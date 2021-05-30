İsviçreli turist Yüksekova dağlarına hayran kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İsviçreli turist Yüksekova dağlarına hayran kaldı

İhlas Haber Ajansı / Metin Tek - Haberler | Güncel

İsviçreli turist Yüksekova dağlarına hayran kaldı İsviçreli turist Louis Cornelli, Yüksekova dağlarını, İsviçre Alpleri'ne benzetti İsviçre'nin Neuchatel bölgesinde yaşayan Louis Cornelli isimli turist, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki dağlara hayran kaldı.

İsviçreli turist Yüksekova dağlarına hayran kaldı

İsviçreli turist Louis Cornelli, Yüksekova dağlarını, İsviçre Alpleri'ne benzetti

HAKKARİ - İsviçre'nin Neuchatel bölgesinde yaşayan Louis Cornelli isimli turist, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki dağlara hayran kaldı.

Bisikletiyle Türkiye turuna çıkan İsviçreli turist Louis Cornelli(43), 6 ayda 7 bin kilometre pedal çevirerek Yüksekova'ya geldi. Yüksekovalı İngilizce Öğretmeni Erdinç Kayhan'ın misafiri olan Cornelli, ilçe halkının misafirperverliği karşında bir ilki yaşadığını belirtti. İlçeyi karış karı gezen Cornelli, ilçe halkı ile birlikte kürekle su kanalını temizledi.

Daha sonra Yüksekova'nın 2 bin 500 rakımlı dağlarına çıkan Cornelli, Yüksekova dağlarının İsviçre'deki Alp Dağları'na benzediğini söyledi. Mayıs ayına rağmen 2 mevsimin bir arada yaşandığı ilçeye hayran kaldığını dile getiren Cornelli, bol bol resim çekti. Cornelli, "Türkiye'de 7-6 aydır bisikletle yolculuk yapıyorum. 5 gün önce Yüksekova'ya geldim. Ben Yüksekova'yı çok sevdim. Burada hala 2 mevsim bir arada yaşanıyor. Dağlarındaki kar ile ovalarındaki yeşilliği göz kamaştırıyor. Ben buranın dağlarını İsviçre'nin Alplerine benzetiyorum. Yüksekova'nın doğasına hayran kaldım. Muhteşem bir şey. El değmemiş güzelliklerle dolu. Bizde bu fırsatı kaçırmamak için doyasına resim çektik" dedi.

Yüksekova'nın artık her yönüyle turizme açılması gerektiğini ifade eden İngilizce Öğretmeni Erdinç Kayhan ise, "Louis Cornelli bir arkadaş vesilesiyle bende kalıyor. İlçeyi gezdirdim, Yüksekova'nın güzelliklerini gösterdim. O da buradaki dağları, İsviçre Alpleri'ne benzetiyor. Özellikle Yüksekova insanının çok iyi olduğunu söylüyor. Bunun yanında ilçede 2 mevsimin yaşanması, onu çok etkilemiş ve çokta mutlu etmiş. İnsanların, 2 mevsimi bir arada görmek için uçakla kilometrelerce uzaklıktaki yerlere gittiğini söylüyor. Bugün burada ise insanlar hepsini bir arada yaşıyor. Bizde gelen her turisti gezdirecek, memleketimizin güzelliklerini tanıtacağız" diye konuştu.

İsviçreli turist Yüksekova dağlarına hayran kaldı
İsviçreli turist Yüksekova dağlarına hayran kaldı
İsviçreli turist Yüksekova dağlarına hayran kaldı
İsviçreli turist Yüksekova dağlarına hayran kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Metin Tek

İstanbul'da şebeke suyu içip zehirlendiği iddia edilen 100 kişi hastanelere başvurdu
İstanbul'da şebeke suyu içip zehirlendiği iddia edilen 100 kişi hastanelere başvurdu
Son dakika haber! Sakarya'da bir kişi silahın kazara ateş alması sonucu öldü
Son dakika haber! Sakarya'da bir kişi silahın kazara ateş alması sonucu öldü
20 santim boyundaki etçil çekirge görenleri şaşkına çevirdi
20 santim boyundaki etçil çekirge görenleri şaşkına çevirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Antony Blinken Binali Yıldırım İbrahim Aydemir
Magazin Alişan Murat Boz Burak Sergen Serenay Sarıkaya
Spor Gervinho Cristiano Ozan Tufan Ünal Aysal Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İsviçreli turist Yüksekova dağlarına hayran kaldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.05.2021 12:11:23. #1.13#

title