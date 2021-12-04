İzmit ve Gebze'ye yeni engelsiz yaşam merkezleri

GEBZE, KOCAELİ (Habermetre) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, iki yeni engelsiz yaşam merkezi kuruyor. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Kocaeli'nde yaşayan özel bireyler ve ailelerine müjdeli haberi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, sosyal medya hesabından duyurdu. Büyükşehir, yaptığı çalışmalarla özel bireylerin yaşamını değiştiren Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi'nin ardından İzmit ve Gebze'ye yeni birer engelsiz yaşam merkezi daha kuracak.

İZMİT ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ

Büyükşehir, özel gereksinimli vatandaşlarımız için İzmit Vinsan Kampüsünde

9600 m2 arazı üzerinde 5500 m2 kapalı alanda İzmit Engelsiz Yaşam Merkezi'ni inşa edecek. Yeni ve modern kampüste hidroterapi havuzları ve gündüz bakım birimleri, özel eğitim sınıfları, beceri geliştirme ve meslek edinme atölyeleri, spor ve aktivite salonları, kültürel ve sanatsal gelişim akademileri, kütüphaneler dinlenme ve sosyal alanlar bulunacak. Merkezde ayrıca zihinsel engelli, down, otizm tanılı, bedensel engelli, işitme engelli, görme engelli, süreğen engel gruplarındaki tüm vatandaşlar için uzman personel eşliğinde ileri eğitim teknikleriyle özel eğitim, mesleki ve sosyal gelişim imkanları sunulacak.

GEBZE ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ

Engelsiz yaşam merkezlerinden bir diğeri Gebze'de inşa edilecek. Özel gereksinimli vatandaşlarımız için Gebze Millet Bahçesi içerisinde 6000 m2 arazi üzerinde 4300 m2 kapalı alanda yapılacak kampüste yine hidroterapi havuzları ve gündüz bakım birimleri, özel eğitim sınıfları, beceri geliştirme ve meslek edinme atölyeleri, spor ve aktivite salonları, kültürel ve sanatsal gelişim akademileri, kütüphaneler dinlenme ve sosyal alanlar bulunacak. Merkezden yararlanacak zihinsel engelli, down, otizm tanılı, bedensel engelli, işitme engelli, görme engelli, süreğen engel gruplarındaki tüm vatandaşlar, uzman personel eşliğinde ileri eğitim teknikleri ile özel eğitim, mesleki ve sosyal gelişim imkanlarına kavuşmuş olacak.

CEMİL MERİÇ ÖRNEK OLDU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezinde 17-35 yaş arası hafif ve orta düzeydeki özel öğrencilere hizmet veriliyor. Merkezde eğitimlerden faydalanmak isteyenler 0 262 335 32 49 nolu telefondan iletişime geçebiliyor. Merkezde beden eğitimi, drama, halk oyunları, müzik, el sanatları, seramik, mozaik, bahçecilik, bağımsız yaşam, değerler eğitimi, akıl oyunları, bireysel eğitim, psikolojik eğitim, akademik ders sınıfları, E-KPSS sınıfları, mutfak atölyelerinde eğitim alınırken çeşitli kültür ve sanat gezilerinde sosyalleşme imkanı bulunuyor.

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