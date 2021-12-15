İzmir'de 'Uluslararası Acil ve Afet Tatbikatı'

İZMİR (DHA) - SAĞLIK Bakanlığı tarafından İzmir'de ilki yapılan 'Uluslararası Acil ve Afet Tıbbi Tatbikatı'nı gerçeği aratmadı.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Urla Uluslararası Acil Afet Eğitim ve Simülasyon Merkezi'ndeki (URLASİM) tatbikatta, daha önceden eğitim verilen 9 Afrika ülkesinden gelen sağlık personeli, 5 acil durum senaryosundaki vakalara müdahale etti. Tatbikatta yaralılara müdahale edilmesi için 'Sahra Hastanesi' kuruldu. Tüm detayların düşünüldüğü tatbikatta 1 helikopter, 16 ambulans ve acil sağlık aracı, kullanıldı, 4 Uluslararası Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) yer aldı.