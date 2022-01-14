İzzet Yıldızhan isyan etti! RTÜK Başkanı'na seslendi

Gülşen ve Hadise'nin sahne kostümlerinin çok konuşulmasıyla ilgili konuşan İzzet Yıldızhan, "Her sanatçının yaşam biçimi var saygı duyarım ama şu da bilinmeli ki burası Türkiye! Herkes bu topluma göre yaşamalı. Sahneye külotla da çıkmasınlar bir zahmet. Sahne adabı denilen bir gerçek var" demişti.

İzzet Yıldızhan'ın bu sözleri kimi çevreleri rahatsız etti.

Sosyal medyada lince uğrayan Yıldızhan, sessizliğini bozdu.

YILDIZHAN, RTÜK BAŞKANI EBUBEKİR ŞAHİN'E SESLENDİ

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yıldızhan, "Bazı kadın meslektaşlarımın sahne kostümlerine ilişkin hakaret içermeyen görüşlerimi paylaşmıştım. Ancak bazı TV kanallarında mesleği gazetecilik olmayan kişilerin fütursuz ve mesnetsiz suçlamalarına maruz kaldım.

Reyting uğruna kamuoyunu yanıltmaya çalıştılar. Hak etmediğim hakaretlere maruz kaldım. Bu konuda şahsıma ve aileme yönelik hakaret ve aşağılama içeren haber ve yorumlara karşı hukuki süreci başlattığımı söylemek isterim" dedi.

"AİLEM ÇOK SIKILDI VE ÜZÜLDÜ"

Sözlerini sürdüren Yıldızhan, "RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ve değerli üyelerine sesleniyorum. Kimse, insanlara kolayca bu kadar hakaret etmemeli. Benim aileme ve anneme hakaret ediyorlar. Ailem çok sıkıldı ve üzüldü. Gazetecilik bu mu? Benim hakkımı savunmanız gerekiyor. Lütfen gereğini yapın Sayın RTÜK Başkanı ve değerli üyeleri..." ifadelerini kullandı.

İŞTE İZZET YILDIZHAN'IN AÇIKLAMASI

İZZET YILDIZHAN'IN GÖRÜNTÜLÜ AÇIKLAMASI

https://www.instagram.com/tv/CYtTZdgqSoj/?utm_medium=copy_link