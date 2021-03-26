İzmirli 10 yaşındaki Lara Turan'ın "Göbeklitepe" resmi Japonya'daki uluslararası seçkide yer buldu

İzmirli 10 yaşındaki Lara Turan, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'yi anlattığı resimle 21. Japonya Kanagawa Prize Yarışması'nın özel seçkisinde yer buldu.

İzmirli 10 yaşındaki Lara Turan, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'yi anlattığı resimle 21. Japonya Kanagawa Prize Yarışması'nın özel seçkisinde yer buldu.

Bornova ilçesinde yaşayan 4. sınıf öğrencisi Turan, 56 ülkeden eserlerin yarıştığı uluslararası sergiye kursiyeri olduğu Mutluluk Sanat Atölyesi aracılığıyla katıldı.

Birleşmiş Milletler tarafından desteklenen yarışmada 8 bin 62 eserin değerlendirilmesi sonucu Bangladeş'ten Nafisa Maliyat Syeda Grand Prize adı verilen büyük ödülü kazandı.

Türkiye'den Lara Turan'ın "Tarihin sıfır noktası" olarak adlandırılan Göbeklitepe'yi resmettiği eseriyle uluslararası seçkide yer buldu.

Lara Turan, AA muhabirine, büyük ilgi duyduğunu Göbeklitepe'yi resmettiği eserinde bölgedeki gerçek sembolleri kullandığını ifade etti.

Eserinde geçmişi ve bugünü aynı anda anlattığını belirten Turan, "Bu ödülü kazanmak benim için çok önemli. 4 yıldır resim yapıyorum. Resim benim için hayal gücü, yeni şeyler yaratmak anlamına geliyor. Aldığım sonuç da beni çok mutlu etti." dedi.

Turan büyüyünce cumhurbaşkanı olmak istediğini dile getirdi.

Çocuk ressamın annesi Ecehan Turan, kızının küçüklüğünden bu yana hep resim ve müzikle iç içe olduğunu ifade etti.

Turan, bugüne kadar birçok ulusal ve uluslararası yarışmada ödül kazanan Lara ile gurur duyduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz