Avatar 2'den nefes kesen yeni fragman!

Birçok su altı çekimine sahne olan Avatar: The Way of Water filmi yine görsel bir şölene sunacak gibi görünüyor.

İlk filmi ile dikkatleri üzerine çeken ve 3 boyutlu filmleri hayatımıza sokan Avatar, yeni filmi ile çok yakında vizyona girmeye hazırlanıyor. Uzun bir aranın ardından Avatar'ın ikinci filmi ile buluşmayı beklerken, paylaşılan fragman heyecanı biraz daha katlıyor.

Avatar: The Way of Water sualtı dünyasını gözler önüne seriyor

Yönetmen James Cameron'un imzasını taşıyan Avatar 2, 2009 yılında piyasaya çıkan ve halen tüm zamanların en çok hasılat yapan filmi olma özelliğini elinde bulunduran ilk filmin devamı niteliğinde olacak. Avatar: The Way of Water filmi, Na'vi halkının insanlık ile mücadelesini bir kez daha bizlere aktarıyor.

2009 yılında vizyona girmesinin ardından gelen uzun süren sessizliğin sonucunda James Cameron kısa süre içerisinde bizlere iki film birden sunacak. 16 Aralık 2022'de vizyona girecek olan Avatar: The Way of Water'ın ardından henüz ismi belli olmayan üçüncü film ise 20 Aralık 2024 yılında bizlerle olacak.

Yeni filmde Na'vi halkını ormanın derinliklerinden ziyade deniz kıyısında görüyoruz. İlk filmde Na'vi halkından biri olduğunu kanıtlayan ana karakterimiz bu sefer çocukları ile karşımıza çıkıyor. Birçok su altı çekimine sahne olan Avatar: The Way of Water yine görsel bir şölene sunacak gibi görünüyor.

Tıpkı ilk filmde olduğu gibi birçok farklı canlı ile karşılaşacağımız yeni filmde, başrollerimizin iki çocuğunun gelişim sürecini göreceğiz. Bu süreçte okyanusun derinliklerine çok ineceğimiz filmde, insan faktörü de yine Na'vi ırkını tehlikeye atıyor gibi görünüyor.

Cameron'ın yönettiği ve yazar ekibinde yer aldığı Avatar: The Way of Water'ın başrollerinde Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang ve Kate Winslet yer alıyor. Yakında vizyona girecek olan filmi sabırsızlıkla bekliyoruz.

Peki siz Avatar 2 hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.