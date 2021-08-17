'İzmir Baba' Sancar Maruflu, son yolculuğuna uğurlandı

İZMİR'de kalp ve solunum yetmezliğinden hayatını kaybeden kentte 'İzmir Baba' olarak bilinen Sancar Maruflu (71), düzenlenen törenlerin ardından toprağa verildi.

İZMİR'de kalp ve solunum yetmezliğinden hayatını kaybeden kentte 'İzmir Baba' olarak bilinen Sancar Maruflu (71), düzenlenen törenlerin ardından toprağa verildi.

İzmir'in tanınmış ismi iletişim alanında yaptığı çalışmalarla tanınan Sancar Maruflu, geçen pazar günü kalp ve solunum yetmezliğinden yaşamını yitirdi. Karşıyaka'nın köklü ailelerinden olan, 'İzmir Baba' olarak tanınan Sancar Maruflu için bugün Karşıyaka'da anma töreni düzenlendi. Bostanlı Suat Taşar Tiyatrosu'nda gerçekleşen törene CHP İzmir milletvekilleri Kani Beko, Tacettin Bayır, Bedri Serter ve Atilla Sertel, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu ve çok sayıda sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Törende Maruflu için konuşmalar yapıldı.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, Maruflu'yu çok özleyeceklerini ifade ederek, "Sancar ağabeyimizi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. İzmir onu hiç unutmayacak" dedi.Maruflu'nun ağabeyi Selçuk Maruflu, "Sancar çok iyi bir insandı. Çok iyi bir bürokrasi insanıydı. Eğer kalbinde İzmir sevdası olmasaydı, daha farklı yerlerde olabilirdi. Ancak İzmir sevdası onun İzmir'de kalmasını sağladı. Onu çok özleyeceğiz. Çok üzgünüz" diye konuştu.Maruflu'nun oğlu Cevat Ziya Maruflu, "Hastalığının son zamanlarında bacakları ağrıyordu. Doktorlar bacaklarının kesilmesi gerektiğini söylemişti ancak o yürümek istediği için izin vermedi. Ayakta kalmak istedi. İyi olmayacağını kendisi de bildiği halde bize hiç belli etmedi. Onu çok hasta gördüğüm zamanlarda bile güçlü duruyordu. Annemin ölmesine çok üzülmüştü. Kendisini çok yıpratmıştı. Çok iyi bir insandı. Onu hiç unutmayacağız" dedi.Maruflu'nun kendisinin çok yakın arkadaşı olduğunu ifade eden gazeteci Okan Yüksel ise, "Biz onunla kardeş gibiydik. Her yere birlikte giderdik. Çok üzgünüm. Işıklar içinde uyusun" diye konuştu.Konuşmaların ardından, Maruflu'nun naaşı, Beşikçioğlu Camii'nden kılınan ikindi namazı sonrası Işıkkent Mezarlığı'nda toprağa verildi.SANCAR MARUFLU Sancar Maruflu, 7 Ağustos 1950 tarihinde İzmir Karşıyaka'da dünyaya geldi. Kırım kökenli Marufoğulları ailesindendir. Özel Erdem Lisesi'nin ardından Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden lisans, Ankara Üniversitesi S.B.F. Basın Yayın Yüksek Okulu'ndan yüksek lisans diploması aldı. Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nde stratejik iletişim uzmanlığı unvanı kazanan Maruflu, çeşitli gazete ve dergilerde yazarlık, yöneticilik, imtiyaz sahipliği, genel yönetmenlik yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde başkan danışmanı ve yardımcılığı, Protokol ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nü üstlendi. Yaşar Holding'de de çalışan Maruflu, 1983'te Hisdaş Medyapol'ü kurdu. Bu şirketle Hakkari'den Edirne'ye devlet törenleri hazırladı. İzmir'i Sevenler Platformu, Ulusal Birlik Platformu, Ege Kültür Platformu Genel Başkanı olan Maruflu, Karşıyaka Rotary Kulübü'nün de kurucuları arasında yer aldı. 2001'de 'Son 10 yılın en başarılı iletişimcisi', 2003'te 'Son 10 yılın en başarılı sivil toplum lideri' seçildi. 15 Ağustos 2021'de kaldırıldığı Eşrefpaşa Hastanesi'nde kalp ve solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökçe Adar Çubukçıoğlu