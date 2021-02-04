İzmir'de kadın bisikletçinin yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin 3 sanık hakim karşısına çıktı

İzmir'de, antrenman sırasında kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybeden Karşıyaka Bisiklet Takımı sporcusu Zeynep Aslan'ın ölümüne ilişkin haklarında "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan dava açılan biri tutuklu 3 sanığın yargılanmasına başlandı.

Menemen 1. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanıklar ve avukatları ile Zeynep Aslan'ın ailesi ve avukatları katıldı.

Tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile duruşmaya katılan sanık kamyon şoförü A.Y, olay günü Sasalı istikametine doğru kullandığı aracı ile seyir halindeyken Kaklıç kavşağında iş makinelerinin yolun sağında durduğunu görünce hızını azalttığını daha sonra sollama yaptığında Zeynep Aslan ile çarpıştığını ifade etti.

Olay yerine yaklaştığında çalışma yapıldığına dair herhangi bir işaret görmediğini savunan A.Y, "Çalışma yapan diğer sanıklar önlem almış olsaydı bu olay meydana gelmeyecekti. Öleni veya yol kenarında herhangi bir kimseyi görmedim." dedi.

Sanık kepçe operatörü M.Y, olay tarihinde kanaldan demir köprüyü almak için geldiklerini belirterek, kepçe ve diğer aracı kanala sıfır vaziyette park ettiklerini, tam araçtan indikleri sırada olayın meydana geldiğini iddia etti.

Sanık İ.K. de Devlet Su İşleri'nde kamyon şoförü olarak çalıştığını, olay yerine çalışma için gelerek aracını kanala sıfır park ettiğini söyleyerek, "Suya düşen demir köprüyü alacaktım. Aracımın ön tarafına taşları koydum. Bayrağı almak için araca döndüğümde kaza meydana geldi." dedi.

"Kızımın kaçacak yeri olmamış"

Zeynep Aslan'ın babası Reşat Aslan, sanıklardan şikayetçi olduğunu ve sanıkların çelişkili ifadeler verdiklerini savunarak, şunları kaydetti:

"Mahalde çalışma yapan 2 sanığın beyanlarına göre 12.00 gibi çalışmaya başlamışlar. Kaza 12.50'de meydana gelmiş. Arada geçen süre dikkate alındığında hiçbir önlem almadan çalışma yapmaya başladıklarını göstermektedir. Kaza yerinde tespit edilen fren izine göre sanık A.Y'nin en az 75 kilometre hızla gittiği hesaplanabilmektedir. Kızımın bisikletinde bulunan GPS kayıtlarına göre kendisine göre yolun en sağından karşıdan gelene göre en soldan gittiği halde kendisine çarpıldığı ayrıca 17,5 metre fırlatıldığı dikkate alındığında sanığın hızı hesaplanabilir. Kızımın kaçacak yerinin bulunmadığı görülebilir."

Aslan'ın ailesinin avukatı Suat Selman Saloğlu, olay yeri inceleme tutanağında tespit edilen fren izlerine göre hız hususunun tespit edilmesini ve tutuksuz sanıkların tutuklanmasını talep etti.

Saloğlu ayrıca tutuksuz sanıkların çelişkili ifadeler verdiğini, fotoğraflardan önlem alınmadığının görülebileceğini savundu.

Sanık avukatı da müvekkilinin hızının yüksek olduğuna dair iddiaları kabul etmediklerini belirterek, diğer sanıkların önlem almaları halinde bu kazanın meydana gelmemiş olabileceğini ileri sürdü.

Hakim, mahallin teknik özellikleriyle tarafların uymakla yükümlü oldukları dikkat ve özen yükümlülüklerinin tespiti için keşif yapılmasına ve bilirkişi tarafından rapor düzenlenmesinin istenmesine karar verdi.

Karayolları Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüklerine müzekkere yazılarak kazayla ilgili yolun hukuki durumuyla ilgili bilgi ve belgelerin gönderilmesini isteyen hakim, tutuklu sanık A.Y'nin tutukluluk durumunun devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

Duruşma sonunda gazetecilere açıklama yapan Aslan'ın ağabeyi Tekin Aslan, kardeşinin hayata karşı dik duruşuyla bilinen bir insan olduğunu kaydederek, "Kızıyla geleceğe dair çok güzel planları vardı. Maalesef bir dizi ihmaller zincirine kurban gitti. Ülke için faydalı bir şeyler yapmak isteyen insanların bu şekilde aramızdan gitmesi çok üzücü. Evladı çok çalışkan bir çocuktu. Şu anda eski enerjisini ve konsantresini derslerinde yakalayamıyor. Sanıklar bugün cezadan kurtulmak için suçlamaları kabul etmediler. Kamuoyundan bize destek olmalarını talep ediyoruz. Daha iyi toplum için bu desteği istiyorum. Çocuklarımıza daha yaşanılır bir dünya bırakmak istiyoruz." diye konuştu.

Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Bisiklet Takımı sporcularından Zeynep Aslan, 14 Ekim 2020'de Menemen'de antrenman yaptığı sırada A.C'nin kullandığı kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.

Aslan'ın ölümüne ilişkin hazırlanan iddianamede, 3 sanık hakkında "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 9'ar yıla kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meriç Ürer