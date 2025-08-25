İzmir SU KESİNTİSİ 25 Ağustos! İzmir su kesintisi bugün hangi ilçelerde? İzmir su kesintisi ne zaman bitecek?

İzmir su kesintisi bilgilerini öğrenmek isteyenler için İZSU'nun resmi sitesi üzerinden güncel liste yayınlandı. Buna göre bugün başta Bergama, Bornova, Çeşme, Dikili, Foça, Karaburun ve Kınık olmak üzere birçok ilçede su kesintileri uygulanıyor. İzmir su kesintisi nedeniyle vatandaşlar mağduriyet yaşamamak için detaylı bilgiye erişmek istiyor. Peki İzmir su kesintisi ne zaman sona erecek? İZSU'nun arıza-bakım çalışmalarına bağlı olarak bazı bölgelerde kesintiler saatler sürebiliyor.

İZMİR SU KESİNTİSİ BUGÜN HANGİ İLÇELERDE?

25 Ağustos 2025 İzmir su kesintisi birçok ilçeyi etkilemeye devam ediyor. Anlık ve kesin bilgi için İZSU resmi sitesi ziyaret edilebilir.

İZMİR 25 AĞUSTOS SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

Bayraklı

Mahalle: Fuat Edip Baksi

Saat: 13:40 – 15:40

Süre: Yaklaşık 2 saat

Arıza Tipi: Ana Boru Arızası

Açıklama: 1614 Sokak No.14 için planlı arıza onarımı yapılacak.

Bergama

Mahalleler: Atmaca, Bahçelievler, Barbaros, Fatih, Gaziosmanpaşa, Gazipaşa, Kurtuluş, Maltepe, Selçuk, Talatpaşa, Ulu Cami, Zafer

Saat: 13:30 – 18:30

Süre: 5 saat

Arıza Tipi: Diğer

Açıklama: Yeraltı su seviyesinin azalması ve yoğun kullanım nedeniyle basınç düşüklüğü yaşanacak.

Buca

Mahalleler: Adatepe, Atatürk, Buca Koop, Gaziler, Kuruçeşme, Yaylacık, Yıldız, Yıldızlar, Zafer, 29 Ekim

Saat: 13:32 – 17:36

Süre: 4 saat

Arıza Tipi: Elektrik Arızası

Açıklama: Gdz Elektrik arızası nedeniyle pompalar devre dışı kaldı. Su verilemiyor. (Bornova Gökdere de etkileniyor)

Dikili

Mahalleler: Cumhuriyet, Gazipaşa, İsmetpaşa, Salimbey

Saat: 16:00 – 17:00

Süre: 1 saat

Arıza Tipi: Diğer

Açıklama: Su verilmiş olsa da hatlar dolana kadar basınç düşüklüğü yaşanacaktır.

Foça

Mahalle: Cumhuriyet

Saat: 11:56 – 16:00

Süre: 4 saat

Arıza Tipi: Ana Boru Arızası

Açıklama: Ana boru arızası nedeniyle kesinti uygulanmaktadır.

Karşıyaka

Saat: 14:50 – 15:50

Süre: 1 saat

Arıza Tipi: Branşman Arızası

Açıklama: 6299/4 Sokak No:3 önünde meydana gelen arıza nedeniyle zorunlu kesinti.

Kemalpaşa

Mahalle: Atatürk

Saat: 14:00 – 16:00

Süre: 2 saat

Arıza Tipi: Ana Boru Arızası

Kınık

Mahalle: Poyracık

Saat: 11:20 – 13:20

Süre: 2 saat

Arıza Tipi: Ana Boru Arızası

Açıklama: Poyracık Mahallesi Yukarı Hamam Sokak'taki arıza nedeniyle su kesintisi uygulanacak.

Mahalleler: Aşağı, Fatih, Osmaniye, Türkcedit, Yeni, Yukarı

Tarih: 24.08.2025

Saat: 15:00 – 18:00

Süre: 3 saat

Arıza Tipi: Diğer

Açıklama: Yeraltı kaynaklarındaki azalma ve kullanım artışı nedeniyle kesinti.

Menemen

Mahalleler: Atatürk, Atatürk Plastik OSB, Cumhuriyet, Gölcük, Irmak, İncilipınar, İsmet İnönü, Mustafa Kemal Atatürk, Uğur Mumcu, Ulus, Yahşelli, Yeşil Pınar, 29 Ekim, 30 Ağustos, 9 Eylül

Tarih: 25.08.2025 – 26.08.2025

Saat: 23:00 – 05:00

Süre: 6 saat

Arıza Tipi: Diğer

Açıklama: Planlı kesinti kapsamında uygulanacak.

Ödemiş

Mahalle: Hürriyet

Saat: 16:00 – 19:00

Süre: 3 saat

Arıza Tipi: Ana Boru Arızası

Açıklama: 1696 Sokak'taki arıza nedeniyle mahallede kesinti uygulanıyor.

Mahalleler: Bademli, Bıçakçı, Pirinççi

Saat: 10:00 – 17:00

Süre: 7 saat

Arıza Tipi: Elektrik Arızası

Açıklama: Gdz Edaş bakım onarımı nedeniyle kesinti yaşanabilir.

Torbalı

Mahalleler: Ayrancılar, İnönü, Türkmenköy

Saat: 16:02 – 20:02

Süre: 4 saat

Arıza Tipi: Diğer

Açıklama: Deponun su seviyesi düşük olduğu için su kesintisi yaşanıyor.

Urla

Mahalle: İçmeler

Saat: 15:32 – 18:32

Süre: 3 saat

Arıza Tipi: Ana Boru Arızası

