İYİ Partili Lütfü Türkkan'dan yeni skandal! Şehidi küçümseyen paylaşımı beğendi

Parti yöneticileri ve milletvekilleriyle Bingöl'e giden İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyaretinde bulunduğu sırada şehit yakını olduğunu ifade eden Tahir Gümren tarafından protesto edildi. Bunun üzerine polis ekiplerinin bölgeden uzaklaştırmaya çalıştığı kişinin yanına giden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, boynuna sarılarak bir süre dinlediği kişiye sinkaflı sözler sarf etti.

ŞEHİDİ KÜÇÜMSEYEN PAYLAŞIMI BEĞENDİ

Ettiği küfrü önce inkar eden anacak daha sonra yayınladığı video ile kabul ederek herkesten özür dileyen Lütfü Türkkan'ın başka bir skandala daha imza attığı ortaya çıktı. Türkkan, şehit yakını hakkında "Sadece çoban olan kardeşi mayına basmış o kadar!" diyen bir kullanıcının tweet'ini de beğendi.

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bingöl'de esnaf ziyaretinde bulundu. Bu sırada şehit yakını olduğunu ifade eden bir kişi, İYİ Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurduğunu savunarak tepkisini dile getirdi. Bunun üzerine polis ekiplerinin bölgeden uzaklaştırmaya çalıştığı kişinin yanına giden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, boynuna sarılarak bir süre dinlediği kişiye sinkaflı sözler sarf etti.

ÖNCE "PROVOKASYON" DEDİ, SONRA ÖZÜR DİLEDİ

Türkkan, Twitter yaptığı açıklamada, "Provokasyon için gönderdiğiniz adamların oyunu bitmedi bir türlü. Bu kez de Akşener'e sosyal medyada küfrettiği için ceza alan bir provokatöre bırakın herhangi bir kötü ifadeyi, aksine kendisine sarılarak birlikte yürüdüğüm halde bu kez 'ağır küfretti' diye yayınlamışsınız." ifadelerini kullandı.

Daha sonra bir özür videosu yayınlayan Türkkan şunları söyledi:

"Bingöl'de daha önce Sayın Meral Akşener'e sosyal medyadan hakaret ve küfür eden bir vatandaş karşımıza çıkarak şimdi burada ifade etmek istemediğim birtakım lafları söylemeye devam etti. Ben de onu o kalabalıktan uzaklaştırmak isterken hiç yapmamam gereken bir şey yapmışım, hakaret etmişim, kötü sözler söylemişim. Bunlar hiç hoş olmayan bana da yakışmayan ifadeler. Ben o yüzden başta bütün milletimizden, bir kadın olması hasebiyle Genel Başkanımızdan özür diliyorum. Doğru bir iş değildi bu, yanlıştı ama o sinir gerginliği, o atmosferin getirdiği fazla heyecan şimdiye kadar doğru bulmadığım hatayı yapmaya sevk etti. Tekrar tüm milletimizden özür diliyorum."

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