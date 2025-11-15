Haberler

İstanbul Sinema Müzesi'nde 'James Cameron Sanatı' Sergisi Açıldı

İstanbul Sinema Müzesi, Türk ve dünya sinemasını bir arada sunan kalıcı sergilerinin yanı sıra 'James Cameron Sanatı' sergisi ile usta yönetmenin yaratım sürecini ziyaretçileriyle buluşturuyor. Sergi, 28 Şubat 2026'ya kadar açık kalacak.

İstanbul Sinema Müzesi, Türk ve dünya sineması tarihini bir arada sunan kalıcı sergilerin yanı sıra uluslararası yönetmenlere adanan özel projelere ev sahipliği yapıyor.

Müzenin geçici sergi alanında yer alan "James Cameron Sanatı" sergisi, usta yönetmenin çocukluk eskizlerinden "Avatar" ve "Terminatör" gibi kült filmlere uzanan yaratım sürecini izleyiciyle buluşturuyor.

İstanbul Sinema Müzesi Direktörü Emre Oskay, müzenin faaliyetleri, Cameron'ın sergiye katkıları ve gelecekte planlanan etkinlikler hakkında AA muhabirine açıklamada bulundu.

Oskay, Türk ve dünya sineması tarihini yansıtan müzedeki kalıcı sergide, filmlerde kullanılan kamera, ürün ve ödüllerin birlikte görülebildiğini söyledi.

Müzede çeşitli zamanlarda geçici sergilere de yer verildiğini belirten Oskay, "Biz Sky Film olarak, İstanbul Sinema Müzesi'nin ve Atlas 1948'in işletmecisi olarak 2024 Aralık ayında burayı devraldık. Yaklaşık bir yıldır işletiyoruz. Devraldıktan sonraki geçici ilk sergimiz ' James Cameron Sanatı' sergisi oldu." dedi.

Oskay, bu serginin 28 Şubat 2026'ya kadar açık olacağını, ardından farklı yönetmen ve sanatçıların sergileriyle çalışmalarına devam edeceklerini dile getirdi.

Cameron'ın tüm çizimlerinin animasyonlaştırıldığı serginin son bölümünde, ses tasarımı ve müziklerle desteklenen 12 dakikalık, 360 derecelik dijital bir deneyim sunulduğunu anlatan Oskay, "Günümüzde teknolojik sergiler Londra, Hong Kong ve Los Angeles gibi şehirlerde oldukça revaçta. Biz de bir ilki gerçekleştirip James Cameron sergisinin finalinde bu deneyimi ziyaretçilerimize sunuyoruz." diye konuştu.

Müzede "Terminatör 2" filminin okuması yapılacak

Emre Oskay, Cameron'ın çocukluğundan bu yana düşüncelerini kağıda döktüğünü, sonrasında hayal gücüyle onları birleştirip bir içerik haline getirdiğini kaydederek, bütün eski eskizlerin, siyah beyaz çizimlerin, renkli storyboardların, filmde kullanılan orijinal ürünlerin ve büstlerin sergide görülebileceğine işaret etti.

Sinema Müzesi'nde gerçekleştirilen etkinliklere de değinen Oskay, "Terminatör" filminin 40. yılı nedeniyle kasımda tüm dünyada özel etkinlikler düzenlendiğini, sinema yazarlarının katılımıyla müzede "Terminatör 2" filminin okumasını yapacaklarını bildirdi.

Oskay, sergide "her şeyin bir fikirle başlaması" düşüncesinden etkilendiğini dile getirerek, "Bir haber okuduğunuzda 'Bunun filmi olur mu?' diye düşünüp, senaryosunu yazdırıp, filmin yapımı sürecinde uğraşıyorsunuz. Bazen işler kötüye gidebiliyor, ekonomik sorunlar olabiliyor. Hiçbir zaman bir fikrin hayata dönüşme sürecinin motivasyonunu kaybetmemek lazım. O yüzden bu sergi çok önemli. Umarım gelen ziyaretçilerimiz de bu ilhamı alıp kendi işlerine, hayatına yansıtabilir." ifadelerini kullandı.

"Cameron ocak ayının ortasında burada olacak"

James Cameron'ın sinema sektöründe büyük bir isim olduğunu vurgulayan Oskay, serginin açılma sürecine ilişkin şunları kaydetti:

"Buranın tanıtılması ve burada sergiyi daha iyi hale getirmek için yapmak istediğimiz motivasyonları anlatınca sözleşmeyi imzalamaya karar verdiler. Ondan sonra ikna oldular. Yapılırken de çok memnun kaldılar. Bu dijital sergi fikri bizden çıktı. Normalde bir yönetmen, bir çizer, bir ressamın, kendi eserlerine dokunulması ve manipüle edilmesi, değişmesi çok istediği bir şey değil. Onların iyi şekilde, profesyonel ekiple animasyonlaştırılıp, bir hikaye döndürülmesine de izin verdi. (Cameron) Ocak ayının ortasında burada olacak. Kendi eserlerinin sergisini İstanbul Sinema Müzesi'nde gezecek. Dijital sergiyi de ilk defa burada görecek."

Öğrencilerin müzeyi görmesini çok önemsediğini dile getiren Oskay, aralıkta vizyona girecek "Avatar 3"ün yıl sonuna kadar konuşulacağını ve o dönemde sergiye yoğun ilgi beklediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Özlem Limon - Güncel
