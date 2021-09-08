İzmir'de traktörün römorkundan düşerek ölen belediye işçisi defnedildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmir'de traktörün römorkundan düşerek ölen belediye işçisi defnedildi

İzmir'de traktörün römorkundan düşerek ölen belediye işçisi defnedildi
Anadolu Ajansı / Gökay Özalp - Haberler | Güncel

İzmir'in Menemen ilçesinde, çöp toplayan traktörün römorkundan düşerek hayatını kaybeden belediye işçisinin cenazesi, toprağa verildi.

İzmir'in Menemen ilçesinde, çöp toplayan traktörün römorkundan düşerek hayatını kaybeden belediye işçisinin cenazesi, toprağa verildi.

Yaşamını yitiren Yusuf Tümenci için Menemen Belediyesi önünde tören düzenlendi.

Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, acılarının çok büyük olduğunu dile getirerek, "Mesai arkadaşımız, kıymetlimiz, canımız Yusuf kardeşimizi görevinin başında elim bir kaza sonucu kaybettik. Bunun üzüntüsü ve hüznü bizleri perişan ediyor. Menemen Belediye ailesi olarak hem ailenin hem evlatlarımızın ömür boyu yanında olmak için elimizden gelen bütün özveriyi göstereceğiz. Artık ailesi bizlere emanet." diye konuştu.

Daha sonra Menemen Müftüsü Mehmet Seven, Tümenci için dualar okudu. Menemen Belediyesi önünde düzenlenen törenin ardından Tümenci'nin cenazesi, omuzlarda Menemen Mahkeme Camisi'ne kadar taşındı.

Tümenci'nin cenazesi, cenaze namazının ardından Menemen Kabristanlığında defnedildi.

Cenaze törenine, Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar, belediye çalışanları ve Tümenci'nin akrabaları katıldı.

Dün, Ahıhıdır Mahallesi Seyreköy Caddesi'nde traktörle çöp toplayan işçilerden Yusuf Tümenci, römorkun üzerinden düşerek yaralanmış, kaldırıldığı Menemen Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

İzmir'de traktörün römorkundan düşerek ölen belediye işçisi defnedildi
İzmir'de traktörün römorkundan düşerek ölen belediye işçisi defnedildi
İzmir'de traktörün römorkundan düşerek ölen belediye işçisi defnedildi
İzmir'de traktörün römorkundan düşerek ölen belediye işçisi defnedildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökay Özalp

Kulüp binasında metal kupaların bile eridiği yangında Türk bayrağı ve şehit emanetlerine hiçbir zarar gelmedi
Kulüp binasında metal kupaların bile eridiği yangında Türk bayrağı ve şehit emanetlerine hiçbir zarar gelmedi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Sultan Alparslan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Yeşim Salkım Kaan Yıldırım Ferhan Şensoy
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Hakan Çalhanoğlu Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İzmir'de traktörün römorkundan düşerek ölen belediye işçisi defnedildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 16:09:24. #1.15#

title