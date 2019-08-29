İsveç'te kene ısırdı, hayatı kabusa döndü

29.08.2019 09:45

İsveç'te 3 yıl önce kene ısırması sonucu Lyme hastalığına yakalanan 40 yaşındaki Cemal Sağmen, 7 aydır Adana'da ozon ve antibiyotik tedavisi görüyor. Sağmen, hastalığın tedavisinin tam olarak Amerika ve Almanya'da yapıldığını, imkansızlıkları yüzünden gidemediğini belirterek yetkililerden yardım istedi.



Adanalı Cemal Sağmen, 20 yaşındayken üniversite okumak için İsveç'in başkenti Stockholm'e gitti. Kraliyet Teknoloji Enstitüsü'nde okuyan Sağmen, mezun olduktan sonra İsveç'te gayrimenkul avukatı olarak işe başladı. Bu sırada Cemal Sağmen, Biyokimyager olan Madeleine Sağmen ile tanışıp evlendi. Bu evlilikten de çiftin Asuman Ayşe (15), Yeşim (9), İpek (6) ve Gözde (8 aylık) isimli kızları dünyaya geldi.



Cemal Sağmen, 2016 yılında hayatının kabusunu yaşadı. Evinin bahçesinde çim biçerken Sağmen'i kene ısırdı ve bunun üzerine Sağmen'de boyun ağrısı, tansiyon yükselmesi, baş ağrısı, yutma güçlüğü gibi gitgide artan sağlık problemleri başladı. İsveç'te 3 yıl boyunca tedavi olmaya çalışan ancak bir türlü hastalığına teşhis konulamayan ve iyileşemeyen Sağmen, ailesinin ısrarı üzerine Adana'ya gelip burada tedavi olmaya karar verdi.



8 ay önce Yeşim ve İpek isimli 2 kızı ile ailesinin yanına gelen Cemal Sağmen, önce Gazi Üniversitesi Gazi Hastanesi'ne daha sonra ise Adana Şehir Hastanesi, Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi ve Çukurova Devlet Hastanesine başvurarak hastalığını öğrenmeye ve tedavi olmaya çalıştı. 4 hastanede yapılan tetkikler sonucunda ilk başta Fibromiyalji, Myasthenia Gravis ve Artrit gibi birçok tanı konuldu. Ancak bu tanıların tedavisine cevap vermeyen Sağmen, tahlillerini Almanya'da bulunan özel bir kliniğe gönderdi ve klinik 365'den fazla hastalığı taklit eden Lyme hastalığı teşhisini koydu. 3. evrede olan hastalığı nedeniyle bağışıklık sistemi çöken ve ağrıları sürekli artan Sağmen'e Adana'da doktorlar tarafından sağlığının daha da kötüye gitmeden stabilize kalması için özel bir klinikte belirli günlerde ozon tedavisi ile birlikte antibiyotik tedavisi uygulanmaya başlandı.



Dünyada sadece Amerika ve Almanya'da tam tedavisi olan Lyme hastalığı için Cemal Sağmen, 24 Eylül 2019 tarihinde Almanya'nın Pforzheim şehrinde bulunan Dr. Wolfgang Klemann'ın kliniğine gidecek. Ancak 10 bin ile 30 bin euro arasında olan tedaviyi ise ne İsveç Sağlık ve Sosyal İşler Bakanlığı ne Almanya Sağlık Bakanlığı ne de Türkiye Sağlık Bakanlığı karşılamıyor.



"Ani titreme ve boyun sertleşmesi ile başladı"



8 aydır raporlu olan ve İsveç'te raporları kabul edilmediği için ücretsiz izinde görülen Sağmen, maddi imkanının tedaviyi karşılamaya yetmeyeceğini ve Türk yetkililerden yardım istediğini söyledi. Sağmen, "İsveç'te ani bir titreme ve boynumda sertleşme ile yüksek tansiyon atağı geçirdim. Işığa bakamıyordum. Can kurtaranı aradık orada da sağlık Türkiye kadar hızlı işlemiyor. Gelmesi 9 saat, doktorla görüşmesi 8 saat sürdü. Potasyum değerim düşmüş ve beni eve gönderdiler" dedi.



Artan şikayetleri üzerine ailesinin konuyu Adana Çukurova Devlet Hastanesi Başhekimi'ne bildirdiğini anlatan Sağmen, "Başhekim konuyu duyup gelsin biz burada ilgilenelim dedi. O tansiyon ataklarım sonrası beynimde anevrizma oluşmuş. Daha sonra aniden tuvalete çıkamama başladı. Ne olduğunu bilemedik ve araştırmaya girdik. İsveç'te Borrelia TBE derneğinden edindiğim bilgilerle testlerin yetersiz kaldığını, ilerleyen evrelerde testlerin yüzde 50 oranında negatif çıktığını öğrendim. Bu hastalığın başka tür tahlillerle öğrenebileceğini duydum ve Almanya'ya tahlilleri gönderdim. Gelen sonuçlarda pozitif çıktı ve Lyme teşhisi konuldu" diye konuştu.



Dünyada Lyme hastalığının şu anda milyonlarca kişide olduğunu ancak tedavinin Almanya, Polonya ve Amerika'da yapıldığını söyleyen Cemal Sağmen, "Şu anda Almanya ve Polonya'da yığılma var. Bu hastalığın tedavisini Alman doktorlar yapıyor çünkü. Ben de 3 ay önce randevu aldım ve en erken 24 Eylül tarihine gün verdiler" ifadelerini kullandı.



"Tedavisi çok zor bir rahatsızlık"



Maddi açıdan da zorlandığını ve tedaviyi karşılamakta güçlük çektiğini aktaran Sağmen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım isteyerek şunları kaydetti:



"8-9 aydır çalışamıyorum. Türkiye'deki sağlık raporlarını İsveç sigortası reddetti ve ben de evimin üzerine kredi çekerek sağlık masraflarımı karşılamaya çalıştım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zor durumda olan insanlara yardım elini uzatıyor. Ben de dahil binlerce Lyme mağduruna yardım elini uzatacağına inanıyoruz. Böyle bir yardım bekliyoruz. İsveç'te bulunan Lyme hastalığı için kurulan Borrelia TBE derneğindekiler hastalığın durumu konusunda sunum da yapmak isterler."



Cemal Sağmen'in doktoru Temel Karakuş ise, "Hastamızın Lyme rahatsızlığı var. Tedavisi çok zor bir rahatsızlık. Yeri geliyor antibiyotiklerle, yeri geliyor ozon tedavisi ile tedavi edilmesi gereken bir hastalık. Avrupa'da bulaşan bu rahatsızlık nedeniyle bir şekilde arayış içerisine giriyor ve kendi ülkesinde bu tedaviyi buluyor. Biz bu tedaviye yaklaşık 15 gün öncesinde başladık. Yüksek doz C vitamini veriyoruz. Gelişme var. Bağışıklık sisteminde gelişme var. İyileşmesi için uzun bir süre vermek gerekir" diye konuştu.



Lyme hastalığı nedir?



1977 yılında bugünkü anlamıyla tasvir edilen ve yoğunlukla Amerika'nın Lyme kentinde görülmeye başladığı için bu kentin adıyla anılan Lyme hastalığı dünyada hızlıca yayılmaktadır. Lyme hastalığı genelde Ixodes ricinus (Sakırga) türü kenelerin ısırması ile insana geçen Borrelia Burgdorferi adlı bakterinin yol açtığı bir hastalıktır. - ADANA

Kaynak: İHA