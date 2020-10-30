İzmir'de zamana karşı yarış! Kurtarma ekipleri ve vatandaşlar enkazda çalışıyor

İzmir'de meydana gelen depremde çok sayıda bina yıkıldı. Kurtarma ekipleri ve vatandaşlar enkaz altında kalanlar için zamana karşı yarışıyor.

Ege ve Marmara Bölgesi'nde geniş bir alanda hissedilen 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle İzmir'in Bornova ve Bayraklı ilçelerindeki bazı binalar yıkıldı. Vatandaşlar büyük panik yaşadı.

ZAMANA KARŞI YARIŞ

Deprem nedeniyle çok sayıda bina yıkılırken enkazlarda arama kurtarma çalışmalarında zamana karşı yarış başladı. Depremden en çok etkilenen Bayraklı'da yıkılan binanın enkazından 3 kişi yaralı olarak çıkarıldı. Kent genelindeki bazı binalarda oluşan çatlaklar nedeniyle bazı vatandaşlar binaları tahliye ediliyor.

AFAD'DAN UYARILAR GELDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), ''Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir. Yollar acil yardım araçları için boş bırakılmalıdır. Depremden sonra evler terk edilirken, ortamda herhangi bir doğalgaz kokusu olmaması halinde, doğalgaz ve su vanaları ile elektrik şalterleri kapatılmalıdır'' uyarısında bulundu.

BAYRAKLI BELEDİYE BAŞKANI 3 BİNANIN TAMAMEN ÇÖKTÜĞÜNÜ AÇIKLADI

İzmir Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal yaptığı son açıklamada, 3 binanın tamamen çöktüğünü söyledi. Sandal, 10 binada da hasar olduğunu bildirdi.