James Cameron'ın Sanatı İstanbul'da Sergilenecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin kültürel zenginliğini sanatseverlerle buluşturmak amacıyla düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin İstanbul ayağında efsanevi yönetmen James Cameron'ın eserleri sergilenecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "James Cameron'ın Sanatı" (The Art of James Cameron) başlıklı sergi, eylül ayında İstanbul Sinema Müzesi'nde açılacak.

Altı ay boyunca ziyaretçileri ağırlayacak sergi, ünlü yönetmenin vizyoner sanat yolculuğunu mercek altına alacak.

???????Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İstanbul Sinema Müzesi işbirliğinde Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen kapsamlı sergide, Cameron'ın 60 yıllık kariyeri içerisinde kişisel arşivinden daha önce hiç sergilenmemiş 300'ün üzerinde orijinal çalışma beğeniye sunulacak.

Ziyaretçiler, çizimler, kostümler, film objeleri, fotoğraflar ve 3D teknolojilerin dahil olduğu disiplinlerarası bir anlatım yoluyla, Cameron'ın film yaratım sürecine yakından tanıklık edecek.

Sergi, "Gözlerin Açıkken Rüya Görmek", "İnsan-Makine", "Bilinmeyeni Keşfetmek", "Titanik: Zaman Yolculuğu", "Yaratıklar: İnsanlar ve Uzaylılar" ve "Serbest Bırakılmış Dünyalar" başlıkları altında altı tematik bölümde kurgulandı.

Genel direktörlüğü Maria Wilhelm tarafından yürütülen ve Avatar Alliance Foundation işbirliğiyle düzenlenen serginin küratörlüğünü vakfın kreatif direktörü Kim Butts üstlenirken, mimar Helga Faletti mimari ve yerleştirme danışmanı olarak projeye katkı sağlıyor.