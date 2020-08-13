İzmir Büyükşehir Belediyesinden köylülere hijyen kiti ve gıda kolisi İzmir Büyükşehir Belediyesinin kırsal kesime yönelik destekleri kapsamında, Kınık'a bağlı Dündarlı Mahallesinde 300 kişiye hijyen kiti ve gıda kolisi dağıtıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin kırsal kesime yönelik destekleri kapsamında, Kınık'a bağlı Dündarlı Mahallesinde 300 kişiye hijyen kiti ve gıda kolisi dağıtıldı. Belediye ekipleri de vatandaşların korona virüs salgınından korunmasına yönelik eğitim verdi. Köy kahvehanesinde vatandaşlarla bir araya gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'de yaşayanların salgından korunması için çabaladıklarını söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Toplum Sağlığı Dairesi Başkanlığı, tüm dünyayı tehdit eden korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında 300 kişiye içerisinde dezenfektan, kolonya ateş ölçer, sıvı sabun el sabunu ve maskenin yer aldığı hijyen kiti ile gıda kolilerini Kınık'a bağlı Dündarlı Mahallesinde dağıttı. Aynı zamanda eğitimin de verildiği köydeki programa İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile eşi Neptün Soyer ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay da katıldı. Köy kahvehanesindeki konuşmasında belediyenin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Toplum Sağlığı Dairesi Başkanlığını kurma gerekçelerini anlattı. Korona virüs gibi bir hastalığın çıkacağını kimsenin bilmediğini söyleyen Başkan Soyer, "Böyle bir salgın yaşanacağını kimse bilmiyordu. Biz de bilmiyorduk. Toplum Sağlığı Dairesi Başkanlığını 'İzmir'de böyle bir hastalık olursa ne yaparız' diye düşündüğümüz için geçen yıl kurduk. İyi ki kurmuşuz. Şimdi daire başkanlığımız bu salgınla mücadele etmek için hem İzmir Büyükşehir Belediyesine yol gösteriyor hem de İzmir'de mümkün olduğu kadar herkesin hastalıktan korunması için çareler üretiyor. Bu salgın bütün dünyayı kasıp kavururken, biz İzmir'de bundan daha az nasıl etkileniriz, nasıl sağlıklı kalabiliriz, bunun için size yardımcı olmaya çalışacağız" dedi.

"Kooperatif çatısı altında buluşursanız emeğinizin karşılığını alabiliyorsunuz"

Konuşmasında tarımın önemine de değinen Soyer, "Kendi gücümüze güvenerek kendimiz üretmeliyiz. Bunun için kooperatif çatısı altında buluşmanız lazım. Aksi takdirde ürününüzü satmanız, karşılığını almanız mümkün değil. Ancak kooperatif çatısı altında buluşursanız emeğinizin karşılığını alabiliyorsunuz. Ürününü satabiliyorsunuz. Siz üretin ve kooperatif çatısı altında örgütlenin, ben o zaman ürettiğiniz ürünleri satın alacağım. Çünkü sizin üretmenizden başka çaremiz yok. Sizin kendiniz için de bizim için de şehirli için de üretmenizden başka çaremiz yok" diye konuştu.

"Bu memleketin huzuru, barışı siz üretirseniz var"

Köylünün toprağına küsmesi ve üretimden vazgeçmesi halinde sorunların katlanarak büyüdüğünü ifade eden Başkan Tunç Soyer, "Siz ne zamanki toprağınıza küser, üretimden vazgeçerseniz işte o zaman evladınız iş için şehre gidiyor. İşsiz kalıyor, gecekonduda yaşamaya başlıyor. Bütün bu düzen bozuluyor. Sizin için de bozuluyor, kent için de bozuluyor. Biz, kırsalda üretim yapan sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu memleketin huzuru, barışı siz üretirseniz var. Bu huzuru ve barışı korumak için biz size sahip çıkacağız. Sizi koruyacağız. Üreticimizle destek olacağız" sözlerine yer verdi.

"İki ton salçalık domates fiyatına bir çeyrek altın almasak da üretmek zorundayız"

Dündarlı Mahallesi Muhtarı Ahmet Kanat da ürettikleri ürünleri kaç liraya satacaklarını bilmedikleri halde bu ülke için yorulmaya devam ettiklerini söyledi. Kanat, "Bugün geldiğimiz noktada iki ton salçalık domates fiyatına bir çeyrek altın almasak da üretmek ve çalışmaktan başka çaremizin olmadığının farkındayız. Başkanımızın 'Kooperatiflerde birleşin, üretin. Ne satacaksanız biz alacağız' demesi içimize su serpti. Bizi çok mutlu etti. Doğru uygulanan projeler sayesinde ne kadar üreteceğimizi ve ne kadar kazanacağımızı hesaplayabiliriz" dedi. Toplum Sağlığı Dairesi Başkanlığı, köylülere salgından korunmaları için eğitim de verdi. Köyde ayrıca diş tarama aracı ile ağız ve diş sağlığı kontrolleri yapıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA