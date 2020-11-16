İYİ Parti'den ihraç edilen Ümit Özdağ, partisini bombaladı: Buğra Kavuncu'nun FETÖ ile Akın İpek'ten daha güçlü bağlantıları var

İYİ Parti'den ihraç edilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partisini il başkanını kendisine tercih ettiğini söyledi. İhraç edilmeyi beklediğini açıklayan Özdağ, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ ile bağlantısının örgütün finansörlerinden Akın İpek'in bağlantısından daha güçlü olduğunu söyledi.

İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ'ın İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkındaki FETÖ'cü iddialarının ardından başlayan disiplin kurulu süreci sonuçlandı. Özdağ, oy birliği ile partisinden ihraç edildi.

İhraç kararının ardından CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın Tarafsız Bölge programına konuk olan Ümit Özdağ, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"BU KARARI BEKLİYORDUM"

İhraç kararıyla ilgili olarak "Bekliyordum" ifadesini kullanan Özdağ, "Çünkü sizin programınıza katıldıktan sonra Genel Başkan başta olmak üzere Genel Merkez yetkililerinden doğrusu çok ağır, hakaret içeren bir söylemle karşılaştım. Buna 'üzülmedim' desem yalan olur. Neticede aynı siyasal hareket içerisinde, daha sonra da aynı siyasi partide, partinin kuruşundan itibaren birlikte çalıştığımız arkadaşlar... Davet edebilirlerdi, konuşabilirdik. Bunun yerine bana çok ağır ifadelerle saldırmaya başladılar" dedi.

Ben bugün iletmiş olduğum, savunma demiyorum, beyannamede de, şu konuda dikkatlerini çektim arkadaşların. Siyasal bir uyarıda bulundum. 17 senesini bilmediğiniz şüpheli bir ilişkiler ağı içinde olan bir kişiye kendinizi o kadar angaje ediyorsunuz ki sonunda beklemediğiniz bir şey çıktığında şaşıracaksınız. O kişiyi korumak adına dava arkadaşlarını psikiyatrik hasta olmakla suçladılar. Oysa bu konuda devlet güvenlik birimlerinin elinde çok ciddi çalışmalar var. Bu bir FETÖ'cü saldırı tarzıdır. Bu Fetullah Gülen'in FETÖ'yle mücadele edenlere karşı FETÖ örgütüne vermiş olduğu talimattır. Akıl sağlığı üzerinden saldırın.

"FETÖ'NÜN YAYIN ORGANLARINDA BANA KARŞI OPERASYON VAR"

FETÖ'nün yayın organlarında kendisine karşı bir operasyon düzenlendiğini dile getiren Özdağ, "Güya İYİ Parti'yi savunuyorlar. Size mi kaldı İYİ Parti'yi savunmak" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLUĞUNU BİLİRİM"

"Ben Buğra Kavuncu ile ilgili itirazlarını parti kurulmadan dile getirdim. Buğra'nın çocukluğunu gençliğini bilen tek kişi benim partide. İngilizce, Kazakça, Özbekçe ve Almanca biliyor. Normal şartlarda böyle bir adaya karşı çıkmazsınız ama ben bir tek sayın Akşener'e bu arkadaş FETÖ iltisaklıdır diye karşı çıktığım tek isim oldu. O da Buğra Kavuncu.

Kavuncu'yu savunmak adına beni ihraç ettiler. Ortada yürüyen bir soruşturma var. Bu soruşturmanın sonunda ben buraya açık söyleyeyim siyasi mesele olarak görüyorum. Sizin programınızdan çıktıktan sonra da beni ilk arayan Tuğrul Türkeş oldu, teşekkür etti. Bu adımı atarken karşılaşabileceğim her şeyi biliyordum, daha fazlasını da göze aldım.

Bu çok tehlikeli bir süreç. Türk milliyetçiliğine yönelik bir operasyonun adıdır bu. Buğra Kavuncu üzerinden yapılıyor arkasında bir ekip var. Buğra Kavuncu'nun yanına kimin konuşlandırıldığı. Özetle Türk milliyetçiliği kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Bu Türk milliyetçiliğine yönelik küresel bir operasyon.

Dosyayı devletin ilgili birimlerine sordum. Buğra Kavuncu'nun partiye gelmesinden önce 3,5 saat konuştum almayın bu insanı diye. Bir genel başkan yardımcısı avukat, bütün FETÖ davalarını alıyor. Alabilir savunma hakkı kutsaldır. PKK'lıyı da savunabilir, FETÖ'yü de... O zaman temsil makamında İYİ Parti'de oturmayacaksın.

"FETÖ İLE AKIN İPEK'TEN DAHA GÜÇLÜ BAĞLANTILARI VAR"

15 Temmuz'dan sonra başbakanlıkta bir heyet kuruldu. Bu heyete devletin en deneyimli bürokratları davet edildi. Bu heyet birinci ve ikinci tasfiye kararnameleri hazırladılar. Ben de bu heyetten üst düzey bir bürokratı davet ettim. Önüne koydum Buğra Kavuncu ile ilgili çalışmayı. Gitti çalıştı geldi. Dedi ki "Akın İpek'ten daha güçlü bağlantıları var". Bu kadar. Ben ne söylediğimi gayet iyi biliyorum.Neden FETÖ'cü hesaplar bana karşı kampanya başlattılar. Kavuncu'yu koruma altına aldılar. Buğra Kavuncu Akşener'den sonrası için genel başkanlığa hazırlanıyor.

Partinin kuruluşunda olağan üstü dikkat ettik. FETÖ ile mücadele eden önde gelen isimleri Buğra Kavuncu'nun partiye gelmesinden önce 3,5 saat konuştum almayın bu insanı diye. Bir genel başkan yardımcısı avukat, bütün FETÖ davalarını alıyor. Alabilir savunma hakkı kutsaldır. O zaman temsil makamında İYİ Parti'de oturmayacaksın.15 Temmuz'dan sonra başbakanlıkta bir heyet kuruldu. Bu heyete devletin en deneyimli bürokratları davet edildi. Bu heyet birinci ve ikinci tasfiye kararnameleri hazırladılar. Ben de bu heyetten üst düzey bir bürokratı davet ettim. Önüne koydum Buğra Kavuncu ile ilgili çalışmayı. Gitti çalıştı geldi. Dedi ki "Akın İpek'ten daha güçlü bağlantıları var". Bu kadar. Ben ne söylediğimi gayet iyi biliyorum."