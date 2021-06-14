İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali Dünya Müzik Günü'nde Başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmir'i bir kültür kenti haline getirme hedefi doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği "İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali" 21 Haziran Avrupa Müzik Günü'nde başlıyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmir'i bir kültür kenti haline getirme hedefi doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği "İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali" 21 Haziran Avrupa Müzik Günü'nde başlıyor. Başkan Soyer, "Amacımız sinema ve müzik sektörlerini İzmir'de buluşturmak" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ilk kez bu yıl düzenlediği "İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali" 21 Haziran Avrupa Müzik Günü'nde başlıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, festivali sabırsızlıkla beklediklerini dile getirerek "İhmal edilmiş bir alan olan sinema-müzik ilişkisini gündeme getirmek istiyoruz. Amacımız sinema ve müzik sektörlerini İzmir'de buluşturmak" dedi.

Festival Düzenleme Kurulu Başkanlığını Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, yönetmenliğini sinema yazarı Vecdi Sayar'ın üstlendiği festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğinde, İzmir Fransız Kültür Merkezi, İtalyan Konsolosluğu, Macar Kültür Merkezi, Goethe Enstitüsü, Kültürlerarası Sanat Derneği ve İzmir Sinema Ofisi işbirliği ile düzenleniyor. Festival Yürütme Kurulu'nda Büyükşehir Kültür Sanat Daire Başkanlığı ve İzmir Sinema Ofisi çalışanları yer alıyor. Programın yarışma filmleri, Bakanlığın ve İzmir Valiliğinin özel izniyle akşamları Kültürpark'ta gösterilecek. Diğer bölümlerdeki filmler ise İzmir Sanat, Büyükşehir'in Basmane'deki yeni sanat mekanı Bıçakçı Han ve Fransız Kültür Merkezi'nde gösterilecek.

Ulusal Yarışma seçkisi

Festivalin en önemli bölümlerinden Ulusal Yarışma seçkisi dün açıklandı. Kurmaca, belgesel ayrımının gözetilmediği seçkide yer alan 12 film şunlar: Ah Gözel İstanbul/ Zeynep Dadak, Aşk, Büyü, v. s/ Ümit Ünal, Bir Nefes Daha/ Nisan Dağ, Ceviz Ağacı/ Faysal Soysal, Hayaletler/ Azra Deniz Okyay, İnsanlar İkiye Ayrılır/ Tunç Şahin, Kovan/ Eylem Kaftan, Kraliçe Lear/ Pelin Esmer, Mimaroğlu/ Serdar Kökçeoğlu, Nasipse Adayız/ Ercan Kesal, Nuh Tepesi/ Cenk Ertürk, Ölü Ekmeği/ Reis Çelik.

Yönetmen Ezel Akay'ın başkanlığında, müzisyen-akademisyen Prof. Berrak Taranç, besteci Cem İdiz, akademisyen-yazar Prof. Oğuz Makal, söz yazarı Mehmet Teoman, oyuncu Tülay Günal ve film müziği alanından bir akademisyen Feyzi Erçin'den oluşan jüri, 1 Temmuz'da açıklanacak festival ödülleri 'Kristal Flamingo'ların sahiplerini belirleyecek. En İyi Film ödülünü kazanacak filmin yapımcısına, bir sonraki filmini İzmir'de çekmesi koşuluyla, İzmir Sinema Ofisi tarafından 300 bin TL değerinde lojistik destek verilecek. Ayrıca, İzelman AŞ tarafından 'En İyi' film ile Jüri Özel Ödülünü alacak filmlerin yönetmenlerine, En İyi Kadın ve Erkek Oyuncular, En İyi Film Müziği bestecisi, En İyi Film Şarkısı bestecisi ve En İyi Ses tasarımcısına da 10 biner TL tutarında akçalı ödül verilecek.

Dizi müzikleri

Festival çerçevesinde, televizyon alanında da bir değerlendirme yer alıyor. TV eleştirmenleri Elçin Yahşi, Özlem Özdemir, Sina Koloğlu, Yazgülü Aldoğan, sinema yazarı Burak Göral, sinema ve müzik yazarı Cumhur Canbazoğlu ile besteci Serdar Kalafatoğlu'ndan oluşan Jüri, son bir yıl içinde açık televizyon kanalları ile dijital platformlarda gösterilmiş dizilerin ana tema müzikleri ve şarkıları arasında bir değerlendirme yaparak, dört kategoride En İyi Özgün Dizi Müziği ve En İyi Özgün Şarkı ödülleri, En İyi Özgün Platform Dizi Müziği ve Şarkısı ödülleri verecek. Besteciler, Kristal Flamingo ödüllerinin yanı sıra, İZFAŞ'ın vereceği 10 bin TL tutarındaki ödüllerini 1 Temmuz'daki törende alacak.

Onur Ödülleri

Festival kapsamında yerli ve yabancı 87 film gösterilecek ve konserler yapılacak. 21 Haziran'da Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde yapılacak açılış töreninde, Hakan Şensoy yönetiminde İzmir Büyükşehir Belediyesi Ele Ele Müzik Senfoni Orkestrası, bu yılın "Ustalar"ı Yalçın Tura, Arif Erkin ve Cahit Berkay ile yitirdiğimiz iki değerli besteci Atilla Özdemiroğlu ve Timur Selçuk'un film müziklerinden bir seçki seslendirilecek. 23 Haziran'da Açıkhava Tiyatrosu'nda Cahit Berkay ve Film Müzikleri Orkestrası'nın konseri var. Kapanış konserinde ise sol elle çaldığı parçalarla tanınan Fransız piyanist Maxime Zecchini dünya sinemasından film müzikleri yorumlayacak. Akşamları saat 20. 00'de ise Kültürpark'da film söyleşileri öncesi İzmirli müzisyenlerin dinletileri yer alacak.

Festivalin ilk gününde Türkiye sinemasının üç usta bestecisi, Yalçın Tura, Arif Erkin, Cahit Berkay'a ve sanatçı Hümeyra'ya onur ödülü verilecek. Ustaların müziklerini yaptığı filmlerden bir seçki, "Ustalara Saygı" bölümünde gösterilecek. Artık aramızda olmayan Atilla Özdemiroğlu, Timur Selçuk, İtalyan besteci Ennio Morricone, Fransız sinemasının film müziği alanındaki ustalarından Michel Legrand ve Arjantinli besteci Astor Piazzola müziklerini yaptıkları filmlerle festivalin "Anılarına" adlı bölümde yer alacak. Bu yıl Oscar'da yarışan "Quo Vadis Aida? "nın bestecisi Polonyalı Antoni Lazarkiewicz'e de 'Kültürlerarası Sanatsal Başarı Ödülü' verilecek.

Sinemamızın klasikleri

Usta bestecilerimize ayrılan iki bölümde sinemamızın klasik yapıtları gösterilecek. Programda, Arif Erkin'in müziklerini yaptığı Duygu Sağıroğlu'nun "Bitmeyen Yol"u, Atıf Yılmaz'ın "Değirmen"i, Cahit Berkay'ın müziklerini yaptığı Orhan Oğuz'un "Herşeye Rağmen", Ömer Kavur'un "Kırık Bir Aşk Hikayesi", Yalçın Tura'nın müziklerini yaptığı Metin Erksan'ın "Yılanların Öcü" ve Yılmaz Güney'in "Umutsuzlar"ı, Atilla Özdemiroğlu'nun müzikleriyle Ömer Kavur'un "Anayurt Oteli", Yavuz Turgul'un "Muhsin Bey", Timur Selçuk'un müzikleriyle Bilge Olgaç'ın "Gülüşan", Erden Kıral'ın "Mavi Sürgün" filmlerinin yanı sıra, Hümeyra'nın rol aldığı en yeni filmlerden Çağan Irmak'ın "Unutursam Fısılda" ve Caner Özyurtlu'nun "Biz Böyleyiz" filmleri yer alıyor.

Müzik ve Müzisyenler üstüne

İzmir Festivali'nin film müziği üzerinde odaklanan Ulusal Yarışma, Onur Ödülleri ve Anılarna başlıklı bölümlerinin dışındaki filmler ise müzik ve müzisyenleri konu alan kurmaca ya da belgesel yapıtlardan oluşuyor. 'İki Macar Ustadan Beş Kısa Film' başlıklı bölümde Istavan Szabo ve Zoltan Huszarik'in görüntü ile müziği buluşturan kısa filmleri yer alıyor. ' Hayatım Müzik' bölümünde ünlü müzisyenlerin yaşam öyküleri üstüne belgesel ya da kurmaca filmler var. Beatles'dan Buena Vista Social Club'a, Nick Cave'den Morissey'e, Whitney Houston'a, Andrea Bocelli'den Pavarotti'ye uzanan, Dalida'nın ve Yavuz Çetin- Kerim Çaplı iklisinin trajik yaşam öykülerine odaklanan bir seçki. Bu bölümün yerli yapımları arasında "Müslüm" ve "Neredesin Firuze" yer alıyor.

"Müzik ve Toplum", "Sinemamızdan Müzik Belgeselleri", "Her yaştan Çocuklar için Disney Klasikleri" gibi bölümler de programda yer alıyor.

Kaynak: Habermetre