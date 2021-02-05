İzmir baraj doluluk oranları ne kadar? 5 Şubat 2021! İzmir Baraj doluluk oranı son durum nedir?

İzmir baraj doluluk oranı son durum verileri İZSU tarafından paylaşılıyor. İzmir'de meydana gelen sel felaketi barajlardaki doluluk oranlarına da yansıdı. Bir gecede kentte bulunan tüm barajlar büyük ölçüde yükseldi. Kentin en önemli su havzası Tahtalı Barajı'nın doluluk oranı yüzde 50'ye ulaştı.

İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

İZSU verilerine göre, Bir gün önce doluluk oranı yüzde 70 olan Balçova Barajı ile yüzde 80 olan Ürkmez Barajı'nda yüzde 100 doluluk oranına ulaşıldı. Maksimum göl hacmi 8 milyon metreküp olan Balçova Barajı ile 8,6 milyon metreküp olan Ürkmez Barajı'ndan Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü tarafından güvenlik amacıyla kontrollü bir şekilde su tahliyesine başlandı.

Doluluk oranı bir gün önce yüzde 45 seviyesindeki kentin en büyük su kaynağı Tahtalı Barajı'nda ise bugün itibariyle yüzde 50 seviyesine ulaşıldı. Maksimum göl hacmi 306,5 milyon metreküp olan Tahtalı'da da sadece bir gecede doluluk oranı yüzde 5 arttı.

Bir gün önce yüz 55 seviyesindeki Çeşme Kutlu Aktaş Barajı'ndaki artış da dikkat çekici boyuta ulaştı. 16,5 milyon metreküp kapasiteye sahip barajdaki doluluk oranı yüzde 70'e yaklaştı. Derelerden halen yoğun bir su akışı olduğu ve barajlarda su seviyesindeki artışın önümüzdeki günlerde de devam edeceği öngörülüyor.

İzmir'in içme suyunun büyük bir kısmını sağlayan Tahtalı Barajı'nda su seviyesi bir gün içinde yüzde 46,18'den 53,19'a, Balçova Barajı'nın su seviyesi yüzde 70,86'dan 82,68'e, Güzelhisar Barajı'nın su seviyesi yüzde 64,89'dan 74,13'e, Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nın seu seviyesi ise yüzde 55,54'ten 69,32'ye çıktı. Son dönemde barajlarda düşen doluluk oranlarına can suyu olan bu son yağışı yorumlayan Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Bu yağmur yağışı son 100 yılda en çok yağış aldığımız ilk 5 yıla girer" dedi.

'KÜRESEL ISINMA DÖNEMLERİNDE EKSTREM OLAYLAR ARTAR'

İzmir'in daha önce yaşadığı sel felaketlerinden örnekler veren Prof. Dr. Yaşar, "İzmir'in yaşadığı en büyük sel felaketi 1930 yılındadır. O yıl, 24- 25 ve 26 Ekim'de 3 gün boyunca durmaksızın yağmur yağmış ve yarım tonluk blokları dahi sürükleyip, yolun ortasına bırakmıştır. 1995'te de çok büyük bir sel oldu. O dönem bir günde metrekareye 110 kilogram yağdı. 2006 yılında ise bir günde metrekareye 144 kilogram yağmur düştü. İzmir rekoru budur. Küresel ısınma çok yağış demektir. Küresel ısınma küresel kuraklık getirmez. Küresel ısınma dönemlerinde ekstrem olaylar artar. Hortumlar, kasırgalar artar. Biz her zaman için ya küresel ısınmada ya da küresel soğumada olacağız. Dünyada hiçbir şey alıp başını gidemez. Müthiş bir sistem var. Isıtıcı gazlar kadar soğutucu gazlar da var" diye konuştu.

'KANALİZASYONDAN AYRILAN YAĞMUR SULARI BARAJLARDA TOPLANMALI'

Mega kentlere mega projelerin yakışacağını söyleyen Prof. Dr. Yaşar, logar kapakları altında biriken yağmur sularının barajlara aktarılması gerektiğini belirtip, "Yağmur suları borularla gitmiyor. Devasa kanallar açmamız lazım. Bu sistemler çok pahalı ama her geçen gün bu daha pahalı gelecek bize. Önünde sonunda yapılması lazım. Alsancak, Bayraklı, Karşıyaka'dan alınan yağmur sularının Çiğli Arıtma Tesisi'ne kadar götürülmesi gerekir. Yurt dışında bu borularda kamyonlar gezer, bizdeki 2,5 metrelik borular artık yetersiz geliyor. Kanalizasyonla yağmur suları 2- 3 yıldır da ayrılıyor. Ama yağmur sularının denize değil, barajlara basılması lazım. Geçen günkü yağışta Balçova ve Ürkmez barajları bir anda doldu. O barajlar Tahtalı'nın 20'de biri kadar ama bir anda doldu. Biz bu küçük barajları Tahtalı'ya çevirebilirsek, çok büyük bir kazanç elde etmiş olacağız. Bir an önce belediye bunun planını yapmalı. Deniz suyunu arıtma planları yapıyorlar. Deniz suyu arıtmak pahalıdır ve doğal su değildir. Yağmur doğanın anne sütüdür, dünyanın en güzel sütüdür, içinde her türlü besin olur. Arıtmaya da gerek kalmaz. Yağmur ve kanalizasyon sularını ayırdıktan sonra doğrudan baraja basılacak. Bu, deniz suyundan arıtılacak sudan 10 kat daha ucuz. Çok da kalitelidir, deniz suyu içilmez. Deniz suyu tarımda kullanılır. Son yağışlar bir örnek oldu. Yağmur sularını barajlara gönderebilirsek, kuraklıktan korkmamıza gerek kalmaz. 2022, 2023 ve 2024'te son bin yılın en kurak dönemini bekliyoruz. Yağmur yüzde 40 eksik yağacak. Geçen sene yüzde 15 eksik yağdı ve bir anda dağıldık. Gelin yağmur sularını barajlara aktaralım ve bu dertten kurtulalım" diye konuştu.

HANGİ BARAJ NE KADAR DOLU?

5 Şubat itibarıyla İzmir'de baraj doluluk oranları aşağıdaki gibidir;