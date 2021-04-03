İzmit Körfezi'nde deniz salyası beyaz tabaka oluşturdu
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İzmit Körfezi'nde deniz salyası beyaz tabaka oluşturdu

Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş - Haberler | Güncel
İzmit Körfezi'nde deniz salyası beyaz tabaka oluşturdu

İzmit Körfezi'nde su yüzeyinde deniz salyasından (müsilaj) kaynaklı beyaz tabaka oluştu.

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İzmit Körfezi'nde su yüzeyinde deniz salyasından (müsilaj) kaynaklı beyaz tabaka oluştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin yazılı açıklamasına göre, Gölcük ilçesi Halıdere sahil kesiminde deniz yüzeyinde oluşan beyaz tabakayla ilgili inceleme yapıldı.

Bu kapsamda, durumun araştırılmasına yönelik TÜBİTAK-MAM ile çalışma başlatıldı. Analizler sonucu söz konusu durumun deniz salyasından kaynaklandığı anlaşıldı.

Müsilaj olayında, belirli tek hücreli bitkisel mikroskobik canlı türlerinin zamansız ve aşırı çoğalmalarını takiben hücre içi sıvılarının ortamda biriktiği, biriken bu organik maddenin fiziksel ve kimyasal etkenlerle bir araya gelerek yapışkan kütleyi oluşturduğu bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş

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