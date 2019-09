İzmir'i dünyaya tanıtan fuar için geri sayım

02.09.2019 15:07

Kaynak: DHA

İZMİR Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından bu yıl 6-15 Eylül 'de 88'incisi düzenlenecek İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) için geri sayım başladı. Türkiye 'nin ilk ve tek genel ticaret fuarında bu yıl konuklar, 'Fuardayız' sloganıyla ağırlanacak.Bu sene 88'incisi düzenlenecek olan İzmir Enternasyonal Fuarı, 6 Eylül Cuma günü başlayacak. Partner ülkenin Çin Halk Cumhuriyeti, odak ülkenin ise Hindistan olduğu fuarın onur konuğu kenti de İstanbul olacak. Türkiye'nin ilk ve tek genel ticaret fuarı İEF'te bu yıl ziyaretçiler, 'Fuardayız' sloganıyla konuk edilecek. 39 ülkenin katılacağı fuar öncesi düzenlenen basın toplantısında, organizasyonla ilgili detaylar anlatıldı. Basın toplantısına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, Çin Uluslararası Ticaret Odası Fuarlar ve Etkinlikler Genel Müdürü Guo Yınghuı, İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı katıldı.Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin nabzının İzmir'de atacağını, fuarda 1 dakikanın bile boş geçmeyeceğini söyledi. Soyer, "Sahnelerde, salonlarda, açık alanlarda gerçekleşecek kültürel sanatsal etkinlikler dışında çok önemli bir ticari zemin de yaratılacak. İş görüşmeleri yapılacak. Çin ile gerçekleşecek bir buluşmayı yapacağız. Çin dünyanın en hızlı büyüyen ve önderlik üstlenen ülkesi belki de. Kara, hava ve deniz demiryolları üzerinden İpek Yolu'nun yeniden inşası önümüzdeki yıllara damga vuracak çok önemli bir gelişme. İzmir, 'Bir durak bir yol' projesinin en büyük duraklarından biri olmaya taliptir" dedi.'39 ÜLKEDEN 180 CİVARINDA DELEGASYON KATILACAK'İzmir'in, 'Akdeniz çanağı' ve 'Doğu arasında kalp' görevi göreceğini, Doğu'nun değerlerini Batı'ya, Batı'nın değerlerini Doğu'ya taşıyacağını kaydeden Başkan Soyer, şunları söyledi:"Bugün miladı olacak buluşma Çin ve Türkiye açısından kardeş kentler açısından da çok anlamlı bir buluşmadır. Çin ile gerçekleştirilecek iş birliği zemini birçok sektörde kendini gösterecek. Özellikle telekomünikasyon, yapay zeka, akıllı kent, asansör sistemleri gibi birçok alanda, sanıyorum 62 alandan Çin firması İzmirli partnerleriyle bir araya gelecek. Bu iş görüşmeleri 5-6 Eylül'de gerçekleşecek. Bu fuarın Çin dışındaki önemli paydaşlarından biri, odak ülkesi Hindistan olacak. Oradaki büyük şirketlerle görüşecek İzmirli firmalar. Çok önemli yatırım olanakları sunulacak. Dolayısıyla, özellikle yaklaşık 39 ülkeden 180 civarında delegasyon katılacak. Türkiye'den 21 kentimiz misafir olacak. İstanbul ve Kahramanmaraş onur konuğu illerimiz olacak. İstanbul ilk kez misafirimiz olacak ve taze kan olarak aramızda bulunacak. Çok heyecanlıyız. 150 yılı aşkın süredir var olan bir belediyenin kurumsallaşmış yapının en önemli faaliyeti olan fuarın hazırlıklarını tamamlamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz."İzmir'de orman yangınları sonucu ciddi hasarın meydana geldiğini belirten Başkan Soyer, bölgenin tekrar ağaçlandırılmasına katkıda bulunmak için konser düzenleyeceklerini söyledi. Soyer, "9 Eylül'de çok anlamlı bir konser bizi bekleyecek. Çok büyük bir yangın yaşadık. Felaketin yaralarını sarmak için bir organizasyon yapıyoruz. 9 Eylül günü başlatacağımız bu kampanyaya çok önemli sanatçılar destek veriyor. Onlara da teşekkür ediyorum, hiçbir şey beklemeden bizim yanımızda olacaklar" diye konuştu.Sponsorlara da teşekkür eden, bu yıl fuarda bazı ilklerin olduğunu da belirten Başkan Soyer, 45 yayınevinin katılacağı kitap fuarının olacağını yine TARKEM'in de iş birliğiyle 'Kemeraltı Sokağı' hazırlayacaklarını kaydetti.İNSANSIZ DENİZ ARAÇLARI MODELLERİ TANITILACAKÇin Uluslararası Ticareti Geliştirme Konseyi Fuar Başkanı Guo Yınghuı, yaptığı konuşmada, ülkelerinde üretilen insansız deniz araçları modellerinin, raylı ulaşım araçları modellerinin sergileneceğini belirtti. Türkiye'nin her kesiminin Çin'i daha iyi anlamasının sağlanması da amaçlanmadıklarını kaydeden Yınghuı, "Fuar, ortak ülke Çin'in standardına yakışır, ikili ekonomik ve ticari işbirliklerinde somut başarılar elde etmeyi de teşvik edecektir. Yerel işbirlikleri alanında, Şanghay ve Chengdu yerel hükümet yönetimlerinin organize ettikleri firmalar davet edilmiştir. Böylelikle Çin ile Türkiye arasındaki işbirliği merkezi ve yerel olarak iki seviyede geliştirilecektir. Fuar sırasında Chengdu Büyükşehir Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında işbirliği anlaşması imzalanacaktır. Fuar sürecinde ortak ülkelerin etkisini arttırmakla beraber Çin'in ülke imajını, Çin firmaları ve ürünlerini tanıtmak ve fuar verimliliğini arttırmak için, 6 Eylül'de, Fuar'ın açılış gününde, Çin Uluslararası Ticareti Geliştirme Konseyi İzmir'de 'Çin - Türkiye Ticaret ve Yatırım Forumu'nu da düzenleyecek" dedi.FUARDA NELER OLACAK?Fuar, 10 gün sürecek etkinliklerle ticaret, kültür, sanat ve eğlencenin merkezi haline gelecek. İEF'in 88'inci yılda da Türkiye'nin ilk ve tek genel ticaret fuarı olma misyonu İzmir İş Günleri ile sürecek. 5-6 Eylül'de gerçekleştirilecek toplantılarda 'Bir Kuşak Bir Yol' adı verilen Modern İpek Yolu projesinin mimarı Çin Halk Cumhuriyeti başta olmak üzere toplam 39 ülke yer alacak. Türkiye ve katılımcı ülkeler, uluslararası yatırım fırsatlarının nabzını tutacak.İSTANBUL VE KAHRAMANMARAŞ 'ODAK NOKTA' OLACAKTürkiye'nin en önemli kentlerinden biri olan İstanbul, 88 yıllık İEF tarihinde ilk kez onur konuğu il olarak yer alacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da açılışa katılacak. 'Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık' ana temasıyla EXPO 2023'e hazırlanan Kahramanmaraş da çeşitli etkinliklerle İEF'de olacak. Ayrıca Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Edirne, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Malatya, Mersin, Muğla, Tekirdağ, Trabzon, Uşak da fuarda olacak.ÜNLÜ İSİMLER KONSER VERECEKYeraltı Otoparkı üstü çim alanda kurulacak Çim Konserleri Sahnesi'nde; 6 Eylül'de Goran Bregovic, 7 Eylül'de Monica Molina, 8 Eylül'de Glikeria şarkılarını seslendirecek. 9 Eylül ise başka şölene dönüşecek. Geçen haftalarda İzmir'de çıkan orman yangınlarında yok olan ağaçların yerine yenilerinin dikilmesine destek için düzenlenecek 'İzmir Tek Yürek Orman Konseri'nde Gazapizm, Anıl Piyancı, Serap Yağız, Niyazi Koyuncu, Oğuzhan Uğur, Halil Sezai, Gripin, Hayko Cepkin ve Haluk Levent sahnede olacak. İzmir'in kurtuluş gününde gerçekleşecek konser 18.30'da başlayacak. 10 Eylül'de Ara Malikian, 11 Eylül'de Yeni Türkü, 12 Eylül'de Onur Akın, 13 Eylül'de Edis, 14 Eylül'de Simge Sağın, kapanış günü olan 15 Eylül'de ise Serkan Kaya şarkılarıyla Çim Konserleri'nde olacak.İzmir Enternasyonal Fuarı'nda geçen yıl ilk kez kurulan rock sahnesi, bu kez Rock&More adıyla müzikseverleri ağırlayacak. 8 Eylül'de Şehinşah, 9 Eylül'de Manga, 10 Eylül'de Mor ve Ötesi, 11 Eylül'de Pinhani, 12 Eylül'de Kalben, 13 Eylül'de Pentagram, 14 Eylül'de Ufuk Beydemir, 15 Eylül'de Mabel Matiz Rock&More sahnesinin konuğu olacak.ZEKİ MÜREN UNUTULMADIFuarın unutulmaz eğlence mekanlarından biri olan Mogambo'da 7 Eylül'de Leman Sam, 8 Eylül'de Can Gox, 9 Eylül'de Cem Adrian, 10 Eylül'de Jehan Barbur, 11 Eylül'de Melek Mosso, 12 Eylül'de Tuna Kiremitçi, 13 Eylül'de Mehmet Erdem, 14 Eylül'de ise Birsen Tezer, 15 Eylül'de Eda Baba sahnede olacak. 'İzmir Enternasyonal Fuarı' denildiğinde hatırlanan isimlerin başında gelen, 'Canım Ege'me saygımla geldim' pankartıyla hafızalarda yer alan Zeki Müren ise fuarda özel programla anılacak.SİNEMAYA DAİR HER ŞEY İZMİR'DE'Sinema Burada Festivali', 11 Eylül'de Onur ve Başarı Ödülleri'nin yanı sıra '4'üncü Kısa Film Proje Yarışması Ödül Töreni' ile kapılarını açacak. İpek Bilgin ve Taner Birsel'in Onur Ödülü alacağı festivalde, Ozan Güven ve Saadet Işıl Aksoy'a Başarı Ödülü verilecek. Bu yıl toplam 75 projenin katıldığı '4'üncü Kısa Film Proje Yarışması'nın finalistleri de İEF'te ödüllerini alacak. 3 ulusal, 1 uluslararası galayla toplam 12 film festivalde sinemaseverlerle buluşurken; bu yıl ikincisi düzenlenecek kısa film maratonunda ise 18 kısa metrajlı film gösterilecek. 5 günlük festivalde atölyeler de olacak.İzmir Enternasyonal Fuarı'nda Türkiye'nin en büyük tarihi açık hava çarşısı, 'Kemeraltı Sokağı' adı altında ağırlanacak. Etkinlikler kapsamında 4 No'lu Hol'de dünyanın en büyük e-spor organizasyonu olan ESL'in Türkiye'de bugüne kadar yaptığı en geniş kapsamlı finali olacak.FUAR GİRİŞ ÜCRETLERİ88'inci İzmir Enternasyonal Fuarı'nın açık alanları saat 12.00'de ziyaretçilere açılacak. Hollere giriş saatleri ise 16.00 ile 23.00 arasında olacak. Fuar giriş ücretleri 4,5 TL olarak belirlendi. İzmir Tek Yürek Dayanışma Konseri'nin olduğu 9 Eylül günü ise gün boyu giriş ücretleri 10 TL olacak. 9 Eylül'de elde edilecek tüm gelir, İzmir ormanlarının korunması için kullanılacak. 9 Eylül'de Kahramanlar Kapısı'nı kullananlar ise yine 4,5 TL'ye giriş yapabilecek. Giriş kapılarında geçişler İzmirim Kart ile 'temassız' özelliğe sahip kredi ve banka kartlarıyla yapılabilecek. Engelli ve refakatçi, gazi ve gazi yakını, şehit ailesi elektronik kart sahipleri Kültürpark'a ücretsiz girebilecek. İzmirim Kart'a sahip olmayanlar fuar girişinde oluşturulan noktalardan tek kullanımlık ve 2 girişlik kartlar alabilecek.