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Ne Zha 2, Tüm Zamanların En Çok Hasılat Yapan 5. Filmi Oldu

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Çin'de büyük ilgi gören animasyon devam filmi 'Ne Zha 2', dünya genelinde 15,5 milyar yuan gişe hasılatı elde ederek James Cameron'ın 'Titanik' filminden sonra tüm zamanların en çok hasılat yapan 5. filmi konumuna yükseldi. Film, birçok rekor kırarak milyar dolarlık filmlere dahil olan ilk Hollywood dışı yapım oldu.

BEİJİNG, 3 Nisan (Xinhua) -- Çin'de gişe rekorları kıran animasyon devam filmi "Ne Zha 2", Maoyan bilet satış platformunun verilerine göre perşembe günü itibarıyla ön satışlar da dahil olmak üzere dünya çapında 15,5 milyar yuanı (yaklaşık 2,16 milyar ABD doları) aşkın gişe hasılatı elde etti.

Çin Yeni Yılı sırasında 29 Ocak'ta gösterime giren Enlight Pictures yapımı film, an itibarıyla James Cameron'ın 1997 yapımı epik "Titanik" filminin hemen ardından dünya çapında tüm zamanların en çok hasılat yapan 5. filmi oldu.

Birçok rekoru alt üst eden film, tek bir pazarda 1 milyar ABD doları sınırını aşan ilk film, milyar dolarlık filmlere dahil olan ilk Hollywood dışı yapım ve dünya çapında tüm zamanların en yüksek hasılat yapan animasyon filmi oldu.

Jiaozi olarak da bilinen Yang Yu'nun yönettiği fantastik destan, Çin mitolojisinin derinliklerine inerek asi çocuk tanrı Nezha ve müttefiki Aobing'in fiziksel formlarını yeniden inşa etmek için verdikleri mücadeleyi anlatıyor. İkili, ölümsüz Taiyi Zhenren'in yardımıyla, kendilerini keşfetme, kader ve meydan okumayla dolu bir yolculuğa çıkıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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