İYİ Partili Yokuş, Sağlık Bakanı Koca'ya sordu: Oksijen tükenmesi sonucu Konya'da 8 hasta öldü mü?

İYİ Parti Milletvekili Fahrettin Yokuş, Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre Konya'daki ölümlerle ilgili TBMM Başkanlığı'na sunduğu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından cevaplandırılmasını istediği önergede şu soruları yöneltti:

"Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 19 Temmuz gecesi yaşanan ve oksijenin tükenmesi neticesinde servislerde ve yoğun bakımlarda yatmakta olan 8 koronavirüs hastasının öldüğü iddiaları üzerine savcılık soruşturma başlattı. Konya İl Sağlık Müdürlüğü açıklamasında oksijenin tükendiği kabul edilmiş, gece yarısı Ankara'daki firmadan acil oksijen istendiği, ancak aracın yolda arızalandığı, çevre hastanelerden oksijen tüpü taşındığı ve sonuç olarak 'İlgili tarihte alınan tedbirlerle oksijen sisteminde hiçbir aksaklığa meydan verilmemiştir. İddialar mesnetsizdir' denilmiştir. 19 Temmuz gecesi yaşanan olay İl Sağlık Müdürlüğü'nce bilinmesine rağmen, olaydan 4 ay sonra savcılığın belge istemesi idari bir eksiklik değil midir? Neden Konya İl Sağlık Müdürlüğü olaydan sonra inceleme başlatmamıştır?"

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş

KAMU ZARARI VAR

"Konya Selçuklu'da bulunan eski numune hastane binası ve içindeki malzemeler Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne devredilerek ek hizmet binası olarak hizmet vermeye başladı. Pandemi hastanesine dönüştürülen hastanedeki malzemeler kırılıp sökülerek Milli Emlak'a hurda olarak verildi. Bu konuda İl Sağlık Müdürlüğü hakkında bir soruşturma açtınız mı? Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden, yeni açılan Şehir Hastanesi'ne yüzlerce demirbaş, sarf malzeme ve birçok tıbbi cihazın getirildiği, yüklenici firmanın birçok eksiğine rağmen Şehir Hastanesi'nin hizmete açıldığı bilinmektedir. Şehir Hastaneleri tıbbi teçhizatlarıyla tam teşekküllü teslim edilmelidir. Buna rağmen eksik teslim edilmesi kamu zararıdır. Sorumlular hakkında soruşturma açmak gerekmez mi?"

GAZİANTEP'DEKİ PATLAMADA 11 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İncilpınar Mahallesi'nde bulunan Özel Sanko Üniversitesi Konukoğlu Hastanesi'nin, Koronavirüs hastalarının tedavi edildiği yoğun bakım ünitesinde, dün saat 04.45 sıralarında yüksek akım oksijen tüpü patlamıştı. Oksijen sisteminin etkilendiği patlamayla birlikte yoğun bakım ünitesinde de yangın çıkmıştı. Çıkan yangında 11 koronavirüs hastası hayatını kaybetmişti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Yaşanan olayın ardından Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından da idari soruşturma başlatılmıştı. Polis ekiplerinin önlem aldığı hastanede, itfaiye ekiplerinin söndürme ve soğutma çalışmalarını tamamlamasının ardından da inceleme başlatılmıştı. Adliyeden görevlendirilen konularında uzman 7 kişilik bilirkişi ekibi de soruşturma için atanan 2 savcı nezaretinde, hastanede gün boyu inceleme yapmıştı. Yangının çıktığı yoğun bakım ünitesinde teknik olarak yapılan incelemenin tamamlanmasının ardından bilirkişi ekibinin rapor hazırlığına başladığı öğrenilmişti.

TÜM GÖREVLİLERİN İFADESİNE BAŞVURULDU

Soruşturmayı yürüten savcılar ise yangının çıktığı ünitede görev yapanların yanı sıra olay günü hastanede bulunan doktor, hemşire ve diğer personellerin ifadesine başvurmuştu. İfadesine başvurulan personellerin, soruşturmayı yürüten savcılara yangın öncesi ve sonrasında yaşananları anlattığı öğrenilmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'e gelerek yangının çıktığı hastanede inceleme yapmıştı. Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve milletvekillerinin de eşlik ettiği ziyarette hastane yöneticilerinden bilgi alan bakanlar, her türlü incelemenin yapıldığını ve soruşturmanın yürütüldüğünü ifade ederek, ölenlerin yakınlarına başsağlığı dilemişti.