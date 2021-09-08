İzmir'de traktörün römorkundan düşerek ölen belediye işçisi defnedildi

İzmir'in Menemen ilçesinde, çöp toplayan traktörün römorkundan düşerek hayatını kaybeden belediye işçisinin cenazesi, toprağa verildi.

İzmir'in Menemen ilçesinde, çöp toplayan traktörün römorkundan düşerek hayatını kaybeden belediye işçisinin cenazesi, toprağa verildi.

Yaşamını yitiren Yusuf Tümenci için Menemen Belediyesi önünde tören düzenlendi.

Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, acılarının çok büyük olduğunu dile getirerek, "Mesai arkadaşımız, kıymetlimiz, canımız Yusuf kardeşimizi görevinin başında elim bir kaza sonucu kaybettik. Bunun üzüntüsü ve hüznü bizleri perişan ediyor. Menemen Belediye ailesi olarak hem ailenin hem evlatlarımızın ömür boyu yanında olmak için elimizden gelen bütün özveriyi göstereceğiz. Artık ailesi bizlere emanet." diye konuştu.

Daha sonra Menemen Müftüsü Mehmet Seven, Tümenci için dualar okudu. Menemen Belediyesi önünde düzenlenen törenin ardından Tümenci'nin cenazesi, omuzlarda Menemen Mahkeme Camisi'ne kadar taşındı.

Tümenci'nin cenazesi, cenaze namazının ardından Menemen Kabristanlığında defnedildi.

Cenaze törenine, Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar, belediye çalışanları ve Tümenci'nin akrabaları katıldı.

Dün, Ahıhıdır Mahallesi Seyreköy Caddesi'nde traktörle çöp toplayan işçilerden Yusuf Tümenci, römorkun üzerinden düşerek yaralanmış, kaldırıldığı Menemen Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökay Özalp