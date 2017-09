İzmir Körfezi'nde Festival Zamanı

UZUN yıllar kirli kalan ancak İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlarıyla temizlenme sürecine giren İzmir Körfezi'nde, 22-24 Eylül tarihleri arasında yat, yelken, kano yarışlarının yapılacağı festival düzenlenecek.



Uzun yıllar kirlilikle boğuşan İzmir Körfezi'nin arıtma ve altyapı yatırımlarıyla temizlenme sürecine girmesi, Urla'nın Kum Denizi Plajı'na 'mavi bayrak' çekilmesi, iç körfezdeki deniz suyu tahlillerinde 'yüzülebilir' değerlerin yakalanması sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmirlileri körfezle yeniden barıştıracak etkinlikleri arttırdı.



İzmir Körfez Festivali 22-24 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Yat, yelken, kano yarışları, konserler düzenlenecek. Festivalin ana etkinliği 'İzmir Arkas Körfez Yarışı' olacak. Körfez altı yıl sonra yelkenlileri ağırlayacak. Ulusal çapta yapılacak yarış gelecek yıllarda uluslararası boyut kazanacak. Konak Pier önünde İzmir Büyükşehir Belediyesi kano, Karşıyaka'da ise yelken yarışları gerçekleşecek. Çocuklar için aktivite alanlarının yanı sıra konser ve fotoğraf yarışmaları düzenlenecek.



İzmir Körfez Festivali'nin tanıtımı için Konak Pier'de düzenlenen basın toplantısına CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bernard Arcas, Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, Ege Açık Yat Klubü Başkanı Akif Sezer, Konak Pier Yönetim Kurulu Başkanı Suphi Koyuncuoğlu katıldı.



SUDA ZARARLI UNSUR YOK



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, körfezin kurtarılması için tüm belediye başkanlarının çaba gösterdiğini, gelecekte de göstereceklerini söyledi. 8500 yıllık İzmir'in yaşamasının en büyük nedenlerinden birinin İzmir Körfezi olduğunu belirten Kocaoğlu, ticaretten, tarıma, kültürden dünyayla etkileşime kadar körfezin kent için önemli olduğunu dile getirdi. Büyük Körfez Projesi'yle TCDD'nin Alsancak Limanına yanaşma koridorunu derinleştireceğini, Büyükşehir Belediyesi'nin de 13.5 kilometrelik sirkülasyon kanalı açacağını belirten Kocaoğlu, "Böylece Körfez'in yaşamı sürecek. Körfez şu anda her noktasında su kalitesi açısından hiçbir sağlığa zararlı unsur taşımıyor. Ancak yüzülebilir ve çok iyi kalitede su olması ayrı bir durum. Suyun kalitesinin ve oksijenin artması, canlı yaşamı açısından bu sirkülasyon projesi çok önemli" dedi.



PASAPORT'A YAT LİMANI KURULABİLİR



Körfez'de yat limanı eksikliğine dikkat çeken Başkan Kocaoğlu, Pasaport'u işaret etti. Kocaoğlu "Konak Pier'in sağı da solu da uygun, Pasaport tarafı zaten eski limandır. 1952 yılı Alsancak limanı açılıncaya kadar hizmet etmiştir. Mendireği de olan Pasaport'a yapılacak yatırımla buraya kısa sürede bir yat limanı kurulabilir. Buraya izin çıkarsa ihaleyle 6 ayda biter. Ayrıca Turan bölgesinde de firmaların yat limanı yatırımı teşebbüsü var. Sayısı arttırabilir. Önce ilkini başarmamız gerekli" diye konuştu.



YELKEN KULÜPLERİNE DESTEK



Geçmişte Körfez'in yelkenlilerle cıvıl cıvıl olduğunu, bugün belediyenin yeni aldığı vapurlar olmasa hareket olmayacağını belirten Kocaoğlu, yelken kulüplerinin yer taleplerini değerlendirdiklerini ve Urla'da eski ESHOT kampının olduğu yerde, Kum denizinde yer bulduklarını söyledi. Kocaoğlu, "Tek otobüsle gidilecek yerde beş altı yelken kulübünü barındırabilecek konaklama tesisi olacak, denizle irtibatlı, uluslararası yelken yarışlarının yapılabileceği bir mekan olacak. Orada zaten bir yelken klübü var. 2018 yılı başında ihaleye çıkarız. Tesisler 1-1,5 yılda tamamlanır" dedi.



Başkan Kocaoğlu, Kıyı Deniz Projesi kapsamında Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndaki altgeçit ve meydanın olduğu yerde sahilde tekne bağlama yeri yapılacağını da söyledi. Kocaoğlu şöyle devam etti:



"Bu festivalli farkındalık yaratmak istedik. Pasaport'a bir yat limanı yapılması için merkezi hükümeti harekete geçirebilirsek, biz de Urla'daki yelken tesislerini bitirebilirsek, İzmir önümüzdeki senelerde körfez ve denizcilik açısından önemli problemleri aşmış olacak. Körfez etkinlikleri turizm ve ekonomiyi canlandırılacak, kente sportif kazanımlar sağlayacak. Önce ulusal, sonra uluslararası etkinlikler hedefledik."



Ege Açık Yat Klubü Başkanı Akif Sezer, geçmişte körfezde bazı yarışlar düzenlendiğini, ancak geleneksel hale gelmediğini, halkla bütünleşmediğini söyledi. Sezer, "Bunun nedeni Körfez'de sporcuların devamlı olarak konaklayabilecekleri barınma yerleri olmamasıydı. Vizyon sahibi şirket yöneticilerini yüzünü Körfez'e dönmemesiydi. İzmir Körfez Festivali kapsamında yapılacak yarışların geleneksel yarış haline geleceğinden eminiz. Bu yarışlar İzmirlilerin yüzünü denize dönmesini sağlayacak" dedi.



Arkas Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bernard Arcas ise eski İzmirli, denizci ve yelkenci olması nedeniyle her zaman halkın körfezle iç içe yaşamasını, körfezin yelken sporu için kullanılmasını her zaman hayal ettiğini söyledi. Arcas "Arkas Körfez Yarışı organize etmeyi uzun zamandır istiyordum. Akdeniz kıyısındaki kentlerde körfez içinde yelkenliler, marinaları, öğleden sonra iş çıkışı yelkenlisine binen aileler, gençler, yaşlılarla dolu kentleri gördüğümde İzmir'in de bu yaşam için ideal olduğunu düşünürdüm. Çok güzel bir denizimiz ve kıyımız var. Bir yerden başlamak lazım. Bu yüzden bu yarışı istedim. Karadakiler de denizdekiler gibi yarışı, gösteriye şahit olacaklar. Türkiye'de coğrafyasında dolayı özel bir yarış olacak. İleride uluslararası boyuta taşımak istiyoruz" diye konuştu.



Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, 1950'li yıllardan beri İzmir'in yelkenle körfezin birleştiği bir kent olduğunu söyledi. O dönemde İzmir'deki tüm kulüplerin yelken faaliyetinde bulunduğunu belirten Akdurak, "Körfezi geçmiş yıllarda olduğu gibi tekrar yelkenle bütünleştirecek bir etkinlik olacak. Biz İzmir körfezini bembeyaz yelkenlilerle güzelliğinin eksik parçasını tamamlamasını istiyoruz. Geçmişte 4 büyük yelken kulubü olan İzmir'de bugün sadece Karşıyaka'da kaldı. İstiyoruz ki tekrar milli ve olimpiyat sporcuları çıkaracak körfez kulüpleri olsun. Yatçıların bağlanma sorunu çözülsün. İzmir körfezi yelken sporuyla bütün haline gelsin" dedi.



Festival, 22 Eylül'de Konak Pier önünde saat 12.00'de gerçekleşecek kano ve saat 13.00'te Karşıyaka Yelken Kulubü önünde gerçekleşecek yelken yarışları ile başlayacak. İzmir Arkas Körfez yarışı startı 23 Eylül Cumartesi günü saat 12.00'de verilecek ve iki gün sürecek. Ayrıca bu yarışlarda çekilecek fotoğraların katılacağı fotoğraf yarışması da yapılacak.



