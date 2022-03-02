İZMİR'DEKİ TURİZM MESLEK LİSELERİNDEN EKONOMİYE 6 MİLYON LİRALIK KATKI

İZMİR (DHA) - İZMİR'deki turizm meslek liseleri, geçen yıl ekonomiye yaklaşık 6 milyon lira gelir sağladı. Konaklama ve mutfak gibi alanlarda çok sayıda hizmeti sunan öğrencilerin hem ülke ekonomisine katkı sağladığını hem de gelir elde ettiklerini belirten Konak Alsancak Nevvar Salih İşgören Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi Müdürü Ömer Edip Ocakoğlu, Çocukların mesleki eğitim programıyla beceri kazanmasının, işsizliğin azalmasına çok büyük katkısı var dedi.

Ege Bölgesi'nin turizmine eleman yetiştiren meslek liseleri geçen yıl yaklaşık 6 milyon liralık gelir elde etti. Alsancak Nevvar Salih İşgören Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi 1 milyon 935 bin 577 lira, Çeşme Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi 1 milyon 824 bin 759 lira, Selçuk Şehit Er Mehmet Yüce Borsa İstanbul Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi 1 milyon 007 bin 318 lira ayrıca Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü 5 Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi ise 1 milyon 244 bin lira gelir elde etti. Geçen yıl yaklaşık 6 milyon lira gelir sağlayan İzmir'deki turizm meslek liselerinde eğitim gören öğrenciler, İzmir başta olmak üzere turistik kentlerdeki tesislerin eleman ihtiyacını da karşılıyor. Bunun öncesinde meslek liselerinin tesislerinde çalışan öğrenciler hem öğreniyor hem de okurken çalışarak pratiklerini geliştirip gelir sağlıyor.

'HEM TEORİK HEM DE PRATİK ANLAMINDA BECERİ KAZANIYORLAR'

Öğrencilerin meslek ile ilgili bilgi edinirken aynı zamanda kazanç elde ettiklerini ifade eden Konak Alsancak Nevvar Salih İşgören Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi Müdürü Ömer Edip Ocakoğlu, Ege, turizm konusunda çok önemli bir bölge. Bu bölgedeki turizm okulları da eğitim, döner sermaye ve çocukların yetişmesi anlamında eğitim ve öğretime çok iyi hizmetler yapıyor. İzmir'de 4 turizm meslek lisesi var. Bu okullar geçen yıl 6 milyon lira döner sermaye geliri elde etti. Pandemiye rağmen ciddi bir gelir elde edildi. Aslında amaç gelir kazanmak değil. Eğitim yaparken gelir elde edebilmek. Bu çok önemli. Çocuklar hem teorik hem pratik anlamında beceri kazanıyor. Öğrencilerimiz otellere stajyer olarak gidiyor. Mezuniyetlerinden sonra orada kalıcı personel olarak çalışıyorlar. Milli Eğitim ve Turizm Bakanlığıyla yapılan protokol gereği bir oteller zinciri ile eşleştirildik. Bizim öğrencilerimiz oteller grubunun işletmelerinde işbaşı yapıyorlar. Ciddi gelir elde ediyorlar. Ayrıca işletmeler öğrencilerimize burs da veriyor ifadelerini kullandı.

'MESLEK LİSESİNİ BİTİRDİKTEN SONRA İŞLERİ HAZIR'

Turizmi ciddi anlamda beslediklerini belirten Ocakoğlu, Piyasada yetişmiş eleman sıkıntısı var. Turizm cenneti ülkemizde; alaylı olmayan, eğitimli eleman sıkıntısı var. Okullarımızda yiyecek, içecek ve konaklama hizmeti olmak üzere 2 alanımız bulunuyor. Bu alanlarda eğitim alıyorlar. İşletmeler, yabancı dil eğitimi alan bu çocukları istihdam ediyor. Cumhurbaşkanımıza da teşekkür ediyoruz. Mesleki eğitime önem veriyor. Bakanımız da bu konunun üzerinde çok duruyor. 'Meslek lisesi memleket meselesi' diyoruz. Sektörde ciddi anlamda ara eleman sıkıntısı bulunuyor. Çocukların mesleki eğitim programıyla beceri kazanmasının, işsizliğin azalmasına çok büyük katkısı var. Çocuklarımız işsiz kalmıyor. Meslek lisesini bitirdikten sonra işleri hazır açıklamalarında bulundu.

ÖĞRENCİLER MEMNUN

Turizm meslek lisesini bitirip kendi iş yerini açmayı hedeflediğini belirten pastacılık bölümü 12'nci sınıf öğrencisi Yiğit Alp Yazıcı (17), Yemek yapmaya olan ilgim nedeniyle bu bölümü seçtim. Gördüğümüz dersler çok büyük katkı sağlıyor. Yemek yapmaya ilgi duyanlar böyle bir eğitim tercih etmeli. Burada serviste, mutfakta görev alıyoruz ve yevmiye usulü gelir de elde ediyoruz. Oteller çok fazla insan ağırlıyor. Bu nedenle bu mesleği yapan çok sayıda kişiye ihtiyaç bulunuyor dedi.

10'uncu sınıf öğrencisi Zübeyde Gezer (16), Turizmi seviyorum. İnsanlarla ilgilenmeyi seviyorum. O yüzden seçtim. Geleceği parlak bir meslek olduğunu düşünüyorum derken, öğrencilerden Ayşe Kayhaoğulları (15) ise Arkadaşım gibi turizmi seviyorum. İnsanlarla ilgilenmeyi istiyorum. Mezun olduktan sonra kat veya resepsiyon müdürü olmak istiyorum diye konuştu.