Zonguldak Kozlu'da siloya düşen işçinin kalbi durdu, işçi yoğun bakıma alındı

ZONGULDAK'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesesi'ne bağlı maden ocağında kömür silosu temizleyen Ufuk Demir (27), ayağının takılması sonucu siloya düştü. Üzerine kömür yığını gelen Demir, sıkışarak ağır yaralandı.

İş kazası, saat 21.00 sıralarında TTK Kozlu Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında meydana geldi. 2 yıllık madenci Ufuk Demir, üretim yapılan alanda kömür depolamak için kullanılan siloyu temizlediği sırada dengesini kaybederek silonun içine düştü. Üzerine kömür yığını gelen Demir, siloda sıkıştı. İş arkadaşları tarafından çıkarılan Demir, ambulansla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Demir, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Kozlu Belediye Başkanı Altuğ Dökmeci, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz ve BEUN Başhekimi Burak Bahadır hastaneye gelerek görevlilerden bilgi aldı ve madencinin ailesiyle görüştü.

VALİDEN AÇIKLAMA

Vali Osman Hacıbektaşoğlu, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu akşam saat 21.00 sularında TTK Kozlu işletmemizde bir işçi kardeşimiz, Ufuk Demir isimli işçi kardeşimiz, tıkanan siloyu temizlemek için girmiş. Ayağının boşa basması sonucu düşmüş siloya, kömürler üzerine gelmiş. Arkadaşları da anında kurtarmışlar. Bir süre nefessiz kalmış. Orada hemen tıbbi müdahale yapılmış, hemen ekip arkadaşları çıkarmış. Maalesef soluksuz kalınca kalbi durmuş. Tekrar çalıştırıldı, hayata döndürüldü. Şu anda durumu stabil. Doktorlarımız şu anda yoğun bakıma alıyorlar. Az önce aile de kendisini gördü, ziyaret etti. İnşallah, dua ediyoruz. Şu anda yaşam destek ünitesine bağlı. Tedavisi, takibi devam ediyor. Dua ediyoruz, büyük geçmiş olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı