Tam umutlanmıştık, Altay'ın hatası her şeyi bitirdi! Tribünler affetmedi

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A Milli Futbol Takımımızın İtalya karşısında 4-1 mağlup olduğu karşılaşmanın kırılma anlarından biri ikinci yarının hemen başında yaşandı.

İlk 45 dakikayı 3-0 geride kapatan milliler, soyunma odasından çok daha istekli döndü. Türkiye, henüz 47. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın golüyle skoru 3-1'e getirince Bursa'daki atmosfer de bir anda değişti.