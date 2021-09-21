İZMİR'DE EV SAHİBİNİN 'EVDEN ÇIK' DEDİĞİ KİRACI, EŞYALARI SOKAĞA FIRLATTI - Haberler
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İZMİR'DE EV SAHİBİNİN 'EVDEN ÇIK' DEDİĞİ KİRACI, EŞYALARI SOKAĞA FIRLATTI

Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Haberler | Güncel
İZMİR'DE EV SAHİBİNİN 'EVDEN ÇIK' DEDİĞİ KİRACI, EŞYALARI SOKAĞA FIRLATTI

İZMİR'in Buca ilçesinde, ev sahibinin evinden çık dediği kiracı Erol A. (35), evdeki bütün eşyaları balkondan sokağa fırlattı, evin her yerine benzin döktükten sonra tabancayla rastgele ateş açtı.

İZMİR'in Buca ilçesinde, ev sahibinin evinden çık dediği kiracı Erol A. (35), evdeki bütün eşyaları balkondan sokağa fırlattı, evin her yerine benzin döktükten sonra tabancayla rastgele ateş açtı. Polis ekiplerinin 3 saat süren ikna çabalarının ardından teslim olan Erol A. gözaltına alındı.

Olay, saat 20.30 sıralarında İnönü Mahallesi 673 sokakta bulunan 5 katlı binanın en üst katında meydana geldi. İddiaya göre Erol A., apartmanın önünde evden çıkmasını isteyen ev sahibi ile tartıştı. Evden çıkmayacağını belirttikten sonra oturduğu daireye çıkan Erol A., daireyi yakacağını söyledi. Evin her yerine benzin döken Erol A. elindeki tabancayla da evin içerisinde rastgele ateş açtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri Erol A.'yı ikna etmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerince sokağa hava yastığı açıldı.

3 SAAT SONRA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Erol A. evin içerisindeki buzdolabı, televizyon, bulaşık makinesi, koltuk gibi birçok eşyayı da balkondan sokağa fırlattı. Elektrik tellerinin zarar görmesi ve yangın çıkma durumuna karşı bölgede elektrikler kesildi. Polis Özel Hareket ekipleri olası bir operasyona karşı hazır olarak bekletildi. Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin 3 saat süren ikna çabalarının ardından Erol A., teslim oldu. Olayın ardından polis ekipleri bölgede inceleme yaptı.Bu arada otorduğu binada dehşet saçan Erol A.'nın 1 ay önce eve taşındığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

İZMİR'DE EV SAHİBİNİN 'EVDEN ÇIK' DEDİĞİ KİRACI, EŞYALARI SOKAĞA FIRLATTI

İZMİR'DE EV SAHİBİNİN 'EVDEN ÇIK' DEDİĞİ KİRACI, EŞYALARI SOKAĞA FIRLATTI

İZMİR'DE EV SAHİBİNİN 'EVDEN ÇIK' DEDİĞİ KİRACI, EŞYALARI SOKAĞA FIRLATTI

İZMİR'DE EV SAHİBİNİN 'EVDEN ÇIK' DEDİĞİ KİRACI, EŞYALARI SOKAĞA FIRLATTI

İZMİR'DE EV SAHİBİNİN 'EVDEN ÇIK' DEDİĞİ KİRACI, EŞYALARI SOKAĞA FIRLATTI

İZMİR'DE EV SAHİBİNİN 'EVDEN ÇIK' DEDİĞİ KİRACI, EŞYALARI SOKAĞA FIRLATTI

İZMİR'DE EV SAHİBİNİN 'EVDEN ÇIK' DEDİĞİ KİRACI, EŞYALARI SOKAĞA FIRLATTI

İZMİR'DE EV SAHİBİNİN 'EVDEN ÇIK' DEDİĞİ KİRACI, EŞYALARI SOKAĞA FIRLATTI

İZMİR'DE EV SAHİBİNİN 'EVDEN ÇIK' DEDİĞİ KİRACI, EŞYALARI SOKAĞA FIRLATTI

İZMİR'DE EV SAHİBİNİN 'EVDEN ÇIK' DEDİĞİ KİRACI, EŞYALARI SOKAĞA FIRLATTI

İZMİR'DE EV SAHİBİNİN 'EVDEN ÇIK' DEDİĞİ KİRACI, EŞYALARI SOKAĞA FIRLATTI

Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Son Dakika Haberleri
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Haber: İZMİR'DE EV SAHİBİNİN 'EVDEN ÇIK' DEDİĞİ KİRACI, EŞYALARI SOKAĞA FIRLATTI - Haberler
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