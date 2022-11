Avatar: The Way of Water'dan ilk poster geldi! İşte vizyon tarihi

Avatar: The Way of Water için uzun bekleyişte sona geldik. Filmin beyaz perde için resmi fragmanı yayınlandı.

James Cameron'ın yönetmenlik koltuğunda oturduğu Avatar, 2009 yılında 3 milyar dolara yakın bir gişe hasılatıyla tüm zamanların rekorunu ele geçirdi. Şimdi ise aradan geçen 13 yılın ardından serinin devam filmi Avatar: The Way of Water ile bir kez daha karşımıza çıkıyor. Bugün de resmi posteri yayınlandı.

Avatar: The Way of Water için ilk poster geldi: 16 Aralık'ta sinemalarda!

Orijinal yapım, Pandora isimli bir gezegende yaşayan mavi renkli uzaylı ırkını konu ediniyordu. Na'vi halkı olarak bilinen bu canlıların yaşam alanları insanların madencilik operasyonları tarafından tehdit altındaydı. Her ne kadar derin bir konusu olsa da filmin bu kadar popüler olma sebebi çağının ötesindeki görsel efektleriydi.

Tüm gişe rekorlarını kırmayı başarmış olsa da Cameron uzun bir süre boyunca devam filmini çekmedi. Fakat şimdi peş peşe yapacağı 2 film ile üçlemeye çevirme kararı aldığını görüyoruz. Bu doğrultuda serinin 3. filmi de 2024 yılında vizyona girecek.

Mars gezgininin hikayesi sinemaya taşınıyor! Fragman yayınlandı

Yeni filmin konusuna gelecek olursak, önceki yapımın aksine bu sefer Na'Vi'leri Pandora'nın kıyı şeridinde görüyoruz. Üstelik Atlantis'i aratmayacak kadar çok su altı çekimi mevcut. Ayrıca ana karakterlerimizin biri insan diğeri Na'Vi olan 2 çocuğu olduğu ve yeni filmde büyük rol oynayacakları anlaşılıyor.

Buna ek olarak, Sam Worthington, Zoe Saldana, Stephen Lang, Giovanni Ribisi, Joel David Moore, Dileep Rao, CCH Pounder ve Matt Gerald gibi orijinal yapımda gördüğümüz oyuncuları tekrar bir araya toplayacak. Ayrıca kadroya Kate Winslet, Cliff Curtis, Edie Falco, Brendan Cowell, Michelle Yeoh, Jemaine Clement, Oona Chaplin, Vin Diesel ve CJ Jones gibi yeni isimler de katıldı.

Filmin fragmanını aşağıdaki bağlantı üzerinden izleyebilirsiniz.

Siz Avatar: The Way of Water hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!