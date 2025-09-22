James Cameron'ın Hayal Gücü İstanbul Sinema Müzesi'nde

İstanbul Sinema Müzesi ünlü yönetmen, senarist ve yapımcı James Cameron'ın hayal gücünü ve sanat yolculuğunu gözler önüne seren "James Cameron Sanatı" sergisine ev sahipliği yapacak.

Biletinial'dan yapılan açıklamaya göre, sinema tarihine geçmiş eserlerin ziyaretçilere ilk kez göstereceği sergi 27 Eylül'de ziyarete açılacak. Serginin biletleri Türkiye'nin biletleme platformu Biletinial'da satışa çıktı.

Sergide "Titanic", "Terminator", "Aliens" ve "Avatar" gibi önemli filmlerin yapım süreçlerinden unutulmaz sahnelerine, sinema tarihine adını yazdıran yapımlardan örnekler sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Avatar Alliance Foundation iş birliğiyle tasarlanan ve kürasyonu yapılan, Cameron'un özel arşivinden seçilmiş çizim, eskiz, sahne objesi, kostüm ve fotoğraf gibi 300'den fazla orijinal eser ile 60'a yakın nadir yapıtın bir araya geleceği sergi, ziyaretçileri beş ana tema etrafında kurgulanmış bir yolculuğa çıkaracak.

Serginin küratörlüğünü Avatar Alliance Foundation Kreatif Direktörü Kim Butts üstlenirken, mimar Helga Faletti de mimari ve yerleştirme danışmanı olarak projeye katkı sağlıyor.

Özellikle genç nesillere ilham verecek şekilde yapılandırılmış sergide, hızla değişen medya ortamında sinemanın yalnızca bir eğlence aracı değil aynı zamanda toplumsal ve kültürel bir anlatı aracı olduğu vurgulanıyor.

James Cameron'un sinemaya getirdiği dönüştürücü yaklaşımı merkeze alan sergiyle sinema kültürünün bugünü ve yarını üzerine düşünsel bir alan oluşturulması amaçlanıyor.

Program kapsamında Atlas Sineması'nda James Cameron filmleri gösterimi, söyleşiler, film analizi, storyboard ve plastik makyaj gibi atölye çalışmaları da gerçekleştirilecek.