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Kıvanç Tatlıtuğ Boğaz'da balık tutarken görüntülendi

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Kıvanç Tatlıtuğ Boğaz'da balık tutarken görüntülendi
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Kıvanç Tatlıtuğ, İstanbul Boğazı'nda arkadaşlarıyla özel tekneyle denize açıldı. Balık tutarken kameralara yansıyan Tatlıtuğ'un deniz tutkusu ile biliniyor.

Deniz ve balıkçılık tutkusuyla bilinen Kıvanç Tatlıtuğ, bu kez İstanbul Boğazı'nda görüntülendi. Arkadaşlarıyla birlikte özel tekneyle denize açılan ünlü oyuncu, ağla balık tutarken çevredekilerin kameralarına yansıdı.

Yoğun çalışma temposundan fırsat buldukça denize açılan Kıvanç Tatlıtuğ, boş zamanını arkadaşlarıyla değerlendirdi. İstanbul Boğazı'nda özel bir tekneyle gezintiye çıkan oyuncu, bir süre sonra balık avına başladı.

AĞLA BALIK TUTTU

Teknede ağla balık tutan Tatlıtuğ'un o anları çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken ünlü oyuncunun Boğaz'daki balık keyfi objektiflere böyle yansıdı.

Deniz tutkusuyla bilinen Tatlıtuğ'un fırsat buldukça tekneyle açılarak balıkçılıkla ilgilendiği biliniyor.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINI KAPATMIŞTI

Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz ağustos ayında aldığı sosyal medya kararıyla da gündeme gelmişti. Ünlü oyuncu, kullandığı Instagram ve X hesaplarını kapatmıştı.

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