Titanic'in Unutulmaz Müzikleri Canlı Orkestra ile Yorumlanacak

James Cameron'ın efsanevi filmi Titanic'in müzikleri, 7 Şubat 2026'da Volkswagen Arena'da canlı orkestra eşliğinde dinleyicilerle buluşacak. 130 kişilik İstanbul Film Orkestrası ve Kelt müzisyenlerinin sahne alacağı konserde, James Horner’ın ikonik besteleri icra edilecek.

Sinema tarihinin etkileyici filmlerinden "Titanic"in unutulmaz müzikleri, canlı orkestra eşliğinde yorumlanacak.

James Cameron'ın başyapıtlarından olan yapım, Piu Entertainment organizasyonuyla 7 Şubat 2026'da Volkswagen Arena'da dev perdede gösterilirken James Horner'ın besteleri, şef Timothy Henty yönetiminde 130 kişilik İstanbul Film Orkestrası, Sirene Korosu ve Kelt müzisyenleri tarafından icra edilecek.

Tarihin en çok satan orkestral film müziği albümlerinden Horner imzalı soundtrack, 30 milyonu aşan satışıyla Titanic'i sadece bir film değil fenomen haline getirdi.

Gişede 1997'de rekor kıran yapım, tüm zamanların çok izlenen ve konuşulan filmlerinden biri olarak 2 milyar doları aşan gişe gelirine ulaştı ve 11 Oscar Ödülü kazandı.

Film, "En İyi Film" ve "En İyi Yönetmen" ödüllerinin yanı sıra "En İyi Özgün Şarkı" ve "En İyi Dramatik Müzik" kategorilerinde de ödüle değer görüldü.

Konserin biletlerine Biletinial, Biletix, Passo ve Bubilet platformlarından ulaşılabilir.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
