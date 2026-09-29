Vincenzo Montella: Barış Alper ve Kerem Aktürkoğlu'nun heykellerini dikerim

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İtalya'ya 4-1 kaybedilen maçın ardından basın toplantısında açıklamalar yaptı.

''TAM KADRO MÜCADELE ETMEK İSTERDİM''

Eksiklere değinen Vincenzo Montella, "Önemli eksiklerimizin olması, oyuncu değişikliklerini etkiledi. A Ligi'nde tam kadro mücadele etmek isterdim. Futbolcuların sadece benim değil, hepinizin desteğine ihtiyacı var.'' dedi.

''HEYKELLERİNİ DİKERİM!''

Pozisyonları dışında oynamak zorunda kalan Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu hakkında yorum yapan deneyimli hoca, ''Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu uzun süredir Milli Takım'da kendi pozisyonları dışında oynuyorlar. Ellerinden geleni yapıyorlar. Pozisyon dışı oynayan bu iki futbolcuya desteğimi hiç çekmem ve heykellerini dikerim! Milli Takım'a herkesin sahip çıkması lazım." sözlerini sarf etti.