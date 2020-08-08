Cumhur İttifakı'na mı katılacaklar? İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına yanıt
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Cumhur İttifakı'na mı katılacaklar? İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına yanıt

Konuk olduğu programda "Cumhur İttifakı'na katılır mısınız?" sorusuna yanıt veren İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, "İYİ Parti olarak tek bir önerimiz var, Genel Başkanımız defalarca zikretti, güçlendirilmiş parlamenter demokrasi. Cumhur ittifakı içine girmeyiz" dedi.

08.08.2020 08:00 | Son Güncelleme: 08.08.2020 08:23

Hem MHP Lideri Devlet Bahçeli , hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası gözlerin çevrildiği İYİ Parti cephesinden "Cumhur ittifakına katılır mısınız?" sorusuna yanıt geldi.

Habertürk ekranlarında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, "Toptan ret cephesi değiliz. Memleketin hayrına olan işleri destekleriz. Ne AK Parti'nin düşmanı ne sayın Erdoğan'ın hasmıyız. Elinde büyük bir siyasi kuvvet ve kudret varken ülkeyi bu duruma düşürmüş bir sistemin, siyasi hesabına ortak olmayacağız. Cumhur ittifakının içine girmeyiz. Sadece, bu kötü sistemden, iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş olursa bir katkı sağlarız." dedi.

BAHÇELİ'DEN SONRA ERDOĞAN DA ÇAĞRI YAPTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yaptığı "Eve dön" çağrısıyla ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: "Bahçeli'nin daveti benim yadırgadığım bir davet değildir. O da olabilecek, en makul çizgide bir davettir. Temenni ederim ki birlik beraberliğin tesisine yönelik inşallah bir adım olabilir. Çünkü dağınıklıkta bir şey yok. Hele hele HDP'yle, terör örgütleriyle el ele olmak milli ve yerli olarak düşündüğümüz İYİ Parti'ye hiç uygun da düşmeyebilir. Bu sıkıntı hasebiyle böyle bir davet gerçekleşmiştir diye düşünüyorum."

İşte Ağıralioğlu'nun açıklamalarından satırbaşları;

İYİ Parti olarak şunun özellikle bilinmesini isteriz, Türkiye'de her şeyi yapmak imkanını ve gücünü elinde bulunduran bir iktidar var. İlk defa Türkiye'de istediği programı uygulamak, istediği tedbirleri almak, istediği ekonomik programları uygulamak için sayısal ve siyasal kuvveti elinde bulunduran bir iktidarla karşı karşıyayız. Her şeyi yapmaya imkanınız varsa, milletinize verdiğiniz sözleri tutarak siyasi kuvvetinizi arttırırsınız.

"CUMHUR İTTİFAKI İÇİNE GİRMEYİZ"

AK Parti'nin bugünkü davetini biz şöyle algıladık: memlekette bu kadar gücü kuvveti olmasına rağmen, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini de oylatıp ümidi kendi lehine kullanma fırsatını eline geçirmiş olmasına rağmen, memleketi toparlayamamışsanız, milletinize vaat ettiğiniz Türkiye hayalini gerçekleştirememişseniz, muhalefetten size katılacak insanların size vereceği hiçbir kuvvet, bu sözleri gerçekleştirmenizi sağlamaz. Biz İYİ Parti olarak bu hesaba ortak olmayacağız. İYİ Parti olarak tek bir önerimiz var, Genel Başkanımız defalarca zikretti, güçlendirilmiş parlamenter demokrasi. Cumhur ittifakı içine girmeyiz.

İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu'ndan 'Cumhur İttifakı'na katılır mısınız?' sorusuna yanıt
Yavuz Ağıralioğlu

"MUHALEFET SONUÇLARI ÜZERİNDEN KONUŞUR"

Cumhurbaşkanlığı mevkiinde bulunan birinin 'Ben bu yargı kararını tanımıyorum' deme hakkı yoktur. İçinden tanımaz, hatta tanımamak için bir takım şeyler de yapabilir, ama devlet mahkeme kararlarını tanımıyorum diyen bir iradeyle temsil edilemez. Şimdi nihayetinde biz muhalefet partisiyiz. Muhalefet sebepleri üzerinden değil, sonuçları üzerinden konuşur. Eğer cumhurbaşkanı propaganda ettiği bu sistemi net olarak milletine yaşatabilseydi muhalefetin eli kuvvetli olmazdı. Sayın cumhurbaşkanı da kabul ediyordur ki cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin takdiminde göstermiş olduğu başarıyı uygulamada gösteremedi. Bunlar düzeltilsin. Biz ona da iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter demokrasi diyoruz, onlar yarı başkanlık, ne derlerse desinler. Bu sistemin Türkiye'yi taşıyamaz hale gelmiş bütün problemlerini ifşa ettik biz. Bunlar karşılığında biz de güçlendirilmiş parlamenter demokrasi diyoruz. Bizim çerçevesini çizdiğimiz bu. Bu muhtevada eğer razı olurlarsa biz buna katkı sağlayacağız, dedi Genel Başkanımız.

"AK PARTİ DÜŞMANI DEĞİLİZ"

Bu, memleketi taşımaz bir sistemdir. Taşımadığını kabul ettikleri anda konuşacaklarımıza toptan ret cephesi olmadığımızı defalarca söyledik. Meclis'te bunu defalarca gösterdik. Memleketin hayrına olan işleri AK Parti'ye yarar diye değerlendirme alanı dışında tutan bir parti değiliz. Taassup partisi değiliz. Toptan ret cephesinde değiliz. Memleketin hayrına gördüğümüz işlerle ilgili mutlaka desteklenmesi gerektiğine inanırsak destekleriz. Kompleks etmeyiz bunu. Ne AK Parti'nin düşmanıyız, ne Tayyip Bey'in hasmıyız.

Cumhur İttifakı'na mı katılacaklar? İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına yanıt

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