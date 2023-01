Avatar 4 ve 5 hakkında ilk bilgiler ortaya çıktı!

Avatar: The Way of Water, Aralık 2022'de beyaz perdeye çıkmasından bu yana gişede başarılı oldu ve yapımcısını kısa sürede kara geçirmeyi başardı. Sektördeki birçok kişi yakın zamanda hasılatının 2 milyar dolara ulaşacağına inanıyor. Yönetmen James Cameron ise bu başarıyı hem Avatar 4 hem de Avatar 5'i çekmek için kullanacağını söyledi.

Avatar 4 ve Avatar 5 için yol haritası çizildi

Ünlü yapımcı ve yönetmen James Cameron, Avatar: The Way of Water ile sağlanan gelirin, serinin devamı için oldukça önemli olduğunu söyledi. HBO Max ile yaptığı röportajda, Avatar 4 ve Avatar 5 hikayesinin yazıldığını ve hatta Avatar 4'ün bazı görüntülerinin çekildiğini belirtti.

Serinin devam filmi olan Avatar 3, 2024 yılının son döneminde çıkacak. Benzer şekilde, Avatar 4 ve 5'in sırasıyla 2026 ve 2028'in sonlarında çıkması planlanıyor. Ancak yönetmen, filmler arasında gözle görülür şekilde yaşlanan genç oyuncuların olmasından kaçınacağını ifade etti.

Cameron ayrıca Avatar 3'ün Pandora'nın volkanik bölgesinde yaşayan, Na'vi halkının kötü adamları Ash People üzerinden kurgulanacağını açıkladı. Yapımcı Jon Landau ise Avatar 5'in seriyi gerçek Dünya'ya taşıyabileceğini ve özellikle Sully klanına odaklanabileceğini ifade etti. Ayrıca Avatar 5'in su, toprak, ateş ve hava olmak üzere dört element üzerinden ilerleyeceği düşünülüyor.

Görünüşe göre Avatar, hayranlarını sevindirerek ikonik bir bilim-kurgu aksiyon serisi olma yolunda ilerliyor. James Cameron, "Bu noktada bir franchise başlattık. Artık birden fazla filmde oynayabilecek bir destan başlattık" ifadelerini kullandı.

Avatar: The Way of Water'da Na'vi halkını ormanın derinliklerinden ziyade deniz kıyısında görüyoruz. İlk filmde Na'vi halkından biri olduğunu kanıtlayan ana karakterimiz bu sefer çocukları ile karşımıza çıkıyor. Birçok su altı çekimine yer veren Avatar: The Way of Water yine görsel bir şölene sunuyor.