İzmir kurban pazar, kesim ve satış yerleri! 2021 İzmir kurbanlık pazar yerleri, satış yerleri ve kurban kesim yerleri nerede? İletişim bilgileri!
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İzmir kurban pazar, kesim ve satış yerleri! 2021 İzmir kurbanlık pazar yerleri, satış yerleri ve kurban kesim yerleri nerede? İletişim bilgileri!

İzmir kurban pazar, kesim ve satış yerleri! 2021 İzmir kurbanlık pazar yerleri, satış yerleri ve kurban kesim yerleri nerede? İletişim bilgileri!
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Mübarek Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte bazı şehirlerimizdeki kurban kesim yerleri ve kurban satış yerleri merak edildi. Bu şehirlerden birisi de İzmir oldu. Peki, İzmir kurban kesim yerleri nerededir? İzmir kurban satış noktaları belli oldu mu? Kurbanlık fiyatları ve kurbanlık kesim yerleri! İzmir'de kurban kesim ve satış noktaları adresi açıklandı mı? İzmir kurban kesim yeri iletişim bilgileri nedir?

İzmir kurban kesim yerleri belirlendi. Diyanet'in resmi web sitesine göre kesim yerleri ve satış noktaları açıklandı. 2021 İzmir kurban kesim yerleri neresidir? 2021 Kurban satış noktaları nerelerdir? İzmir kurban kesim yerleri 2021! İzmir kurban satış yerleri ve kurban kesim yerleri neresidir? Kurbanlık fiyatları ve kurbanlık kesim yerleri!2021 Kurban iletişim bilgileri ve tüm bilgiler yazımızda...

İZMİR KURBAN KESİM YERLERİ 2021 | KURBAN PAZAR YERLERİ

Diyanet'in resmi web sitesindeki paylaşıma göre İzmir kurban kesim yerleri aşağıdaki gibidir. Kurban kesim yerlerine, adreslerine ve telefon numarasına yan yana ulaşabilirsiniz.

YER ADIADRESİLETİŞİM
HALUK PARPUCUATATÜRK MH. BAĞLAR MEVKİİ BERGAMA531-399-5555
HASAN CEYLANATATÜRK MH. BÜYÜKSIÇAN SK. NO:5 BERGAMA536-455-4402
MEHMET KIRMIZITIRMANLAR MH. BERGAMA533-328-3224
METİN ÖZTÜRKTIRMANLAR MH. NO:22 BERGAMA538-440-0620
BAHRİ DÖNMEZFATİH MH. BAĞLAR MEVKİİBERGAMA507-848-3174
HÜSAMETTİN AKGÜNLÜZEYTİNDAĞ MH. POSTANE SOK. NO:2/C BERGAMA532-525-4233
MİTHAT ÖZDEMİRAŞAĞIKIRIKLAR MH.BERGAMA507-313-9083
RAİF METİNKÜÇÜKKAYA MAH.BERGAMA535-886-1247
RAŞİT ÖZKANAŞAĞIKIRIKLAR MH. NO:165 BERGAMA532-763-3646
SEDAT BUĞDACITIRMANLAR MH. BERGAMA535-628-2813
YER ADIADRESİLETİŞİM
MEHMET EMİN DEMİRCİZEYTİNDAĞ MH. BERGAMA533-249-3910
ÜZEYİR ODACIKURTULUŞ MH. HUZUR SK. NO:6 BERGAMA535-623-2680
İBRAHİM UYARDAĞISTAN MH. TAVUKÇUKURU KÜME EVLERİ NO:148 BERGAMA532-457-5378
MUSTAFA BALCIERTUĞRUL MH. BEYLİK MEVKİİ BERGAMA532-662-0055
HÜSEYİN GÖVENKURTULUŞ MH. HUZUR SK. NO:6 BERGAMA533-247-2998
FERUDUN GÜRKAYAKARAVELİLER MH. NO:387 KURBAN KESİMHANESİ BERGAMA535-851-0275
LEVENT MEMİŞOĞLUAYASKENT MH. 179 ADA 32 PARSEL BERGAMA536-546-9896
OSMAN DALKIRANATATÜRK MH. BAĞLAR MEVKİİ CİHAN YANDI SK. NO:10 BERGAMA536-569-4013
HALİL İBRAHİM BALCIÇELTİKÇİ MH. NO:77 BERGAMA535-579-4725
ERSAN AĞIRDAĞISTAN MH. DAĞISTAN SK. NO:90 BERGAMA532-567-3220

Devamı için Diyanet'in sitesine bakabilirsiniz...

DİYANET 2021 KUBAN KESİM VE SATIŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ...

İZMİR KURBAN SATIŞ YERLERİ 2021

YER ADIADRESİLETİŞİM
BORNOVA BELEDİYESİ KURBAN SATIŞ YERİEGEMENLİK MAH 7217 6106/14 6106/15 SOKAKLŞARI ARASI02323736067
BORNOVA BELEDİYESİ KURBAN SATIŞ YERİEGEMENLİK MH 6106/25 6106/18 SOKAKLARI ARASI02323736067
BORNOVA BELEDİYESİ KURBAN SATIŞ YERİEGEMENLİK MAHALLESİ 6106/25-6106/26-6106/18 SOKAKLAR ARASI0232388 7856
ADEM ERGEÇMİŞEĞRİDERE MAH NO:3705428209334
EDİZ GÖSEEĞRİDERE MAH NO:50/1105343897727
YAVUZ DİZEÇEREĞRİDERE MAH ARMUTLU SOKAK NO30 BORNOVA05376354370
HASAN ERGEÇMİŞEĞRİDERE MAHALLESİ NO37 BORNOVA05366211695
AYDIN ERGEÇMİŞEĞRİDERE MAHALLESİ SERVİ SKS NO 12 BORNOVA05384123708
BURAK AKKAYAEĞRİDERE MAH ARMUTLU SKK NO3405076960707
CAHİT NAMLIEĞRİDERE MAH ÇINAR SKK NO1605323452051
YER ADIADRESİLETİŞİM
DOĞANÇAY MAZARLIĞI YANI7355 SOK.NO: 211 DOĞANÇAY MAHALLESİ MEZARLIK YANI/BAYRAKLI0232 371 71 85

Devamı için Diyanet'in resmi sitesine bakabilirsiniz...

KURBAN KESİLİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

a) Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.

b) Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.

c) Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.

d) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.

f) Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.

KURBAN İBADETİNİN MAHİYETİ VE HÜKMÜ NEDİR?

Sözlükte yaklaşmak, Allah'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah'a yaklaşmak ve O'nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.

Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk'a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk'a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.

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İzmir kurban pazar, kesim ve satış yerleri! 2021 İzmir kurbanlık pazar yerleri, satış yerleri ve kurban kesim yerleri nerede? İletişim bilgileri! - Haberler
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