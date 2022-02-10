İzmir elektrik kesintisi! 10 Şubat İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

İZMİR (Haberler.com) - UEDAŞ elektrik kesintisi listesi! Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 10Şubat Perşembe günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de Buca, Karabağlar, Bornova ve Karşıyaka olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİLERİ

10.02.2022 00:00 02:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma BEYDAĞ İLÇESI TAMAMI

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10.02.2022 00:00 02:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma KIRAZ İLÇESI TAMAMI

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10.02.2022 00:00 02:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma KIRAZ VE BEYDAĞ İLÇELERININ TÜM MAHALLELERI AYRICA ÖDEMIŞ İLÇESI KAYMAKÇI+EMIRLI+MESCITLI+ÇAYLI MAHALLELERI KISMEN

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10.02.2022 01:00 02:00 OG Manevra MORDOĞAN TAMAMI, MORDOĞAN KÖRFEZ , MANAL , BÖLGELERI EĞLENHOCA,İNECIK,KÖSEDERE, KAYNARPINAR,AŞAĞIBOYABAĞ,SASKO SITELERI,EŞENDERE,AMBARSEKI,SAIP KÖYÜ,SAIP ALTI, KARABURUN MERKEZ TAMAMI, AKÇAKILISE,BOZKÖY,AZMAK, TEPEBOZ, YENILIMAN,HASSEKI,SARPINCIK,HAMZABÜKÜ,PARLAK,BADEMBÜKÜ,KÜÇÜKBAHÇE,SALMAN, EĞRILIMAN,YAYLA,YAYLA HAVA RADAR KOMUTANLIĞI,

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10.02.2022 02:00 02:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ADALET MAHALLESİ,VALTAN ORMAN SAN.,İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ, KOMPETAN OTOMOTİV, AMERİKAN HAVA KUV.,VİLLATUR,RAFLES KAUÇUK

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10.02.2022 08:00 09:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE ASARLIK GÖLCÜK MAHALLESİ, IRMAK MAHALLESİ, İNCİRLİPINAR MAHALLESİ, YEŞİLPINAR MAHALLESİ, ZEYTİNLİK MAHALLELERİNİN TAMAMI VE CİVARLARI

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10.02.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MERSİNLİ MAHALLESİ,FATİH CADDESİ,1580/1,1580/2,1571/1,1579 SOKAKLAR VE CİVARI

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10.02.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DOĞANLAR MAHALLESİ VE CİVARI

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10.02.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAHÇELİEVLER MAHALLESİ,RÜŞTÜ ŞARDAĞ,SEVİM BARULAY,ORHAN ŞAİK GÖKYAY, 1833,1834/3 SOKAKLAR VE CİVARI

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10.02.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAHÇELİEVLER MAHALLESİ,1828/6,1828/7,1833,1834/3 SOKAKLAR VE CİVARI

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10.02.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AKINCILAR MAHALLESİ,AYDIN HATBOYU CADDESİ,585/2,548/9,585/3 SOKAKLAR VE CİVARI

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10.02.2022 09:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ IRMAK,YEŞİL MAHALLELERİ,METİN HENK OĞLU CADDESİ,29,39,39/1,40,55,55/1 SOKAKLAR VE CİVARI

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10.02.2022 09:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ IRMAK MAHALLESİ,METİN HENK OĞLU CADDESİ,29,40,55,55/1 SOKAKLAR VE CİVARI

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10.02.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YURDOĞLU MAHALLESİ,ESKİİZMİR CADDESİ,3959-3959/5 SOKAKLAR VE CİVARI

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10.02.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TINAZTEPE MAHALLESİ,568-636-640-641-642-643-648-650-651 SOKAKLAR VE CİVARI

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10.02.2022 09:00 17:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE ASARLIK IRMAK MAHALLESİ VALİ KUTLU AKTAŞ CADDESİ, 902, 9021/1, 509 SOKAKLARI VE CİVARLARI

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10.02.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma YUSUFLU MAHALLESI TR-1 TRAFOSU TAMAMINDA

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10.02.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma SADIKPAŞA MAHALLESINDEKI SOKULLU, ORHAN GAZI, ULUBATLI HASAN, ŞEHIT CEVDET AYGÜN,HELVACIOĞLU, MENEKŞE SOKAKLARININ BIR KISMINDA L-02

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10.02.2022 09:00 15:00 OG Yeni Tüketici Tesisi Devreye Alma REISDERE MAH. GENELI ŞÖLEN BETON ÜRETIM TESISI, ÇIMBETON TESISI, ULUBOL İNŞAAT ŞANTIYESI VE ÇEVRESI

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10.02.2022 09:00 10:30 OG Arıza Bakım Onarım MORDOĞAN MAH. ARDIÇ MEVKII - 55 , 56 , 62 , 64, 65 , 66 , 67 , 69 , 85 , 87 , 89 , 98 , SOKAKLARI VE CIVARI L-131

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10.02.2022 09:00 12:00 AG Arıza Bakım Onarım SOĞUKPINAR MH. ÇELEBIYAKA MEVKI. 262/1SK. 278/5 SK. 278/6 SK. 250 SK. 252 SK. 255 SK. 256 SK. 259/2 SK. 259/7 SK. 259/6 SK. 278 SK. İNÖNÜ CD. 257 SK. 278/2 SK. 246/2 SK 254 SK. 258/1 SK. 259/3 SK. 278/1 SK. 278/3 SK. 278/4 SK. 278/7 SK. 251 SK. 259/8 SK. 248 SK. 249 SK. 253 SK. 258 SK. 259/1 SK. 259/4 SK. 259/5 SK. 502 SK. 259 SOKAK VE CIVARLARI TR-19

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10.02.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma "ÖDEMIŞ İLÇESI ÜÇEYLÜL+UMURBEY+KAZANLI+BALABANLI+YOLÜSTÜ+GERELI+ÇAMLICA+BOZCAYAKA+KONAKLI+OVAKENT+MESCITLI+BADEMLI+KEMENLER+PIRINÇÇI+BIÇAKÇI MAHALLELERI BEYDAĞ İLÇESI HALIKÖY MAH. OVACIK MEVKII TIRE İLÇESI YEĞENLI VE KIZILCAAVLU MAHALLELERI OVA MEVKII"

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10.02.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma ÜÇEYLÜL MAH. 2015,2038,2034, KANTARCI SOKAK VE ÇEVRE SOKAKLAR TR-33

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10.02.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma UMURBEY MAH. 4,8,7,5,9. SOKAK VE ÇEVRE SOKAKLAR TR-47

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10.02.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma ÇAYLI VE ALAŞARLI MAHALLELERI

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10.02.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma "TIRE İLÇESI YEĞENLI VE KIZILCAAVLU MAHALLELERI OVA MEVKII"

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10.02.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma ŞEHITLER MAHALLESI TAMAMI

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10.02.2022 09:30 17:30 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma ÇIRPI NECATI UZA MAH. İM-1 2/4 NUMARALI TRAFONUN TAMAMI İLE ÇIRPI TOPRAK SU TRAFOSUNDA

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10.02.2022 09:30 17:30 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma GEDIK MAHALLESI MERKEZ SOKAK VE CIVARLARI TR-1

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10.02.2022 09:30 17:30 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma GEDIK MAHALLESI MERKEZ SOKAK VE CIVARLARI TR-4

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10.02.2022 10:00 14:00 OG Arıza Bakım Onarım DEMIRCILI,ÜÇEYLÜL,EMMIOĞLU MAHALLELERI KISMEN, AYRICA SEYRELI VE KARAKOVA MAHALLELERIN TAMAMI

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10.02.2022 11:00 13:00 AG Arıza Bakım Onarım MORDOĞAN MAH. ARDIÇ MEVKII - 44 , 46 , 41 , SOKAKLARI AYIBALIĞI CADDESI VE CIVARI L-134

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10.02.2022 12:00 15:00 OG Arıza Bakım Onarım SOĞUKPINAR MAH. MEHMET AKIF ERSOY MAH. KEMALPAŞA İNÖNÜ CAD,ÖĞRETMEN TAHIR TUNCA CAD,229.230.231.232.237,234/1,266,267,268271,272,276,277,278,280,281,282,283,284,285,289 SOKAKLAR VE CIVARLARI TR-20

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10.02.2022 16:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AKINCILAR MAHALLESİ,548,548/9548/10,585/3 SOKAKLAR VE CİVARI

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10.02.2022 16:00 18:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE ASARLIK GÖLCÜK MAHALLESİ, IRMAK MAHALLESİ, İNCİRLİPINAR MAHALLESİ, YEŞİLPINAR MAHALLESİ, ZEYTİNLİK MAHALLELERİNİN TAMAMI VE CİVARLARI

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