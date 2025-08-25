İzmir SU KESİNTİSİ 25 Ağustos! İzmir su kesintisi bugün hangi ilçelerde? İzmir su kesintisi ne zaman bitecek?
İzmir su kesintisi yaşayan vatandaşlar, gün boyunca "İzmir su kesintisi ne zaman bitecek?" ve "Hangi ilçelerde su kesintisi var?" sorularına yanıt arıyor. İZSU tarafından yapılan açıklamalara göre, İzmir genelinde arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı ve plansız su kesintileri devam ediyor. 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü itibarıyla birçok ilçede su kesintileri sürüyor.
İzmir su kesintisi bilgilerini öğrenmek isteyenler için İZSU'nun resmi sitesi üzerinden güncel liste yayınlandı. Buna göre bugün başta Bergama, Bornova, Çeşme, Dikili, Foça, Karaburun ve Kınık olmak üzere birçok ilçede su kesintileri uygulanıyor. İzmir su kesintisi nedeniyle vatandaşlar mağduriyet yaşamamak için detaylı bilgiye erişmek istiyor. Peki İzmir su kesintisi ne zaman sona erecek? İZSU'nun arıza-bakım çalışmalarına bağlı olarak bazı bölgelerde kesintiler saatler sürebiliyor.
İZMİR SU KESİNTİSİ BUGÜN HANGİ İLÇELERDE?
25 Ağustos 2025 İzmir su kesintisi birçok ilçeyi etkilemeye devam ediyor. Anlık ve kesin bilgi için İZSU resmi sitesi ziyaret edilebilir.
İZMİR 25 AĞUSTOS SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER
Bayraklı
Mahalle: Fuat Edip Baksi
Saat: 13:40 – 15:40
Süre: Yaklaşık 2 saat
Arıza Tipi: Ana Boru Arızası
Açıklama: 1614 Sokak No.14 için planlı arıza onarımı yapılacak.
Bergama
Mahalleler: Atmaca, Bahçelievler, Barbaros, Fatih, Gaziosmanpaşa, Gazipaşa, Kurtuluş, Maltepe, Selçuk, Talatpaşa, Ulu Cami, Zafer
Saat: 13:30 – 18:30
Süre: 5 saat
Arıza Tipi: Diğer
Açıklama: Yeraltı su seviyesinin azalması ve yoğun kullanım nedeniyle basınç düşüklüğü yaşanacak.
Buca
Mahalleler: Adatepe, Atatürk, Buca Koop, Gaziler, Kuruçeşme, Yaylacık, Yıldız, Yıldızlar, Zafer, 29 Ekim
Saat: 13:32 – 17:36
Süre: 4 saat
Arıza Tipi: Elektrik Arızası
Açıklama: Gdz Elektrik arızası nedeniyle pompalar devre dışı kaldı. Su verilemiyor. (Bornova Gökdere de etkileniyor)
Dikili
Mahalleler: Cumhuriyet, Gazipaşa, İsmetpaşa, Salimbey
Saat: 16:00 – 17:00
Süre: 1 saat
Arıza Tipi: Diğer
Açıklama: Su verilmiş olsa da hatlar dolana kadar basınç düşüklüğü yaşanacaktır.
Foça
Mahalle: Cumhuriyet
Saat: 11:56 – 16:00
Süre: 4 saat
Arıza Tipi: Ana Boru Arızası
Açıklama: Ana boru arızası nedeniyle kesinti uygulanmaktadır.
Karşıyaka
Saat: 14:50 – 15:50
Süre: 1 saat
Arıza Tipi: Branşman Arızası
Açıklama: 6299/4 Sokak No:3 önünde meydana gelen arıza nedeniyle zorunlu kesinti.
Kemalpaşa
Mahalle: Atatürk
Saat: 14:00 – 16:00
Süre: 2 saat
Arıza Tipi: Ana Boru Arızası
Kınık
Mahalle: Poyracık
Saat: 11:20 – 13:20
Süre: 2 saat
Arıza Tipi: Ana Boru Arızası
Açıklama: Poyracık Mahallesi Yukarı Hamam Sokak'taki arıza nedeniyle su kesintisi uygulanacak.
Mahalleler: Aşağı, Fatih, Osmaniye, Türkcedit, Yeni, Yukarı
Tarih: 24.08.2025
Saat: 15:00 – 18:00
Süre: 3 saat
Arıza Tipi: Diğer
Açıklama: Yeraltı kaynaklarındaki azalma ve kullanım artışı nedeniyle kesinti.
Menemen
Mahalleler: Atatürk, Atatürk Plastik OSB, Cumhuriyet, Gölcük, Irmak, İncilipınar, İsmet İnönü, Mustafa Kemal Atatürk, Uğur Mumcu, Ulus, Yahşelli, Yeşil Pınar, 29 Ekim, 30 Ağustos, 9 Eylül
Tarih: 25.08.2025 – 26.08.2025
Saat: 23:00 – 05:00
Süre: 6 saat
Arıza Tipi: Diğer
Açıklama: Planlı kesinti kapsamında uygulanacak.
Ödemiş
Mahalle: Hürriyet
Saat: 16:00 – 19:00
Süre: 3 saat
Arıza Tipi: Ana Boru Arızası
Açıklama: 1696 Sokak'taki arıza nedeniyle mahallede kesinti uygulanıyor.
Mahalleler: Bademli, Bıçakçı, Pirinççi
Saat: 10:00 – 17:00
Süre: 7 saat
Arıza Tipi: Elektrik Arızası
Açıklama: Gdz Edaş bakım onarımı nedeniyle kesinti yaşanabilir.
Torbalı
Mahalleler: Ayrancılar, İnönü, Türkmenköy
Saat: 16:02 – 20:02
Süre: 4 saat
Arıza Tipi: Diğer
Açıklama: Deponun su seviyesi düşük olduğu için su kesintisi yaşanıyor.
Urla
Mahalle: İçmeler
Saat: 15:32 – 18:32
Süre: 3 saat
Arıza Tipi: Ana Boru Arızası