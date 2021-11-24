İzmir'in ikinci Kültürparkı yeni yüzüyle hizmete girdi

İZMİR (İHA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in seçim öncesi yenileme sözünü verdiği Dr. Behçet Uz Parkı, yeni yüzüyle hizmete girdi. Açılış töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bu projeyle kente ikinci bir Kültürpark kazandırdıklarını belirterek, "Açılışını yaptığımız 180 bin metrekarelik Dr. Behçet Uz alanımız bu topraklarda hepimizin çok daha huzurlu ve çok daha mutlu yaşayabilmesi için umut ateşi olsun" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in seçim döneminde sözünü verdiği Dr. Behçet Uz Parkı, yenilenen yüzüyle hizmete alındı. Bornova, Konak ve Buca ilçelerinin birleşiminde yer alan 180 bin metrekarelik dev alan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığınca baştan aşağı yenilendi. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince de çevre tadilatı yapıldı.

İzmir'in ikinci Kültürpark'ı

Açılışta konuşmasında uzun süredir atıl durumda olan alanın yenilenerek yeniden hayata dönmesinden duyduğu mutluluğu aktararak sözlerine başlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "180 bin metrekarelik alanı; Buca, Konak ve Bornova ilçelerinin birleştiği yerde bulunuyor. Yenilenen bu alan İzmir Körfezi'ne hakim kent terasıyla, çocuk oyun alanları, spor aktiviteleri ve dinlenme alanları ile başta bu üç ilçemiz olmak üzere tüm İzmirliler'in nefes alacağı, şehrimizin yeni cazibe merkezlerinden biri olacak. Bu projeyle, şehrimize ikinci bir Kültürpark kurmuş oluyoruz" diye konuştu.

25 milyonluk yeni yaşam alanı

Parktaki yenileme çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Tunç Soyer, "25 milyon 321 bin liralık yatırımla gerçekleştirdiğimiz yenileme projemizde, daha evvel parkın içerisinde bulunan 3 bin 150 ağacı koruma altına aldık ve alana 497 yeni ağaç diktik. İzmir'in Doğayla Uyumlu Yaşam Stratejisi kapsamında, alanımızda tümüyle Akdeniz'in ve İzmir bölgesinin doğasına uygun, fazla su istemeyen bitki türleri kullandık. Böylece iklim krizinin en can yakıcı sorunlarından biri olan kuraklıkla mücadele ediyoruz. Ekosistem bütünlüğünü yeniden güçlendirdiğimiz Yaşayan Parklar projemiz, kadim üretim havzalarını koruduğumuz, ortak yaşam odaklı ve doğadan öğrenmeyi benimseyen bütüncül bir bakışın ürünü. Behçet Uz Parkı'nı da bu anlayışla planladık ve uyguladık. Biliyorum ki bu alan tüm yönleriyle; doğa ile uyumlu yaşam vizyonumuza ve yeşil altyapı hedefimize çok değerli katkılar sağlayacak. Şehrimizin çevre mahallelerinde yaşayan vatandaşlarımız için yepyeni bir nefes alma mekanı olacak" şeklinde konuştu.

Soyer konuşmasının son bölümünde, Dr. Behçet Uz'un Kültürpark'ı kurma misyonunu hatırlatarak, "Bugün yangın yerine dönen Türkiye'de bu parkın diliyorum ki yine bu milletin ekonomik ve sosyal açıdan refahı için, kurtuluşu için bir kıvılcım görevi görsün. ve bu topraklarda hepimizin çok daha huzurlu ve çok daha mutlu yaşayabilmesi için umut ateşi olsun" dedi.

Açılışta, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ve Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ da birer konuşma yaptı.

"İzmir vefası"

Kürsüye daha sonra Dr. Behçet Uz'un torunu Kurtul Kaptanoğlu geldi. Büyük İzmir yangınından sonra Dr. Behçet Uz'un kentin sosyal ve ekonomik gelişimi için Kültürpark'ı kurma öyküsünü anlatan Kaptanoğlu, "Dedem yeşil ve İzmir aşığıydı. İzmir'i ayaklandırmak için Kültürpark gibi bir alan yaptı. Bütün imkansızlıklara rağmen İzmirliler'in desteğiyle Kültürpark'ı kurdu. Böyle bir alanı sadece park olarak değerlendirmemek lazım. Bir şehre ihanet etmemenin yolları bu tip yerleri halka kazandırmaktan geçiyor. İzmir o kadar şanslı ki belediye başkanlığı bittikten 80 yıl sonra büyük bir vefa örneği göstererek Behçet Uz'un adı Türkiye'nin en büyük parklarından birine veriliyor" ifadelerini kullandı.

Alanda tur

Açılış töreninin ardından Başkan Tunç Soyer, dev park alanını başkanlar ve İzmirlilerle birlikte gezdi. Alanın en uç noktasında bulanan ve İzmir'i tepeden gören meydanda, heykeltıraş Tonguç Sercan tarafından yapılan İzmir'in eski Belediye Başkanı ve eski Sağlık Bakanı Dr. Behçet Uz'un heykelinin açılışı yapıldı. Heykelin önündeki granit plakalar üzerinde İzmir yangını, fuarın açılışı ve Dr. Behçet Uz'un hayatı ile ilgili kesitlere yer verildi.

Gençlere spor imkanı

Dr. Behçet Uz Parkı'nın yenilenmesi çalışmaları kapsamında toprak futbol sahası, FIFA standartlarına getirildi. Soyunma odaları ve 500 kişilik tribün yapıldı. Parkta 480 metre uzunluğunda tartan koşu yolu ve bin 800 metrelik bisiklet parkuru, 4 ayrı noktada fitness alanı, çocuklar için trafik eğitim parkı, oyun, spor ve piknik alanları bulunuyor. Ayrıca alana konser, tiyatro gibi organizasyonların yapılabileceği bir meydan kazandırıldı. Alanda bin 600 metrekarelik çocuk oyun alanı oluşturuldu, alan yeni nesil çocuk oyun grupları ile donatıldı. Gece aydınlatmaları ve kamera sistemi ile parkın güvenliği sağlandı. Alan, 2001 yılında dönemin belediye başkanı Ahmet Piriştina tarafından hizmete açılmıştı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer'in yanı sıra açılışa ayrıca; CHP Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğullarından, CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi İYİ Parti Grup Başkan Vekili Kemal Sevinç, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Eser Atak, Yıldız Devran, Ertuğrul Tugay, Dr. Behçet Uz'un ailesi, oda ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - İZMİR