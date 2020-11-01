İzmir'deki depremde acı tesadüf
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İzmir'deki depremde acı tesadüf

01.11.2020 11:17 | Son Güncelleme: 01.11.2020 11:21
İzmir'deki depremde acı tesadüf

İZMİR'in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı'da yıkılan Emrah Apartmanı'nın ismiyle ilgili acı bir tesadüf ortaya çıktı.

İZMİR'in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı'da yıkılan Emrah Apartmanı'nın ismiyle ilgili acı bir tesadüf ortaya çıktı. Binanın müteahhidi Hayati Uzun'un, 1992 yılında Erzincan depreminde torunu Emrah Uzun'u kaybettikten sonra İzmir'in Bayraklı ilçesine taşınıp bu binayı yaptırdığı, torununu ismini de binaya verdiği öğrenildi. Hayati Uzun'un bu depremde de gelini Rabia Uzun ve 2 torununu kaybettiği bildirildi.

Seferihisar açıklarındaki depremde Bayraklı ilçesi Mansuroğlu Mahallesi'nde yıkılan 7 katlı Emrah Apartmanı'nda acı bir tesadüf ortaya çıktı. Binanın müteahhidi olan Hayati Uzun, 1992 yılındaki Erzincan depreminde torunu Emrah Uzun'u kaybetti ve Bayraklı'ya geldi. Hayati Uzun, burada 2 blok halinde 7 katlı ve 28 daireli bir bina inşa etti ve depremde kaybettiği torunu Emrah'ın adını binaya verdi. Hayati Uzun, süreç içinde başka bir yere taşındı, ancak oğlu Bora, gelini Rabia ve çiftin oğlu Hayati Uzun burada yaşamaya devam etti. Emrah Apartmanı, cuma günü meydana gelen depremde tamamen yıkıldı. Dede Hayati Uzun, bu depremde de kendisi ile aynı adı taşıyan torunu Hayati Uzun ile diğer torununu ve gelinini kaybetti. Oğlu Bora Uzun'un ise ağır yaralı olarak hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut CAN

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