İzmir kurban pazar, kesim ve satış yerleri! 2021 İzmir kurbanlık pazar yerleri, satış yerleri ve kurban kesim yerleri nerede? İletişim bilgileri!

Mübarek Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte bazı şehirlerimizdeki kurban kesim yerleri ve kurban satış yerleri merak edildi. Bu şehirlerden birisi de İzmir oldu. Peki, İzmir kurban kesim yerleri nerededir? İzmir kurban satış noktaları belli oldu mu? Kurbanlık fiyatları ve kurbanlık kesim yerleri! İzmir'de kurban kesim ve satış noktaları adresi açıklandı mı? İzmir kurban kesim yeri iletişim bilgileri nedir?

İzmir kurban kesim yerleri belirlendi. Diyanet'in resmi web sitesine göre kesim yerleri ve satış noktaları açıklandı. 2021 İzmir kurban kesim yerleri neresidir? 2021 Kurban satış noktaları nerelerdir? İzmir kurban kesim yerleri 2021! İzmir kurban satış yerleri ve kurban kesim yerleri neresidir? Kurbanlık fiyatları ve kurbanlık kesim yerleri!2021 Kurban iletişim bilgileri ve tüm bilgiler yazımızda...

İZMİR KURBAN KESİM YERLERİ 2021 | KURBAN PAZAR YERLERİ

Diyanet'in resmi web sitesindeki paylaşıma göre İzmir kurban kesim yerleri aşağıdaki gibidir. Kurban kesim yerlerine, adreslerine ve telefon numarasına yan yana ulaşabilirsiniz.

YER ADI ADRES İLETİŞİM HALUK PARPUCU ATATÜRK MH. BAĞLAR MEVKİİ BERGAMA 531-399-5555 HASAN CEYLAN ATATÜRK MH. BÜYÜKSIÇAN SK. NO:5 BERGAMA 536-455-4402 MEHMET KIRMIZI TIRMANLAR MH. BERGAMA 533-328-3224 METİN ÖZTÜRK TIRMANLAR MH. NO:22 BERGAMA 538-440-0620 BAHRİ DÖNMEZ FATİH MH. BAĞLAR MEVKİİBERGAMA 507-848-3174 HÜSAMETTİN AKGÜNLÜ ZEYTİNDAĞ MH. POSTANE SOK. NO:2/C BERGAMA 532-525-4233 MİTHAT ÖZDEMİR AŞAĞIKIRIKLAR MH.BERGAMA 507-313-9083 RAİF METİN KÜÇÜKKAYA MAH.BERGAMA 535-886-1247 RAŞİT ÖZKAN AŞAĞIKIRIKLAR MH. NO:165 BERGAMA 532-763-3646 SEDAT BUĞDACI TIRMANLAR MH. BERGAMA 535-628-2813

YER ADI ADRES İLETİŞİM MEHMET EMİN DEMİRCİ ZEYTİNDAĞ MH. BERGAMA 533-249-3910 ÜZEYİR ODACI KURTULUŞ MH. HUZUR SK. NO:6 BERGAMA 535-623-2680 İBRAHİM UYAR DAĞISTAN MH. TAVUKÇUKURU KÜME EVLERİ NO:148 BERGAMA 532-457-5378 MUSTAFA BALCI ERTUĞRUL MH. BEYLİK MEVKİİ BERGAMA 532-662-0055 HÜSEYİN GÖVEN KURTULUŞ MH. HUZUR SK. NO:6 BERGAMA 533-247-2998 FERUDUN GÜRKAYA KARAVELİLER MH. NO:387 KURBAN KESİMHANESİ BERGAMA 535-851-0275 LEVENT MEMİŞOĞLU AYASKENT MH. 179 ADA 32 PARSEL BERGAMA 536-546-9896 OSMAN DALKIRAN ATATÜRK MH. BAĞLAR MEVKİİ CİHAN YANDI SK. NO:10 BERGAMA 536-569-4013 HALİL İBRAHİM BALCI ÇELTİKÇİ MH. NO:77 BERGAMA 535-579-4725 ERSAN AĞIR DAĞISTAN MH. DAĞISTAN SK. NO:90 BERGAMA 532-567-3220

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İZMİR KURBAN SATIŞ YERLERİ 2021

YER ADI ADRES İLETİŞİM BORNOVA BELEDİYESİ KURBAN SATIŞ YERİ EGEMENLİK MAH 7217 6106/14 6106/15 SOKAKLŞARI ARASI 02323736067 BORNOVA BELEDİYESİ KURBAN SATIŞ YERİ EGEMENLİK MH 6106/25 6106/18 SOKAKLARI ARASI 02323736067 BORNOVA BELEDİYESİ KURBAN SATIŞ YERİ EGEMENLİK MAHALLESİ 6106/25-6106/26-6106/18 SOKAKLAR ARASI 0232388 7856 ADEM ERGEÇMİŞ EĞRİDERE MAH NO:37 05428209334 EDİZ GÖSE EĞRİDERE MAH NO:50/11 05343897727 YAVUZ DİZEÇER EĞRİDERE MAH ARMUTLU SOKAK NO30 BORNOVA 05376354370 HASAN ERGEÇMİŞ EĞRİDERE MAHALLESİ NO37 BORNOVA 05366211695 AYDIN ERGEÇMİŞ EĞRİDERE MAHALLESİ SERVİ SKS NO 12 BORNOVA 05384123708 BURAK AKKAYA EĞRİDERE MAH ARMUTLU SKK NO34 05076960707 CAHİT NAMLI EĞRİDERE MAH ÇINAR SKK NO16 05323452051

YER ADI ADRES İLETİŞİM DOĞANÇAY MAZARLIĞI YANI 7355 SOK.NO: 211 DOĞANÇAY MAHALLESİ MEZARLIK YANI/BAYRAKLI 0232 371 71 85

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KURBAN KESİLİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

a) Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.

b) Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.

c) Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.

d) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.

f) Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.

KURBAN İBADETİNİN MAHİYETİ VE HÜKMÜ NEDİR?

Sözlükte yaklaşmak, Allah'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah'a yaklaşmak ve O'nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.

Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk'a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk'a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.