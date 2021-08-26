Son Dakika | JANDARMA, KAZADA ÖLEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜNÜN ÇALAN TELEFONUNDAN ACI HABERİ VERDİ
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Son Dakika | JANDARMA, KAZADA ÖLEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜNÜN ÇALAN TELEFONUNDAN ACI HABERİ VERDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Şanlıurfa kara yolunda TIR'a arkadan çarpıp, araziye yuvarlanan otomobilin sürücüsü Ramazan Salman (27) yaşamını yitirdi.

DİYARBAKIR-Şanlıurfa kara yolunda TIR'a arkadan çarpıp, araziye yuvarlanan otomobilin sürücüsü Ramazan Salman (27) yaşamını yitirdi. Cep telefonu çalan Salman'ın ölüm haberini, yakınlarına jandarma verdi.

Kaza, öğle saatlerinde Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Ramazan Salman yönetimindeki 21 AAH 123 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan ve plakası öğrenilemeyen TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, araziye yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptıkları kontrolde Salman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan Salman'ın cansız bedeni, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. TIR şoförü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, cep telefonu çalan Salman'ın ölüm haberini, yakınlarına jandarma personeli verdi. Ramazan Salman'ın cenazesi otopsi için morga götürüldü.

Son Dakika | JANDARMA, KAZADA ÖLEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜNÜN ÇALAN TELEFONUNDAN ACI HABERİ VERDİ
Son Dakika | JANDARMA, KAZADA ÖLEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜNÜN ÇALAN TELEFONUNDAN ACI HABERİ VERDİ
Son Dakika | JANDARMA, KAZADA ÖLEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜNÜN ÇALAN TELEFONUNDAN ACI HABERİ VERDİ
Son Dakika | JANDARMA, KAZADA ÖLEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜNÜN ÇALAN TELEFONUNDAN ACI HABERİ VERDİ
Son Dakika | JANDARMA, KAZADA ÖLEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜNÜN ÇALAN TELEFONUNDAN ACI HABERİ VERDİ
Son Dakika | JANDARMA, KAZADA ÖLEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜNÜN ÇALAN TELEFONUNDAN ACI HABERİ VERDİ
Son Dakika | JANDARMA, KAZADA ÖLEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜNÜN ÇALAN TELEFONUNDAN ACI HABERİ VERDİ
Son Dakika | JANDARMA, KAZADA ÖLEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜNÜN ÇALAN TELEFONUNDAN ACI HABERİ VERDİ
Son Dakika | JANDARMA, KAZADA ÖLEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜNÜN ÇALAN TELEFONUNDAN ACI HABERİ VERDİ
Son Dakika | JANDARMA, KAZADA ÖLEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜNÜN ÇALAN TELEFONUNDAN ACI HABERİ VERDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son Dakika | JANDARMA, KAZADA ÖLEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜNÜN ÇALAN TELEFONUNDAN ACI HABERİ VERDİ - Haberler
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