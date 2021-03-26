İzmirli 10 yaşındaki Lara Turan'ın "Göbeklitepe" resmi Japonya'daki uluslararası seçkide yer buldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

İzmirli 10 yaşındaki Lara Turan'ın "Göbeklitepe" resmi Japonya'daki uluslararası seçkide yer buldu

Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz - Haberler | Kültür Sanat
İzmirli 10 yaşındaki Lara Turan'ın 'Göbeklitepe' resmi Japonya'daki uluslararası seçkide yer buldu

İzmirli 10 yaşındaki Lara Turan, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'yi anlattığı resimle 21. Japonya Kanagawa Prize Yarışması'nın özel seçkisinde yer buldu.

İzmirli 10 yaşındaki Lara Turan, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'yi anlattığı resimle 21. Japonya Kanagawa Prize Yarışması'nın özel seçkisinde yer buldu.

Bornova ilçesinde yaşayan 4. sınıf öğrencisi Turan, 56 ülkeden eserlerin yarıştığı uluslararası sergiye kursiyeri olduğu Mutluluk Sanat Atölyesi aracılığıyla katıldı.

Birleşmiş Milletler tarafından desteklenen yarışmada 8 bin 62 eserin değerlendirilmesi sonucu Bangladeş'ten Nafisa Maliyat Syeda Grand Prize adı verilen büyük ödülü kazandı.

Türkiye'den Lara Turan'ın "Tarihin sıfır noktası" olarak adlandırılan Göbeklitepe'yi resmettiği eseriyle uluslararası seçkide yer buldu.

Lara Turan, AA muhabirine, büyük ilgi duyduğunu Göbeklitepe'yi resmettiği eserinde bölgedeki gerçek sembolleri kullandığını ifade etti.

Eserinde geçmişi ve bugünü aynı anda anlattığını belirten Turan, "Bu ödülü kazanmak benim için çok önemli. 4 yıldır resim yapıyorum. Resim benim için hayal gücü, yeni şeyler yaratmak anlamına geliyor. Aldığım sonuç da beni çok mutlu etti." dedi.

Turan büyüyünce cumhurbaşkanı olmak istediğini dile getirdi.

Çocuk ressamın annesi Ecehan Turan, kızının küçüklüğünden bu yana hep resim ve müzikle iç içe olduğunu ifade etti.

Turan, bugüne kadar birçok ulusal ve uluslararası yarışmada ödül kazanan Lara ile gurur duyduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Merve Dizdar Aleyna Tilki Berrak Tüzünataç
Spor Ozan Tufan Caner Erkin Ersun Yanal Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmirli 10 yaşındaki Lara Turan'ın "Göbeklitepe" resmi Japonya'daki uluslararası seçkide yer buldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 18:37:09. #1.16#
title