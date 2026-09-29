Haberler

Tam umutlanmıştık, Altay'ın hatası her şeyi bitirdi! Tribünler affetmedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tam umutlanmıştık, Altay'ın hatası her şeyi bitirdi! Tribünler affetmedi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İtalya karşısında ilk yarıyı 3-0 geride kapatan Türkiye, Barış Alper Yılmaz'ın 47. dakikadaki golüyle yeniden umutlandı. Ancak yalnızca 3 dakika sonra Altay Bayındır'ın uzaklaştıramadığı topun devamında İtalya 4. golü buldu. Geri dönüş umutlarının yeniden yeşerdiği anda gelen golün ardından milli kaleci tribünlerin ıslıklı protestosuyla karşılaştı.

  • A Milli Futbol Takımı, İtalya'ya 4-1 mağlup oldu.
  • Barış Alper Yılmaz'ın 47. dakikadaki golüyle Türkiye skoru 3-1'e getirdi.
  • 50. dakikada Altay Bayındır'ın topu uzaklaştıramaması sonrası Francesco Esposito, İtalya'nın dördüncü golünü attı.

A Milli Futbol Takımımızın İtalya karşısında 4-1 mağlup olduğu karşılaşmanın kırılma anlarından biri ikinci yarının hemen başında yaşandı.

İlk 45 dakikayı 3-0 geride kapatan milliler, soyunma odasından çok daha istekli döndü. Türkiye, henüz 47. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın golüyle skoru 3-1'e getirince Bursa'daki atmosfer de bir anda değişti.

"ACABA GERİ DÖNÜŞ GELİR Mİ?" DERKEN...

Oğuz Aydın'ın yerden çevirdiği topu ağlara gönderen Barış Alper, farkı ikiye indirdi. Golün ardından tribünler yeniden hareketlenirken millilerin geri dönüş yapabileceğine dair umutlar da arttı. Ancak bu hava yalnızca 3 dakika sürdü.

ALTAY'IN HATASI PAHALIYA PATLADI

50. dakikada kendisine gelen topu uzaklaştırmak isteyen Altay Bayındır başarılı olamadı ve top rakipte kaldı. İtalya'nın devam eden atağında Sandro Tonali'nin ceza sahası dışından çektiği şut direkten döndü. Dönen topu Francesco Esposito kafayla boş kaleye göndererek skoru 4-1'e taşıdı. Türkiye'nin 3-1'in ardından yeniden maça ortak olma umutları böylece çok kısa süre içerisinde söndü.

TRİBÜNLER ALTAY'I ISLIKLADI

Tam geri dönüş ihtimalinin konuşulmaya başlandığı dakikalarda gelen hata Bursa tribünlerinin de tepkisini çekti. Dördüncü golün ardından Altay Bayındır, taraftarların ıslıklı protestosuyla karşılaştı. Türkiye kalan dakikalarda başka gol bulamayınca karşılaşma İtalya'nın 4-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBenim Kkk:

Reisim burayada bur el at ne olur

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Komedyen Deniz Göktaş 88 gün sonra cezaevinden çıktı: İşte ilk görüntüler

Ünlü komedyen 88 gün sonra cezaevinden çıktı: İşte ilk sözleri
Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada 36 kişi tutuklandı

Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında onlarca tutuklama
Şampiyonluk bekledikleri sezona felaketle başladılar

Şampiyonluk bekledikleri sezona felaketle başladılar
Sinan Engin'den TFF'ye acil çağrı

Maç biter bitmez TFF'ye acil kodlu çağrı!
Pancar tarlasında feci kaza! Makinenin altında kalan işçi öldü

Pancar hasadı faciaya dönüştü! Makinenin altında kaldı
Trump’tan dizel ihracatına yasak sinyali: Çok ciddi düşünüyoruz

Trump’tan tüm dünyayı etkileyecek sinyal: Ciddi düşünüyoruz
Alina Boz'dan karnı burnunda yeni pozlar! Kızını kucağına almak için gün sayıyor

Alina Boz'dan yeni pozlar! Kızını kucağına almak için gün sayıyor