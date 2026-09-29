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Bülent Ersoy'un 42 yıl önce filmde emzirdiği bebek bakın kim çıktı!

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Bülent Ersoy'un 1984 yapımı "Acı Ekmek" filminde rol gereği emzirdiği bebeğin kim olduğu yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Ersoy'un kucağındaki bebeğin Serkan Eruysal olduğu, Eruysal'ın büyüdükten sonra müzik dünyasına adım attığı ve kariyerinin bir bölümünü Romanya'da sürdürdüğü ortaya çıktı.

Türk sanat müziğinin en önemli isimlerinden Bülent Ersoy'un yıllar önce rol aldığı "Acı Ekmek" filmi, aradan geçen 42 yılın ardından ilginç bir ayrıntıyla yeniden gündeme geldi. Ersoy'un filmde rol gereği kucağına aldığı ve emzirdiği bebeğin yıllar sonraki kimliği merak konusu oldu. O bebeğin büyüyünce müzik dünyasına adım atan Serkan Eruysal olduğu ortaya çıktı. 

1984 YAPIMI "ACI EKMEK" FİLMİNDE ROL ALDI

Bülent Ersoy, 1984 yapımı "Acı Ekmek" filminde başrolü üstlendi. Yılmaz Duru'nun yönettiği yapımda Ersoy'a Fikret Hakan, Yılmaz Duru, Oktay Gürsel, Nur Ergin ve Havva Gani gibi isimler eşlik etti. 

Dram türündeki filmde geçim sıkıntısıyla mücadele eden bir kadının hayatındaki büyük değişim anlatılıyor. Ersoy'un canlandırdığı karakter, varlıklı bir ailenin bebeğine sütannelik yapmaya başladıktan sonra kendisini bambaşka bir hayatın içinde buluyor. 

BÜLENT ERSOY'UN KUCAĞINDAKİ BEBEK SERKAN ERUYSAL ÇIKTI

Filmin yıllar sonra yeniden gündeme gelen ayrıntısı ise Bülent Ersoy'un kucağındaki bebek oldu. Ersoy'un rol gereği emzirdiği bebeğin Serkan Eruysal olduğu daha önce basına yansımıştı. 

O DA MÜZİK DÜNYASINA ADIM ATTI

Aradan geçen yılların ardından Eruysal'ın yolu da müzik dünyasına çıktı. Kariyerinin bir bölümünü Romanya'da sürdüren Eruysal, Romanyalı şarkıcı Alexa Niculae ile ortak bir çalışmaya imza attı. Daha sonra Türkiye'de de "Leyla" adlı tekli çalışmasını müzikseverlerle buluşturdu. 

Böylece 1984 yılında Bülent Ersoy'un kucağında kamera karşısına geçen bebek, yıllar sonra bu kez kendi müzik çalışmalarıyla adından söz ettiren bir isim olarak ortaya çıktı.

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