Haberler

Diyarbakır’daki ihalede 62 katlık fiyat farkı iddiası: Tepkilerin ardından iptal edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır’daki ihalede 62 katlık fiyat farkı iddiası: Tepkilerin ardından iptal edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü'nün 139 kalem diş sarf malzemesi alımı ihalesinde, mayıs ayında 59 TL'ye alındığı belirtilen bir kavitron ucunun eylül ayındaki ihalede 3 bin 725 TL bedelle teklif edildiği iddiası gündem oldu. 3 bin 300 adet üzerinden yapılan hesaplamada iki fiyat arasındaki fark yaklaşık 12,1 milyon TL'ye ulaşırken, ihale komisyonunun kısa süre sonra ihaleyi iptal ettiği belirtildi.

  • Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğünün 9 Eylül 2026'daki diş sarf malzemesi ihalesinin 48'inci kaleminde, FARO cihazıyla uyumlu bir kavitron ucu için 3 bin 725 TL teklif verildiği öne sürüldü.
  • Aynı kavitron ucunun Mayıs 2026'da Diyarbakır Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi tarafından adet başına 59 TL'den alındığı, ihalede 3 bin 300 adet alım öngörüldüğü belirtildi.
  • İddiaların kamuoyuna yansımasının ardından ihale komisyonunun toplanarak kavitron ucu ihalesini iptal ettiği belirtildi.

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğünün diş sarf malzemesi ihalesinde yer alan bir ürünün fiyatı tartışma yarattı. 9 Eylül 2026'da gerçekleştirilen ihalenin 48'inci kaleminde, FARO cihazıyla uyumlu olduğu belirtilen bir kavitron ucu için 3 bin 725 TL teklif verildiği öne sürüldü.

194 BİN 700 TL'DEN 12 MİLYON TL'YE

Diyarbakır Yenigün gazetesinde yer alan iddiaya göre, aynı özelliklere sahip olduğu belirtilen kavitron ucu, Mayıs 2026'da Diyarbakır Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi tarafından adet başına 59 TL bedelle satın alındı. Eylül ayındaki ihalede ise aynı ürün olduğu öne sürülen kavitron ucuna 3 bin 725 TL teklif verildiği belirtildi. İhale kapsamında üründen 3 bin 300 adet alınmasının öngörüldüğü ifade edildi.

Bu iki fiyat üzerinden yapılan hesaplamada, mayıs ayındaki alımın toplam karşılığı 194 bin 700 TL olurken, 3 bin 725 TL'lik teklif üzerinden toplam tutar 12 milyon 292 bin 500 TL'ye ulaşıyor. Aradaki fark ise yaklaşık 12 milyon 97 bin 800 TL olarak hesaplanıyor.

İDDİALARIN ARDINDAN İHALE İPTAL EDİLDİ

Öte yandan söz konusu iddiaların kamuoyuna yansımasının ardından ihale komisyonunun toplandığı ve kavitron ucu ihalesini iptal edildiği belirtildi. İptal kararının gerekçesi ve fiyat farkına ilişkin iddiaların komisyon değerlendirmesinde ne ölçüde etkili olduğu ise ilgili karar ve ihale işlem dosyasının incelenmesiyle netlik kazanabilecek.

Kaynak: Haberler.com
Kılıçdaroğlu'nun SDD'den ihracına Faik Öztrak'tan istifayla yanıt: Dernekten ayrılıyorum

Kılıçdaroğlu'nun SDD'den ihracına Öztrak'tan istifayla yanıt
Evinde 295 gram metamfetamin çıktı! Şüpheliden pes dedirten 'limon tuzu' savunması

Evinden 295 gram uyuşturucu çıktı! Savunması pes dedirtti
106 kişi ve kuruluşla ilgili “yeni tedbir” iddiasına yalanlama

Tedbir kararı yeniden uygulamaya alındı mı? Beklenen açıklama geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devrim Muhafızları, ABD'ye ait su altı aracını ele geçirdi

Trump'a büyük şok! Devrim Muhafızları tarafından ele geçirildi
Ne yenildiler ne de gol yediler ama Dünya Kupası'ndan elendiler

Ne yenildiler ne de gol yediler ama Dünya Kupası'ndan elendiler
NATO Yüksek Komutanı Grynkewich, AB'de Türk savunma sanayisine yer verilmesini istedi

NATO Yüksek Komutanından Avrupa'ya Türkiye çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon soruşturması mesajı: Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına el uzatırsa karşısında bizi bulur

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası fon soruşturması mesajı
Müjde Uzman yeni yaşını kutladı! Paylaşımı dikkat çekti

Yeni yaşına kraliçe gibi girdi! Ünlü oyuncunun pozları beğeni topladı
Poku'nun satın alma opsiyon şartı ortaya çıktı

17 maça daha ilk 11'de başlarsa Beşiktaş 20 milyon Euro ödeme yapacak
Erman Toroğlu'nun Yunan kadınlarıyla ilgili sözleri şaşkına çevirdi

Neler diyorsun hocam! Yunan kadınları için söyledikleri şoke etti