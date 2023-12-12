James Cameron, Titanik filminin setini büyük göstermek için kullandığı stratejiyi açıkladı. Kısa boylu figüranlarla çalışarak tasarruf sağlayan yönetmen, bu hileyle büyük gemi yapımına gerek kalmadan etkileyici bir set oluşturdu. Titanik, Cameron'ın vizyonu ve stratejisinin yanı sıra oyuncu performanslarıyla 11 Oscar kazanarak büyük başarı elde etti

Ünlü yönetmen Titanic filminde yaptığı hileyi ilk kez açıkladı

Ünlü yönetmen James Cameron, Titanik filminin setini daha büyük göstermek için kullandığı ilginç hileyi detaylı bir şekilde anlattı. Cameron, 1997 yapımı bu efsanevi film için setin geniş ve etkileyici görünmesini sağlamak amacıyla özel bir strateji geliştirdiğini belirtti.

Los Angeles Times'a verdiği röportajda, Cameron'ın bu stratejisi kısa boylu figüranlarla çalışmayı içeriyordu. "Setimiz büyük görünsün diye sadece kısa boylu figüranlara rol verdik" diyen yönetmen, bu sayede büyük bir gemi yapımına para harcamak zorunda kalmadıklarını ve bu durumun büyük bir tasarruf sağladığını ekledi.

Titanik, Kate Winslet ve Leonardo DiCaprio'nun başrollerini paylaştığı, transatlantik yolcu gemisinin trajik öyküsünü anlatan bir başyapıttır. Dev bütçesi ve çekim zorluklarına rağmen film, Cameron'ın yönetmenliği, oyuncu performansları ve prodüksiyon tasarımıyla yıllar boyunca övgü topladı.

Titanik, 11 dalda Oscar kazanarak büyük bir başarı elde etti ve 1959 yapımı Ben-Hur'dan sonra en fazla Akademi Ödülü kazanan ikinci film oldu. Cameron'ın yönetmenlik vizyonu ve stratejik yaklaşımı, film endüstrisinde iz bırakanyapıma katkıda bulundu.