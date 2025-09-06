James Cameron'ın Sanatı Sergisi İstanbul Sinema Müzesi'nde Açılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İstanbul Sinema Müzesi işbirliğiyle " James Cameron'ın Sanatı" Sergisi, eylülde İstanbul Sinema Müzesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Titanik, Terminatör ve Avatar gibi ödüllü filmleri bulunan Kanadalı yönetmen, senarist ve yapımcı James Cameron'ın 60 yıllık kariyerine ışık tutan sergide yönetmenin kişisel arşivinden daha önce hiç sergilenmemiş 300'ün üzerinde orijinal çalışma yer alacak.

6 ay boyunca ziyarete açık kalacak sergide çizimler, kostümler, film objeleri, fotoğraflar ve 3D teknolojilerin de dahil olduğu eserler, ziyaretçilere usta yönetmenin film yaratım sürecini yakından görme fırsatı sunacak.

"Gözlerin Açıkken Rüya Görmek", "İnsan-Makine", "Bilinmeyeni Keşfetmek", "Titanik: Zaman Yolculuğu", "Yaratıklar: İnsanlar ve Uzaylılar" ve "Serbest Bırakılmış Dünyalar" başlıkları altında 6 tematik bölümde kurgulanan serginin genel direktörlüğü Maria Wilhelm tarafından yürütülüyor.

Avatar Alliance Foundation işbirliğiyle düzenlenen serginin küratörlüğünü vakfın kreatif direktörü Kim Butts, mimari ve yerleştirme danışmanlığını mimar Helga Faletti üstleniyor.

"Kültür ve sanatın kalbi İstanbul'da atacak"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yönetmen James Cameron'ın eserlerinin İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında sanatseverlerle buluşacağını bildirdi.

Bakan Ersoy, NSosyal'deki hesabından sergiye ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kültür ve sanatın kalbi, İstanbul Kültür Yolu Festivali ile yeniden şehrimizde atacak. Bu yıl festivalimizin en özel duraklarından biri, sinema dünyasının efsanevi ismi James Cameron'ı ağırlayacak. Yönetmenin 60 yıla uzanan vizyoner sanat yolculuğunu mercek altına alan 'James Cameron'ın Sanatı' sergisi, eylül ayında İstanbul Sinema Müzesi'nde kapılarını açacak. Daha önce hiç sergilenmemiş 300'den fazla orijinal çalışma, kostümler, film objeleri, çizimler ve ileri teknoloji örnekleriyle Cameron'ın yaratım sürecine tanıklık edeceğiz.

Usta yönetmenin İstanbul'daki sanatseverlere hitaben gönderdiği bu özel mesaj, festivalimizin heyecanına heyecan katıyor. Kültür Yolu Festivali, şehrimizi küresel kültür ve sanatın buluşma noktası haline getiriyor."