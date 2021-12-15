İzmir'de 'Uluslararası Acil ve Afet Tatbikatı'
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SAĞLIK Bakanlığı tarafından İzmir'de ilki yapılan 'Uluslararası Acil ve Afet Tıbbi Tatbikatı'nı gerçeği aratmadı.
İZMİR (DHA) - SAĞLIK Bakanlığı tarafından İzmir'de ilki yapılan 'Uluslararası Acil ve Afet Tıbbi Tatbikatı'nı gerçeği aratmadı.
İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Urla Uluslararası Acil Afet Eğitim ve Simülasyon Merkezi'ndeki (URLASİM) tatbikatta, daha önceden eğitim verilen 9 Afrika ülkesinden gelen sağlık personeli, 5 acil durum senaryosundaki vakalara müdahale etti. Tatbikatta yaralılara müdahale edilmesi için 'Sahra Hastanesi' kuruldu. Tüm detayların düşünüldüğü tatbikatta 1 helikopter, 16 ambulans ve acil sağlık aracı, kullanıldı, 4 Uluslararası Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) yer aldı.Sağlık Bakanlığı tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) iş birliğinde gerçekleştirilen uluslararası sağlık eğitimleri çerçevesinde 9 Afrika ülkesinden gelen sağlık personeline acil sağlık sistemi organizasyonu hakkında eğitim verildi. Eğitimlerin ardından Uluslararası Acil ve Afet Tıbbi Tatbikatı'nın ilki İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Urla Uluslararası Acil Afet Eğitim ve Simülasyon Merkezi'nde (URLASİM) düzenlendi. Tatbikat kapsamında gerçekleştirilen açılış programına, Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, İzmir İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Eray Çınar, TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Rahman Nurdun, DSÖ İnsani ve Sağlık Acil Durumlarına Hazırlık İstanbul Coğrafi Ayrık Ofisi Direktör Vekili Dr. Irshad Ali Shaikh katıldı. Proje kapsamında 10 gün süren eğitim programını takiben, Senegal, Nijer, Gambiya, Sudan, Çad, Somali, Gine, Kamerun, Cibuti ülkelerinden gelen 45 sağlık personeli ile Sağlık Bakanlığı acil sağlık hizmetleri çalışanlarınca saha uygulaması yapıldı.'ACİL DURUM SENARYOLARI UYGULANDI'Tatbikat kapsamında yaralılara müdahale edilmesi için 327 metrekarelik kapalı alana sahip Sahra Hastanesi kuruldu. Tatbikatta 1 helikopter, 16 ambulans ve acil sağlık aracı, 4 UMKE aracı, 3 lojistik araç ve 1 mobil kurtarma aracı kullanıldı. Tatbikat kapsamında 5 etap kurgulandı ve etaplarda simülasyon maketleri ve simüle vakalar kullanılarak acil durum senaryoları uygulandı. Etaplara verilen komutlar için dijital harita üzerinden izlenen GPS sistemi kuruldu. Ekipler, acil vakaya müdahale edip ardından bu vakaları Sahra Hastanesi'ne teslim etti.'ŞİFAYA İHTİYACI OLAN TÜM İNSANLIĞA HİZMET VERİYORUZ'Tatbikata katılan ve eğitim alan sağlık personeline sertifikalarını takdim eden Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, şunları söyledi: "Tüm dünya son iki yıldır pandemiyle mücadele etmekte. Türkiye Cumhuriyeti Uluslararası Medikal Kurtarma Ekibi olarak, uzman ekiplerimizden ebe ve hemşirelerimiz, sosyal hizmet uzmanlarından psikologlara 11 bin 155 kişilik büyük bir ekiple hem Türkiye hem de dünyada yardıma ihtiyacı olan herkesin yardımına koşmaya devam ediyoruz. UMKE olarak her türlü felakette insanlığa derman olmak için Türk devletinin tüm imkanlarıyla seferber olup tüm saha çalışmalarında aktif görev alıyoruz. UMKE'nin dışında şifaya ihtiyacı olan tüm insanlığa hizmet veriyoruz. Ülkemiz yüz binlerce insana sağlık hizmeti verirken, ülkelerin sağlık kapasitesinin güçlenmesine de katkı sunuyor. Suriye'de iç savaşın getirdiği yıkıcı sonuçları ortadan kaldırmak için 8 bölgede kesintisiz sağlık hizmeti vermeye devam ediyoruz"'EN DEĞERLİ HAZİNE SAĞLIK KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ'Türkiye'nin sadece kendi sağlık alanındaki kapasitesini arttırmakla kalmayıp, mevcut bilgi ve deneyimlerini dost ve kardeş ülke olarak nitelendirdiği coğrafyalarla da paylaşmaya devam ettiğini ifade eden Dr. Birinci, "Bugünkü organizasyonu da bu çerçevede değerlendirebiliriz. Ülkemiz tarafından 2017 yılında başlatılan projelerin temel hedefi en değerli hazine olan sağlık kapasitesinin güçlendirilmesi. URLASİM 2014 yılından günümüze kadar 32 farklı ülkeden yaklaşık 800 sağlık çalışanına acil sağlık hizmeti ve ilk müdahale eğitimi vermiştir ve eğitimlere devam etmektedir. Bu eğitimler Bulgaristan, Norveç, Arnavutluk, Kosova, Bosna Hersek, Yunanistan, Pakistan, Afganistan, Endonezya gibi pek çok ülkeden gelen sağlık çalışanlarına verilmiştir. Bugünkü programda ise 10 gün süren eğitici programı takiben bugün ve yarın sürecek tatbikatta eğitim görmüş olan personel ile Sağlık Bakanlığı çalışanlarımız bir saha uygulaması yapacaktır" dedi.'BU DİNAMİZMİN ÜLKEMİZDE KALMASI İNSANLIĞA HAKSIZLIK OLUR'Ortak bir dil oluşturmanın önemine dikkati çeken Dr. Birinci, "Bu noktada ortak tatbikatın da önemli olduğunun altını çizmek istiyorum. Başlangıçlar önemli. Daha da önemlisi sürdürülebilirliği sağlamak. Bu güçlü iş birliğimizi artırmaya devam edeceğiz. 100 yılda var olan yatak sayısını 6 katına çıkarıyorsunuz. Elde ettiğiniz yatak sayısının yüzde 50'sinden fazlasını pandeminin ilk 6 ayında tesis ediyorsunuz. Avrupa'da 50-60 milyon nüfusa sahip bir ülkenin yoğun bakım yatak sayısı kadar yatak sayısını 6 ay gibi kısa bir sürede açıyorsunuz. Böyle dinamik bir sağlık sistemimiz var. Bu dinamizmin sadece bizim ülkemizde kalması insanlığa haksızlık olur. Bu sebeple elde ettiğimiz bu dinamizmi bütün dünyaya anlatmak ve bunların olabileceğine dair cesaretlerini arttırmak gerekiyor" açıklamalarında bulundu.DÜNYAYA ÖRNEK OLMAYA DEVAM EDİYORUluslararası sağlık hizmetlerinde kalitesini tescillemiş olan Sağlık Bakanlığı'nın uluslararası eğitimleri ile de dünyaya örnek olmaya devam ettiğini ifade eden İzmir İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop ise "İzmir İl Sağlık Müdürlüğü URLASİM de bu eğitimlere ev sahipliği yapmaktadır. URLASİM'de hedeflenen eğitimler 2014 yılında Balkan ülkeleri ile başlayıp Orta Doğu, Orta Asya cumhuriyetleri şimdi de Afrika ülkelerinden katılımcılar ile ilk günkü heyecan ve hevesle yürütülmektedir. 10 gündür devam eden eğitici eğitim programını takiben bugün gerçekleştirilecek olan tatbikat ve eğitim programının herkes için verimli geçmesini diliyor, ülkelerimiz arasındaki bağın da bu vesilelerle daha da güçlenmesini temenni ediyorum" dedi.'SAĞLIK ALANINDA YAPILAN PROJELERİN ÖNEMİ KANITLANDI'TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Rahman Nurdun da yaptığı konuşmada, "TİKA olarak başta sağlık sektörü olmak üzere pek çok alanda proje ve faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Bu projelerin bir kısmı sağlık merkezleri ve hastaneler inşa edip onları modern ekipmanlarla donatmaktan oluşurken, en az bunun kadar önemli bir kısmı dost ve kardeş ülkelerle sağlık anlamında beşeri sermayeyi destekleyici ve kapasite arttırıcı eğitim faaliyetlerinden oluşmaktadır. Sağlık alanında yaptığımız tüm projelerin küresel pandemi ile ne kadar önemli olduğu bir kez daha anlaşılmıştır" diye konuştu.