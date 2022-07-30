James Cameron Haberleri - James Cameron Kimdir - Haberler

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James Cameron Haberleri

James Cameron haber, James Cameron son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Avatar 2 ne zaman çıkacak? Avatar: The Way of Water ne zaman çıkacak?

Avatar 2 ne zaman çıkacak? Avatar: The Way of Water ne zaman çıkacak?

James Cameron - 30.07.2022
Ubisoft, Avatar: Frontiers of Pandora'nın ertelendiğini duyurdu

Ubisoft, Avatar: Frontiers of Pandora'nın ertelendiğini duyurdu

James Cameron - 22.07.2022
Titanic, 25 yıl aradan sonra geri dönüyor!

Titanic, 25 yıl aradan sonra geri dönüyor!

James Cameron - 27.06.2022
Disney+, Türkiye'de yayınlayacağı içerik sayısını açıkladı!

Disney+, Türkiye'de yayınlayacağı içerik sayısını açıkladı!

James Cameron - 01.06.2022
En güzel meslek: Netflix içeriklerini çıkmadan izleyerek para kazanmak mümkün!

En güzel meslek: Netflix içeriklerini çıkmadan izleyerek para kazanmak mümkün!

James Cameron - 17.05.2022
'Avatar: Suyun Yolu', 16 Aralık'ta vizyona girecek

"Avatar: Suyun Yolu", 16 Aralık'ta vizyona girecek

James Cameron - 12.05.2022
Yeni Avatar filminin fragmanı yayınlandı, serinin ikincisi Aralık'ta beyaz perdede olacak

Yeni Avatar filminin fragmanı yayınlandı, serinin ikincisi Aralık'ta beyaz perdede olacak

James Cameron - 10.05.2022
Avatar: The Way of Water filminin fragmanı yayınlandı!

Avatar: The Way of Water filminin fragmanı yayınlandı!

James Cameron - 10.05.2022
Tasarımcı Emrah Yücel, çocukluktan Hollywood'a uzanan sanat yolculuğunu anlattı

Tasarımcı Emrah Yücel, çocukluktan Hollywood'a uzanan sanat yolculuğunu anlattı

James Cameron - 21.02.2022
2022'de çıkması merakla beklenen 10 oyun

2022'de çıkması merakla beklenen 10 oyun

James Cameron - 25.01.2022
Oyuncu ve Yönetmenlerin Genellikle Hakkında Konuşmadığı Film Hileleri

Oyuncu ve Yönetmenlerin Genellikle Hakkında Konuşmadığı Film Hileleri

James Cameron - 04.01.2022
Oyuncu Serdar Gökhan oyunculuk kariyerinin dönüm noktalarını anlattı

Oyuncu Serdar Gökhan oyunculuk kariyerinin dönüm noktalarını anlattı

James Cameron - 22.12.2021
Mercedes-Benz 10 farklı modelle Autoshow'da

Mercedes-Benz 10 farklı modelle Autoshow'da

James Cameron - 17.09.2021
Tarihte bugün ne oldu? 16 Ağustos tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 16 Ağustos'ta yaşananlar!

Tarihte bugün ne oldu? 16 Ağustos tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 16 Ağustos'ta yaşananlar!

James Cameron - 16.08.2021
Ezhel & Kelvyn Colt - End of Time sözleri! Ezhel End of Time Türkçe çeviri! Ezhel yeni şarkısının sözleri!

Ezhel & Kelvyn Colt - End of Time sözleri! Ezhel End of Time Türkçe çeviri! Ezhel yeni şarkısının sözleri!

James Cameron - 13.08.2021
Avatar: Frontiers of Pandora hakkında bilmeniz gereken 5 detay!

Avatar: Frontiers of Pandora hakkında bilmeniz gereken 5 detay!

James Cameron - 25.06.2021
Kabuktaki Hayalet filmi konusu nedir? Kabuktaki Hayalet oyuncuları kimler?

Kabuktaki Hayalet filmi konusu nedir? Kabuktaki Hayalet oyuncuları kimler?

James Cameron - 26.05.2021
Filmlerde Gerçekleşen ve Gerçekleşmeyen Teknolojiler

Filmlerde Gerçekleşen ve Gerçekleşmeyen Teknolojiler

James Cameron - 13.02.2021
Bütçesi Uzay Gemisinden Pahalı (!) Olan Uzay Filmleri

Bütçesi Uzay Gemisinden Pahalı (!) Olan Uzay Filmleri

James Cameron - 05.02.2021
Araç müzesi ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkarıyor (TEKRAR)

Araç müzesi ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkarıyor (TEKRAR)

James Cameron - 29.11.2020
En iyi Leonardo DiCaprio filmleri! Unutulmaz Leonardo DiCaprio filmleri

En iyi Leonardo DiCaprio filmleri! Unutulmaz Leonardo DiCaprio filmleri

James Cameron - 25.11.2020
Leonardo Dicaprio'nun filmleri nelerdir? Leonardo Dicaprio kimdir? Leonardo Dicaprio nerelidir?

Leonardo Dicaprio'nun filmleri nelerdir? Leonardo Dicaprio kimdir? Leonardo Dicaprio nerelidir?

James Cameron - 15.09.2020
'Tom Cruise, Elon Musk ve NASA, uzayda çekilecek ilk kurgu film için işbirliği yapıyor'

'Tom Cruise, Elon Musk ve NASA, uzayda çekilecek ilk kurgu film için işbirliği yapıyor'

James Cameron - 05.05.2020
Arkanıza yaslanın, keşfe çıkıyoruz!

Arkanıza yaslanın, keşfe çıkıyoruz!

James Cameron - 19.04.2020
Yeni Mercedes-Benz E-Serisi Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtılacak

Yeni Mercedes-Benz E-Serisi Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtılacak

James Cameron - 27.02.2020
Mercedes-Benz'in yeni vizyonu Cenevre'de günışığına çıkıyor

Mercedes-Benz'in yeni vizyonu Cenevre'de günışığına çıkıyor

James Cameron - 27.02.2020
Mercedes, yüzde 100 otonom konsept otomobilini tanıttı

Mercedes, yüzde 100 otonom konsept otomobilini tanıttı

James Cameron - 07.01.2020
Sinema

Sinema

James Cameron - 31.10.2019
Araf 3: Cinler Kitabı

Araf 3: Cinler Kitabı

James Cameron - 31.10.2019
Terminatör: Kara Kader

Terminatör: Kara Kader

James Cameron - 31.10.2019
Merhaba Güzel Vatanım

Merhaba Güzel Vatanım

James Cameron - 31.10.2019
Sinema

Sinema

James Cameron - 31.10.2019
Bu hafta 5 film vizyona girecek

Bu hafta 5 film vizyona girecek

James Cameron - 31.10.2019
Hayatımın en kötü set günüydü

Hayatımın en kötü set günüydü

James Cameron - 27.10.2019
Yeni sezondan iki yeni dizi daha

Yeni sezondan iki yeni dizi daha

James Cameron - 19.10.2019
Avatar'da oynamayı reddeden ünlü oyuncu Matt Damon, 250 milyon dolar kaybettiğini söyledi

Avatar'da oynamayı reddeden ünlü oyuncu Matt Damon, 250 milyon dolar kaybettiğini söyledi

James Cameron - 02.10.2019
Yeni Terminatör'ü izlerken gözlerim doldu

Yeni Terminatör'ü izlerken gözlerim doldu

James Cameron - 25.08.2019
Titanik enkazının bir kısmı okyanusun 3,8 km derinliğinde yok oluyor

Titanik enkazının bir kısmı okyanusun 3,8 km derinliğinde yok oluyor

James Cameron - 21.08.2019
Avatar 5 Filmi

Avatar 5 Filmi

James Cameron - 09.08.2019
Avatar 4 Filmi

Avatar 4 Filmi

James Cameron - 09.08.2019
Avatar 3 Filmi

Avatar 3 Filmi

James Cameron - 09.08.2019
Avatar 2 Filmi

Avatar 2 Filmi

James Cameron - 03.08.2019
Avengers: Endgame Avatar'ın gişe rekorunu kırmak üzere

Avengers: Endgame Avatar'ın gişe rekorunu kırmak üzere

James Cameron - 21.07.2019
End Game Avatar'ı geçti: Dünyanın en çok gişe yapan filmi

End Game Avatar'ı geçti: Dünyanın en çok gişe yapan filmi

James Cameron - 21.07.2019
Avengers: Endgame, Tüm Zamanların En Çok Gişe Yapan Filmi Avatar'ı Geçmek Üzere

Avengers: Endgame, Tüm Zamanların En Çok Gişe Yapan Filmi Avatar'ı Geçmek Üzere

James Cameron - 15.07.2019
Efsaneye Tanıklık Edin: Terminator: Dark Fate'in İlk Fragmanı Yayınlandı

Efsaneye Tanıklık Edin: Terminator: Dark Fate'in İlk Fragmanı Yayınlandı

James Cameron - 23.05.2019
Terminator: Dark Fate Filminin Resmi Görseli Yayımlandı

Terminator: Dark Fate Filminin Resmi Görseli Yayımlandı

James Cameron - 22.05.2019
Terminator: Dark Fate'ten İlk Tanıtım Videosu Geldi

Terminator: Dark Fate'ten İlk Tanıtım Videosu Geldi

James Cameron - 21.05.2019
Çılgın İzlenen Avengers: Endgame, Tüm Zamanların Gişe Rekorunu Kırmak Üzere

Çılgın İzlenen Avengers: Endgame, Tüm Zamanların Gişe Rekorunu Kırmak Üzere

James Cameron - 15.05.2019
Mariana Çukuru Nerede? Mariana Çukuru Kaç Metre?

Mariana Çukuru Nerede? Mariana Çukuru Kaç Metre?

James Cameron - 15.05.2019
Amerikalı Kâşif Victor Vescovo'nun Rekor Dalışı: 11 Kilometre Derinde Plastik de Bulundu

Amerikalı Kâşif Victor Vescovo'nun Rekor Dalışı: 11 Kilometre Derinde Plastik de Bulundu

James Cameron - 14.05.2019
Mariana Çukuru'nun Dibinden Plastik Atık Çıktı

Mariana Çukuru'nun Dibinden Plastik Atık Çıktı

James Cameron - 14.05.2019
Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi ile Avatar Vizyon Tarihi Belli Oldu!

Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi ile Avatar Vizyon Tarihi Belli Oldu!

James Cameron - 10.05.2019
Yolun Sonu Görünüyor: 3d Teknolojisi Ölmek Üzere

Yolun Sonu Görünüyor: 3d Teknolojisi Ölmek Üzere

James Cameron - 12.03.2019
Gözünü Uzaydan Okyanusa Çeviren Nasa, Yeni Yaşam Türlerinin Keşfi İçin Denizaltı Geliştirdi

Gözünü Uzaydan Okyanusa Çeviren Nasa, Yeni Yaşam Türlerinin Keşfi İçin Denizaltı Geliştirdi

James Cameron - 21.02.2019
Sinema Tarihinin Akılda Kalmış En Etkileyici 10 Sahnesi

Sinema Tarihinin Akılda Kalmış En Etkileyici 10 Sahnesi

James Cameron - 17.02.2019
Sinema - Göç Mevsimi

Sinema - Göç Mevsimi

James Cameron - 14.02.2019
Sinema - Şeytanın Büyüsü

Sinema - Şeytanın Büyüsü

James Cameron - 14.02.2019
Sinema - Asteriks: Sihirli İksirin Sırrı

Sinema - Asteriks: Sihirli İksirin Sırrı

James Cameron - 14.02.2019
Sinema - Van Gogh: Sonsuzluğun Kapısında

Sinema - Van Gogh: Sonsuzluğun Kapısında

James Cameron - 14.02.2019
Sinema - Bir Aşk İki Hayat

Sinema - Bir Aşk İki Hayat

James Cameron - 14.02.2019
Sinema - Cool Çocuklar Kampta

Sinema - Cool Çocuklar Kampta

James Cameron - 14.02.2019
Sinema - Hep Yek 3

Sinema - Hep Yek 3

James Cameron - 14.02.2019
Avatar'ın Yönetmeni James Cameron'ın Filmi Alita Battle Angel'ın Yeni Fragmanı

Avatar'ın Yönetmeni James Cameron'ın Filmi Alita Battle Angel'ın Yeni Fragmanı

James Cameron - 04.02.2019
Aquaman, Gişe Hasılatında 1 Milyar Dolar Barajını Aştı

Aquaman, Gişe Hasılatında 1 Milyar Dolar Barajını Aştı

James Cameron - 13.01.2019
Titanik 2 İlk Seferini 2022'de Yapacak

Titanik 2 İlk Seferini 2022'de Yapacak

James Cameron - 29.10.2018
Titanik (1997) Oyuncular | Eski ve Şimdiki Halleri 2018

Titanik (1997) Oyuncular | Eski ve Şimdiki Halleri 2018

James Cameron - 15.08.2018
Neden Titanik'i Yüzeye Çıkaramadık ?

Neden Titanik'i Yüzeye Çıkaramadık ?

James Cameron - 30.07.2018
Renault-Cannes Film Festivali İş Birliği 35. Yılında

Renault-Cannes Film Festivali İş Birliği 35. Yılında

James Cameron - 02.05.2018
Renault Cannes Film Festivali İşbirliği!

Renault Cannes Film Festivali İşbirliği!

James Cameron - 02.05.2018
Vizyonda Bu Hafta

Vizyonda Bu Hafta

James Cameron - 24.08.2017
Terminator 2: Mahşer Günü İçin Geri Sayım Başladı

Terminator 2: Mahşer Günü İçin Geri Sayım Başladı

James Cameron - 24.08.2017
Bu Hafta 6 Film Vizyona Girecek

Bu Hafta 6 Film Vizyona Girecek

James Cameron - 24.08.2017
Üç Yeni Terminator Filmi Geliyor!

Üç Yeni Terminator Filmi Geliyor!

James Cameron - 27.07.2017
Bbdso'dan Film Müzikleri Konseri

Bbdso'dan Film Müzikleri Konseri

James Cameron - 06.05.2017
Avatar'ın Devam Filmlerinin Çıkış Tarihleri Belli Oldu

Avatar'ın Devam Filmlerinin Çıkış Tarihleri Belli Oldu

James Cameron - 23.04.2017
Antalyalı Tasarımcı 'Avatar 2' Afişinde Finale Kaldı

Antalyalı Tasarımcı 'Avatar 2' Afişinde Finale Kaldı

James Cameron - 09.01.2017
Titanic Live

Titanic Live

James Cameron - 29.10.2016
Titanic Live

Titanic Live

James Cameron - 28.10.2016
24 Haziran İngiltere Basın Özeti

24 Haziran İngiltere Basın Özeti

James Cameron - 08.10.2016
Hz. İsa'nın Mezarı Kudüs'te Bulundu

Hz. İsa'nın Mezarı Kudüs'te Bulundu

James Cameron - 20.09.2016
Titanic'in Yıldızı 20 Yıl Sonra Canlandırdığı Karakteri Eleştirdi!

Titanic'in Yıldızı 20 Yıl Sonra Canlandırdığı Karakteri Eleştirdi!

James Cameron - 05.02.2016
Rojin 'Bağımsız Kürdistan Kurulmalı' Dedi, Kürtleri Avatar'a Benzetti

Rojin "Bağımsız Kürdistan Kurulmalı" Dedi, Kürtleri Avatar'a Benzetti

James Cameron - 31.01.2016
Avatar 2'nin Çıkış Tarihi Belli Oldu!

Avatar 2'nin Çıkış Tarihi Belli Oldu!

James Cameron - 24.12.2015
Hollywood'u Tasarlayan Türk

Hollywood'u Tasarlayan Türk

James Cameron - 21.10.2015
Titanik'in Tarihi Objeleri Madrid'de Sergileniyor

Titanik'in Tarihi Objeleri Madrid'de Sergileniyor

James Cameron - 03.10.2015
Titanik'in Tarihi Objeleri Madrid'de Sergileniyor

Titanik'in Tarihi Objeleri Madrid'de Sergileniyor

James Cameron - 03.10.2015
Türk Tasarımcı, Avatar-2 Afişinde Son İkiye Kaldı

Türk Tasarımcı, Avatar-2 Afişinde Son İkiye Kaldı

James Cameron - 06.08.2015
Türk Tasarımcı, Avatar-2 Afişinde Son İkiye Kaldı

Türk Tasarımcı, Avatar-2 Afişinde Son İkiye Kaldı

James Cameron - 06.08.2015
Film Fragmanları Çok Spoiler İçeriyor

Film Fragmanları Çok Spoiler İçeriyor

James Cameron - 01.07.2015
James Cameron: 'Arnold Gerçek Bir Terminator'

James Cameron: "Arnold Gerçek Bir Terminator"

James Cameron - 30.06.2015
Terminator 2, Gta 5'te Yeniden Canlandı

Terminator 2, Gta 5'te Yeniden Canlandı

James Cameron - 23.05.2015
İngiltere Genel Seçimlere Gün Sayıyor

İngiltere Genel Seçimlere Gün Sayıyor

James Cameron - 19.04.2015
Terminator: Genisys'in Yeni Fragmanı Yayınlandı

Terminator: Genisys'in Yeni Fragmanı Yayınlandı

James Cameron - 13.04.2015
Arnold Schwarzenegger'ın Beğenmediği Terminator Filmi

Arnold Schwarzenegger'ın Beğenmediği Terminator Filmi

James Cameron - 03.04.2015
Terminator Genisys Filminin Tv Spotu Yayınlandı

Terminator Genisys Filminin Tv Spotu Yayınlandı

James Cameron - 28.03.2015
James Cameron Tours Avatar Theme Park At Disney World

James Cameron Tours Avatar Theme Park At Disney World

James Cameron - 03.03.2015
Eskişehir'de 'Avatar' Filmi Gerçek Oldu

Eskişehir'de 'Avatar' Filmi Gerçek Oldu

James Cameron - 22.12.2014
'Avatar' Filmi Gerçek Oldu

"Avatar" Filmi Gerçek Oldu

James Cameron - 22.12.2014
Terminatör: Genisys', 1 Temmuz 2015'te Vizyona Girecek

Terminatör: Genisys", 1 Temmuz 2015'te Vizyona Girecek

James Cameron - 05.12.2014
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