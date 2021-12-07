İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olacağı iddialarıyla ilgili açıklama: Kazanmama ihtimali olan bir isme evet demeyeceğiz

İyi Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası cumhurbaşkanlığı adaylığını değerlendirdi. "Kendisinden talip olduğunu duymadım ama bizim bir ilkemiz var. Diyoruz ki bu konuda herkes idealist davranmalı, nefis zamanı değil" diyen Aydın, kazanmama ihtimali olan bir ismin adaylığına evet demeyeceklerini söyledi.

"ADAYLIK TARTIŞMASI AK PARTİ'NİN SİYASİ ORGANİZASYONU"

Koray Aydın tartışmalar hakkında, "Adaylık tartışmasını AK Parti'nin siyasi organizasyonu olarak görüyoruz. Çünkü AK Parti bu organizasyonu yaparak adı geçen adaylar etrafında taraftar kümesi oluşmasını sağlayarak yarın olabilecek başka bir aday ile onlar arasında sürtüşme zemini inşa etmeye çalışıyor. Biz kendimizi bu oyunun bu tezgahın dışına çıkardık. İdealist davranmak lazım, nefsi davranacak durumda değiliz. Cumhuriyet ile kazanılmış hakların nasıl ortadan kaldırıldığını gören milyonlarca insan var" dedi.

Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İYİ Parti olarak büyük bir mücadele veriyoruz. Biz bu büyük mücadeleye nefsimizi karıştırmayacağız. Bunu da gösterdik, hedefimiz birinci parti olmak, başbakanlığı istiyoruz. Partiler anlaşma yapacaklar cumhurbaşkanı adayı olacak kişi şimdiden yetkilerini azaltıldığını bir yıl veya daha az süre olur onu tartışıp konuşacağız, cumhurbaşkanı görevine devam edeceğini bugünden bilecek. Önceden mukavele yapacağız imzaları atacağız. Toplum önünde 84 milyon önünde akitleşeceğiz, bu akitleşmeye uygun olarak adayın kim çıkacağını biz bilmiyoruz."

İYİ Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın.

"EN UYGUN ADAYIN İSTİŞARELERLE BELİRLENEREK ORTAYA KONULMASI GEREKİYOR"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığına aday olacağı yönündeki iddiaları değerlendiren Aydın, "Kimler aday olmayı düşünüyorsa bu şartları göze alarak temel ilkemize kabul sağlayarak bu yola çıkmalılar. Kazanma riski görünen anket ilmiyle belirlenen bir adayı, iyi parti olarak kabul etmiyoruz. Millet İttifakı'nın varlığı seçimi ilk turda kazanabilecek genişlikte, o bakımdan en uygun adayın istişarelerle belirlenerek ortaya konulması Türkiye'ye yapılabilecek en iyi iyilik. Kazanamama ihtimali olan birinin uygun olmayacağını söyleyeceğiz, sonuç odaklı düşüneceğiz" ifadelerini kullandı.

"İKTİDARIN ALTERNATİFİYİZ, BİZ MAKULÜ OYNUYORUZ"

"Biz iktidar alternatifi bir partiyiz, makulü oynuyoruz" diyen Aydın şunları söyledi: "Makul dille, ayrıştırılan tüm toplum kesimlerini bir araya getirebilecek bir dil ve üslup ve ona uygun bir hareket tarzı oluşturduk. Bu partiye her görüşten insanlar gelebilir. Gelenlerin hepsi de mutlu. Neden? Çünkü aslında gördük ki birbirimizden çok farkımız yok. Hepimiz ülkemizi seviyoruz, farklı bakış açılarımız var olsun. Bu da demokrasinin güzelliği" dedi.

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