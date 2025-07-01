İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde ne oldu, olay ne? - SON DAKİKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde son günlerde yaşanan önemli gelişmeler, özellikle belediye başkanı ve yönetim kadrosunun kimlikleriyle ilgili soruları gündeme taşıdı. Belediyeye yönelik yapılan çeşitli operasyonlar ve eylemlerin ardından, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iç yapısında neler yaşandığı, alınan kararlar ve yapılan müdahaleler halk tarafından merak ediliyor. Peki, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde tam olarak ne oldu? İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde son durum ne? İşte, tüm bu soruların cevabı ve detaylar…

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDE NE OLDU, OLAY NE?

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde son dönemde yaşanan gelişmeler, şehrin gündemini etkiledi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, belediyeye bağlı İZBETON A.Ş.'deki taşeron firmalar aracılığıyla gerçekleştirilen yolsuzluk iddialarıyla ilgili geniş çaplı bir operasyon başlattı. Operasyon kapsamında, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 120 kişi gözaltına alındı. Bu olaylar, İzmir'deki siyasi atmosferi de derinden etkiledi.

İzmir Belediye Başkanı Cemil Tugay

Aynı zamanda, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında yaşanan toplu iş sözleşmesi krizi, yaklaşık 23 bin işçinin grev başlatmasına neden oldu. Grev, İzmir genelindeki temizlik hizmetlerinin aksamasına ve ulaşımda büyük sıkıntılara yol açtı. Belediye Başkanı Cemil Tugay, grevin sürdürülemez olduğunu ve sendikanın taleplerinin belediyenin mali yapısıyla uyumsuz olduğunu vurguladı.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDE GÖZALTINA ALINAN İSİMLER NE İLE SUÇLANIYOR?

İzmir'de yaşanan gelişmelerin ardından, 2020 yılında gerçekleşen Yunanistan merkezli deprem sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin şirketi İZBETON'a verilen kentsel dönüşüm yetkisiyle ilgili şikayetler artmaya başladı. Belediyeye bağlı şirketin süreç içinde yaptığı çalışmalara ilişkin vatandaşlardan gelen şikayetler, soruşturmanın başlatılmasına neden oldu.

İçişleri Bakanlığı'na yapılan yazılı başvurunun ardından soruşturma için gerekli izin alınarak, bu sabah saatlerinde İzmir'de operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında çok sayıda isim gözaltına alınırken, olay İzmir gündemini sarsmaya devam ediyor.

Bu gelişmeler, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki yönetim değişikliklerini ve yerel yönetimle ilgili soru işaretlerini artırdı. İzmir halkı, soruşturmanın ilerleyişini ve diğer detayları yakından takip etmeye devam ediyor.

Savcılıktan yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

"İzmir Büyükşehir Belediyesi/İZBETON ve alt taşeron şirketler eliyle yolsuzluk Sayıştay Raporu, Mülkiye Müfettişi Raporu, Bilirkişi Raporlarına istinaden tespit edilmiş olup İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında;

Tespit edilen suç unsurları doğrultusunda 01. 07. 2025 günü operasyonel çalışma yapılmış, 157 kişi hakında gözaltı kararı verilmiştir."

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