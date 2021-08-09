Jahrein: "Bunun hesabını vereceksin. Hiç şüphen olmasın"
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Jahrein: "Bunun hesabını vereceksin. Hiç şüphen olmasın"

Jahrein: 'Bunun hesabını vereceksin. Hiç şüphen olmasın'
Playerbros - Haberler | Gamegar

Moparism'in havalimanında yaşadığı olaylar hakkında paylaşımlar yapan Twitter kullanıcısına Jahrein'den sert tepki!

Geçtiğimiz günlerde Rekkitz ekibinin haberler.com/redir.asp?tur=habericilink&url= atarak Moparism hakkında atılan bir Tweet'e cevap verdi.

slmhktn kullanıcı adlı ve Selami Haktan isimli Twitter hesabı tarafından 7 Temmuz Cumartesi günü paylaşılan Tweet'lerde Moparism'in Temmuz ayında sadece Antalya'ya seyahat ettiği ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yayıncı hakkında suç duyurusunda bulunduğu gibi iddialar dile getirildi.

Jahrein: "Kimsiniz lan siz?"

Bu Tweet'lerin atılmasının ardından bir gün sonra Ahmet "Jahrein" Sonuç düşüncelerini oldukça sert bir şekilde dile getirdi. slmhktn kullanıcı adlı hesabın kendisini önceden engellediğini söyleyen yayıncı, ilk Tweet'ine "Kimsiniz lan siz? Ali'nin hakkında sadece poliste olması gereken bu bilgilere nasıl ulaşabiliyorsunuz? Hoş bilgi de yanlış. @moparism07 şu anda Girne'de. Işınlanarak gittiğini mi iddia ediyorsunuz?" şeklinde devam etti.

İkinci Tweet'inde iddialarda bulunan Twitter kullanıcısına hangi vasıfla Moparism'in uçuş bilgilerine ulaşabildiğini soran Jahrein, slmhktn'ın bunun hesabını vereceğini, hiç şüphesinin olmamasını, ona bu bilgiyi sağlayan kişiye kadar bulacağını dile getirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yayıncı hakkında suç duyurusunda bulunduğu iddiası hakkında ise Jahrein, emniyetin iletişime geçtiğini fakat suç duyurusu yönünde değil, Moparism'in ülkeye döndüğünde suç duyurusunda bulunabilmesi için yardımcı olabilecekleri konusunda olduğunu söyledi.

Moparism ise ilk attığı Tweet'lerin üstüne herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Moparism cevap vermekte gecikmedi

Sonuç tarafından paylaşılan Tweet'lerin ardından Moparism de kendi hakkında dile getirilen iddialara cevap veren Tweet'ler attı. Düz bir vatandaş olarak yaşadığı olayları anlattığı Tweet'leri siyasi yerlere çekilmeye çalışıldığını söyleyen Moparism, kendine ait olan 6 Ağustos 2021 tarihli Hudut Kapılarından Giriş Çıkış Formu'nu da bu Tweet ile paylaştı.

Açıklamasının devamında ise yayıncı "Hakkımda sadece polisin ulaşabileceği hudut bilgilerine nasıl ulaştınız siz kimsiniz ve neden yalan bilgi paylaşıyorsunuz." sözlerini kullandı ve ekledi: "Polisimiz dün akşam bana ulaştı ve yardımcı olabileceklerini belirtti. Dönünce hakkımda iftira atanların, yalan haber çıkartanların ve hakaret eden Katarlıların hakkında savcılığa gidip suç duyurusunda bulunmamı yine polisimiz söyledi ve bunu da yapacağım."

Kaynak: Playerbros

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Jahrein: "Bunun hesabını vereceksin. Hiç şüphen olmasın" - Haberler
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