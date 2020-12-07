Eşini 6 yerinden bıçaklayan cani koca cesedi yatak odasında halıya sararak gizlemeye çalıştı

İzmir'de evinde öldürülen Yazgül Soro'nun cesedi üzerinde eşya ve kırık sandalyelerin olduğu halıya sarılı şekilde bulunurken, oğlu N.M.S. "Annemi ben öldürdüm" diyerek olay yerinden kaçtı. Polislerin gözaltına aldığı Yazgül Soro'nun eşi Bülent Soro ise sorgusunda cinayeti kendisinin işlediğini itiraf etti.

Olay, dün gece saatlerinde İzmir'in Çaldıran Mahallesi 433/12 sokakta bulunan bir evde meydana geldi. Alınan ilk bilgilere göre Yazgül Soro'dan bir süredir haber alamayan yakınları durumdan şüphelenerek Soro'nun evine gitti. Kapıyı açan yakınları Yazgül Soro'yu yatak odasında halıya sarılı halde yatarken buldu. Sinir krizi geçiren kadının yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

6 YERİNDEN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜĞÜ BELİRLENDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Yazgül Soro'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Ekiplerin yaptığı ilk incelemede talihsiz kadının evin mutfağında 6 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü, daha sonra da yatak odasına taşındığı belirlendi. Yazgül Soro'nun cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"ANNEMİ BEN ÖLDÜRDÜM"

Yazgül Soro'nun cesedinin yakınları tarafından bulunduğu esnada, kapıda duran oğlu N.M.S.'nin "Annemi ben öldürdüm" diyerek kaçtığı iddia edildi. N.M.S.'nin polis ekipleri tarafından her yerde arandığı öğrenilirken, Yazgül Soro'nun eşi Bülent Soro, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

SORGUSUNDA İTİRAF ETTİ

İlk anlarda Yazgül Soro'yu, oğlu N.M.S.'nin öldürdüğü düşünülürken, kadının eşi Bülent Soro'nun emniyetteki ifadesinde cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. Bülent Soro'nun emniyetteki ilk ifadesinde, öğle saatlerinde eşi Yazgül Soro ile tartıştığını, tartışmanın büyümesi üzerine eşini karın bölgesinden 6 defa bıçakladığı, daha sonra da cesedi evin yatak odasına taşıyarak saklamaya çalıştığını söylediği öğrenildi.

"EŞYALARI KALDIRDIĞIMIZDA CESET İLE KARŞILAŞTIK"

Öte yandan olayın gerçekleştiği evden gelen çığlıklar üzerine komşusunun evine gittiğini söyleyen Savaş Yaslıdemir, o korkunç anları gazetecilere anlattı. Yaslıdemir, "Biz kapının önünde oturuyorduk, bayanların bağırış sesleri geldi. Bağırış seslerine yöneldik eve doğru gittiğimizde, içeri girdim ben, zaten kardeşi vardı, Bilgin ağabey ile içeri girdiğimizde, üstünden eşyaları kaldırdığımızda altında yüzü koyun yatan bir ceset ile karşılaştık" dedi.

"ÇIĞLIK SESLERİNE GİTTİK"

Olayı anlatmaya devam eden Yaslıdemir, "Ondan sonra hemen arkamızdan bekçiler geldi. Bekçiler geldikten sonra biz dışarı çıktık. Sonra polisler olaya müdahale ettiler, ambulans geldi. Kardeşleri, kız kardeşleri bağırıyordu, çığlık seslerine gittik biz oraya. Oraya gittikten sonra eşyalar içeride dediler. Biz eşyaları kaldırdık altından ceset çıktı. Annesi yüzü koyun yatıyordu yerde bıçaklanmış halde" ifadelerini kullandı.

"ÜSTÜNDE KIRIK SANDALYELER VARDI"

Korkunç olayın ardından Soro'nun evine giden bir başka komşu Sevgi Yaldız ise karı koca arasında problemin olduğunu söyledi. Yaldız, "Ben evdeydim, bağırıştan çıktım. Öldürdü falan diye, katil diyerek. Gittiğimiz de işte yerde yatar bir haldeydi. Üstünde eşyalarla kırık sandalyeler vardı. Altından ceset çıktı. Karısıyla zaten arası problemliydi" açıklamasında bulundu.

Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ