İzmir'in en yoğun bölgelerinde koronavirüs sakinliği İzmir'in en yoğun bölgelerinde koronavirüs sakinliğiİZMİR'de, koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlar yetkililerin evinizden çıkmayın uyarısını dikkate alınca insan yoğunluğunun yaşandığı cadde ve sokaklar sessiz kaldı.

İzmir'in en yoğun bölgelerinde koronavirüs sakinliği

İZMİR'de, koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlar yetkililerin evinizden çıkmayın uyarısını dikkate alınca insan yoğunluğunun yaşandığı cadde ve sokaklar sessiz kaldı. Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Kemeraltı Çarşısı'nda, salgın nedeniyle tarihinde görülmeyen bir sakinlik yaşanıyor.

Türkiye'de görülen koronavirüs vakaları nedeniyle yetkililer ve vatandaşlar önlemlerini artırdı. Yetkililer, kamuya açık alanları ve toplu taşıma araçlarını dezenfekte ettirirken, vatandaşlar uzmanların önerileri doğrultusunda kişisel temizliğe dikkat edip, kalabalık ortamlardan uzak durmaya başladı. Her geçen gün vaka sayısının artmasının ardından vatandaşlar gerekmedikçe sokağa çıkmamaya başladı.

Bu kapsamda İzmir'de meydanlar ve kalabalık caddeler sessiz kaldı. Kentteki en yoğun yerlerden biri olan Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde sessizlik oluştu. Faaliyeti askıya alınan işletmeler dışındaki restoranlar, kozmetik, butik ya da teknolojik ürün satan dükkanlar da kepek indirdi. İşletmecilerin camlarına, 'Kısa bir ara' notuyla, personel ve müşteri sağlığı için faaliyetlerine ara verdiklerini belirten duyurularını astı. Neredeyse caddedeki dükkanlarının tamamının kapalı olduğu görüldü.

'ÖNLEMLERİMİZİ ALDIK'

Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde pastane işleten evli ve 3 çocuk babası Adnan Kılıç (34), "Dükkanımızda sağlık konusunda önlemler aldık. Ancak iş yok. Şu an müşterileri tek tek alıyoruz. Paket yapıp ürünleri alıp götürüyoruz" dedi.

Kafe-bar işletmecisi Bekir İlhan (37), "Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ni ilk defa böyle görüyorum. Sağlık açısından oldukça faydalı buluyorum" diye konuştu.

Restoran işletmecisi evli ve 2 çocuk babası Nuri Orhan (40), "Virüsün başlamasıyla beraber cadde sakinleşti. Biz firma olarak gerekli önlemlerimizi aldık" dedi.

KIZLAR AĞASI DA KAPATILDI

Kemeraltı'ndaki tarihi Kızlarağası Hanı da önlem amaçlı kapatıldı. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan, mola vermek isteyenlerin kısa süreliğine durakladığı, hediyelik eşyaların satışının da yapıldığı hanın tarihi kapılarına 'Kızlarağası Hanı 23.03.2020 Pazartesi günü öğle saat 12.00'de açılacaktır' notları yapıştırıldı.

Elektrik ustası, evli ve 2 çocuk babası Barış Satırcıoğlu (38), "Kemeraltı'nda işim vardı. Bütün esnaf kapatmış, koronavirüsten dolayı. Kızlarağası Hanı'nda kahvaltı yapayım dedim, ancak kapatılmış. Normalde burası aşırı kalabalıktır. Hayatımda ilk defa bu kadar sakin görüyorum" diye konuştu.

TARİHİ ÇARŞI'DA DA ESKİ YOĞUNLUK YOK

Yerli ve yabancıların yoğun uğradığı yerlerden Kemeraltı Çarşısı'nda da eski günlere göre yoğunluğun ciddi anlamda azaldığı görüldü. Tarihi çarşıdaki esnaf, dükkanlarının açık olmasına rağmen iş yapamadı. Esnaf işlerin azaldığından dert yanarken, bazıları öğle saatleri geçmesine rağmen hala siftah yapamadığını söyledi.

Hediyelik eşya satışı yapan evli ve 2 çocuk babası Ömer Pekdemir (38), "30 senedir Kemeraltı'nda esnafım. İlk defa bu kadar sesiz görüyorum. 3-4 gündür kimse yok. Pazartesiden itibaren açık kalan esnafta kapatabilir. İlk defa böyle bir şeyi görüyorum" dedi.

Kemeraltı'ndaki bir giyim mağazasının müdürü evli ve 1 çocuk babası Cüneyt Katıcan (49), "İşlerimiz çok durgun. Eskiden iğne atsanız yere düşmezdi. O kadar kalabalıktı. Ancak şimdi kimse yok. Piyasa, koronavirüs nedeniyle durdu. Birçok masrafımız var ödemekte zorluk çekiyoruz" diye konuştu.

Tarihi çarşıda kuruyemiş dükkanı işleten Engin İlhan (33), "Normalde burası çok hareketli bir bölge. Ancak son günlerde sağlık gerekçesiyle insanlar dışarı çıkmıyor" dedi.

BAZI İŞ YERLERİ EVDEN ÇALIŞMAYA BAŞLADI;

Önlem amaçlı bir süre evden çalışacaklarını söyleyen evli ve 1 çocuk babası dijital medya sahibi Murat Akgün (43), "Dijital reklam ajansı olarak birçok sektöre hizmet veriyoruz. Bazı sektörler mecburen tatilde. Bizde ajans olarak evden çalışmaya karar verdik. İşimizi evden yapmaya karar verdik" diye konuştu.

Kaynak: DHA